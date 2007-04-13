Варикоз боится молодой крапивы и заячьей капусты

При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.

Варикоз — наследственная болезнь

Основным фактором в развитии варикозной болезни нижних конечностей и тромбофлебита является наследственная слабость соединительной ткани организма, стенок и клапанов самих вен, а также высокое давление в венах нижних конечностей.

Недоразвитые от рождения стенки вен с трудом выдерживают давление крови. Под воздействием других неблагоприятных факторов:

тяжелой физической работы,

беременности,

инфекционных болезней

это приводит к развитию варикозной болезни. От 60 до 80% больных вначале считают расширение вен лишь косметическим дефектом.

Но при нарушении кровообращения появляются:

тяжесть в ногах,

усталость,

изменение чувствительности,

тупые распирающие боли в пораженной конечности.

Эти симптомы сильнее выражены, когда человек стоит. При ходьбе они обычно уменьшаются, а в горизонтальном положении исчезают.

Если варикозную болезнь не лечить, мышечные элементы вен атрофируются и гибнут.

Их заменяет рубцовая соединительная ткань, а также:

рубцуется и утолщается внутренний слой вен,

просветы сужаются,

клапаны вен утолщаются, становятся жесткими и малоподвижными.

Нарушается микроциркуляция крови, ткани плохо снабжаются кислородом и питательными веществами.

Варикоз передается по наследству

Развиваются:

атрофия мышц,

атрофия подкожной клетчатки,

атрофия кожи.

Кожа становится тонкой, сухой и шелушащейся. Отек и разрастание соединительной ткани вызывают утолщение голени.

Нередко на этом фоне развиваются:

экзема,

рожистое воспаление,

тромбофлебит.

Замурованные в рубцах вены уже не могут сокращаться, их стенки местами резко истончаются и рвутся даже после небольшой травмы.

Кровь изливается в подкожную клетчатку, образуя кровоподтеки, гематомы, а если разрывается стенка вены и истонченная кожа над ней, начинается интенсивное венозное кровотечение, что может привести к большой кровопотере.

Лечение варикоза

Лечение варикозной болезни должно быть комплексным, индивидуальным и продолжительным. Следует учитывать общее состояние больного и сопутствующие заболевания, его возраст, пол и характер трудовой деятельности.

При правильном и непрерывном консервативном лечении можно:

предупредить прогрессирование заболевания,

предупредить развитие осложнений,

уменьшить боль и отеки,

улучшить венозное кровообращение,

что позволит больному вести обычный образ жизни.

При варикозном расширении вен следует избегать:

продолжительного стояния на ногах,

тяжелой физической работы,

влажных и горячих помещений.

При работе нужно делать частые 5-10-минутные перерывы, во время которых ноги поднимают на стул или табурет и массируют их по направлению от стоп к бедрам.

Ночью во время сна ноги должны находиться в приподнятом положении (на 20-30 см выше головы).

Запрещается носить:

стягивающие бедра чулки,

неудобную обувь на высоких каблуках.

Туфли должны быть свободными, их подъем не должен быть сдавливающим. Прием жидкости следует ограничить, так как излишки жидкости вызывают отеки ног. Обязательно необходимо снизить вес при ожирении, поскольку оно ухудшает работу сердца и нарушает кровообращение.

Тренируйте ваши вены

Настоящий враг вен — малоподвижный образ жизни. В относительно молодом возрасте при незапущенной варикозной болезни можно порекомендовать следующие дозированные физические упражнения:

Пробежки пробежки можно начинать с 10-15 минут. После бега ни в коем случае нельзя резко останавливаться и стоять на месте. Ходьба в течение 20-30 минут Велосипед крутить педали воображаемого велосипеда, начиная с 3-5 минут, упражнение "велосипед" желательно выполнять 2-4 раза в день.

После нескольких месяцев таких тренировок набухшие вены приобретают нормальный вид.

Кроме "велосипеда" рекомендуются и другие упражнения, выполняемые лежа:

на вдохе максимально выпятить живот, на выдохе втянуть его насколько возможно (повторять от 5 до 20 раз);

сгибать и разгибать ноги в голеностопных суставах (от 10 до 40 раз);

при согнутых коленях поднимать таз максимально вверх, затем медленно его опускать (от 10 до 30 раз);

сгибать и разгибать пальцы ног (от 10 до 30 раз).

После этой гимнастики для ног нужно приподнять ноги и в таком состоянии забинтовать их эластичным бинтом, после чего встать.

Что народ рекомендует

В народной медицине для лечения варикозного расширения вен и тромбофлебита есть немало эффективных способов лечения. Их можно использовать как при начальных стадиях заболевания, так и после оперативного вмешательства для предупреждения рецидивов.

Кора лещины (лесного орешника) Из нее готовят отвар: 2 ст. ложки измельченной сухой коры варят на слабом огне в течение 20-25 минут в 300 г воды, настаивают 45 минут, процеживают. Пьют по одной четверти стакана 4 раза в день за 15 минут до еды. Молочная сыворотка в сочетании с травой сушеницы болотной Горсть сухой травы заливают 1 л сыворотки, доводят до кипения, настаивают в термосе 5-6 часов, процеживают. Полученным настоем пропитывают 4-слойную марлю, слегка отжимают и забинтовывают ею поврежденную ногу. Сверху накладывается сухая повязка. Процедуру лучше всего делать на ночь. Курс — 2 недели. Крапива Если нет угрозы острого тромбоза, то начиная с весны можно заняться "крапивотерапией". Для этого берут веник из молодой крапивы и легонько похлестывают ноги по направлению от стоп к бедрам. Выполняют процедуру до тех пор, пока веник не придет в негодность. Возникающие при этом покраснение кожи и зуд проходят через час-другой, а положительный эффект заметен уже после нескольких процедур. Такую терапию рекомендуется выполнять один раз в неделю в сезон молодой крапивы. Татарника обыкновенный Срезают ножницами цветки и листья, заливают их водой (на ведро воды берут одну треть порезанных частей растения), варят 20 минут, тщательно процеживают отвар от колючек и пропитывают им бинт или марлю. Такой компресс накладывают на ночь на расширенные вены, а сверху завязывают шерстяным платком. Курс 15 процедур. Полынь и иван-чай Можно взять поровну свежей травы полыни горькой и листьев иван-чая (кипрея), пропустить через мясорубку, смешать полученный "фарш" с кислым молоком до густоты сметаны и накладывать на ночь на увеличенные вены. Процедуры делают через день. Курс 15-20 процедур. Донник лекарственный В качестве антикоагулянта при угрозе тромбозов используется донник лекарственный. Для приготовления настоя берут 2 ч. ложки сухих цветков, заливают 2 стаканами воды комнатной температуры, настаивают в течение 3-4 часов, процеживают. Принимают по 1 десертной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Следует только помнить о том, что донник нельзя употреблять длительно и в больших количествах, так как при этом может наступить отравление, проявляющееся головной болью, рвотой, появлением крови в моче, кровоточивостью десен. Ни в коем случае нельзя использовать донник с белыми цветками. Каштан конский Настойку из цветков или порошка плодов каштана конского готовят на водке в соотношении 1:5, настаивают в темном месте 2 недели, фильтруют. Принимают от 20 до 40 капель 3-4 раза в день до еды. Одновременно настойку легко втирают в пораженные места на ногах. Очиток (заячья капуста) Сильным сосудотонизирующим и ранозаживляющим действием обладает очиток большой (заячья капуста). Листья и цветущие верхушки растения в течение недели выдерживают на нижней полке холодильника, затем моют кипяченой водой, пропускают через мясорубку и накладывают полученную кашицу на вздувшиеся вены. Добавив немного кипяченой воды в кашицу и отжав сок, его используют для заживления трофических язв, многократно орошая им пораженные места.

В фитотерапии сосудистых заболеваний особенно хорошо зарекомендовали себя следующие растения:

Медуница лекарственная (легочная трава) — многолетнее травянистое растение с прямостоячими опушенными стеблями. Листья яйцевидно-ланцетные, шершавые. Цветет ранней весной красивыми, сначала пурпурными, затем фиолетово-синими цветками.

В лекарственных целях цветки собирают весной, листья — по мере отрастания.

Благодаря богатому комплексу микроэлементов, особенно марганца, растение обладает свойством улучшать кроветворение, имеет мягкое антикоагулирующее действие, а также оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действия.

Медуница обыкновенная

Свежие листья прикладывают к трофическим язвам для заживления. Внутрь принимают свежий сок из цветков и листьев, готовят из них салаты. Настой травы используют при варикозном расширении вен. 2 ст. ложки сухой травы настаивают 2 часа в 300 г кипятка, процеживают, выпивают за 3-4 приема в течение дня до еды. Свежеотжатый сок принимают по одной десертной ложке 3-4 раза в день до еды.

Окопник (жирный корень, костолом) — многолетнее травянистое растение с шершавым стеблем. Листья крупные, жесткие. Цветки трубчато-колокольчатые, пурпурно-фиолетовые, собраны в завитки. Корни черные, на разрезе — белые. Цветет в мае — августе.

Отвар или настой корней окопника:

уменьшает или купирует воспалительные процессы,

снимает боли,

оказывает бактерицидное действие,

хорошо останавливает кровотечение и заживляет гнойные раны.

Препараты окопника ускоряют регенерацию различных поврежденных тканей.

Окопник помогает в борьбе с варикозом

Наружно настой корней употребляют для примочек и компрессов при:

переломах и вывихах,

ушибах,

суставных болях,

тромбофлебите,

варикозе,

для заживления старых трофических язв.

Для этого 0,5 стакана измельченных свежих корней заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 3 часа, процеживают. Применяют для обмываний ран и язв, а также накладывают в виде компрессов на увеличенные вены на ночь.

Можно приготовить мазь: свежую кашицу корней тщательно смешивают поровну с гусиным или нутряным свиным жиром (смальцем), выдерживают при комнатной температуре трое суток. Хранят в холодильнике. Полученную мазь прикладывают на область воспаленных вен 1-2 раза в день с наложением сверху сухой повязки.