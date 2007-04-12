Удар по подзатыльнику ребёнка может привести к остановке дыхания и обмороку

Дети — это, конечно, цветы жизни. Но иной раз эти цветы способны настолько вывести из себя родителей, что хороший подзатыльник для "приведения в чувство" кажется им единственным методом воспитания. Но чем грозит подобное мимолетное наказание ребенку?

Оставив в стороне морально-нравственные и психологические последствия "кулачных" воздействий на неокрепший детский организм, поговорим о его физическом здоровье. Внешне безобидные подзатыльники, которые применяются в качестве быстрого прекращения детских шалостей, способны нанести огромный вред ребенку.

"Подзатыльник — это фактически удар в область затылочного отверстия в черепе, за которым располагается жизненно важный ствол мозга (продолговатый мозг), — говорит физиолог Ринад Минвалеев. — Там же расположена восходящая активирующая система (ретикулярная формация), отвечающая за ряд жизненно важных функций головного мозга, в том числе за поддержание состояния бодрствования и автоматизма дыхания (дыхательный центр). Иногда несильное, но точное попадание может привести к остановке дыхания и обмороку.

Именно поэтому удары в затылок запрещены не только в боксе и в прочих единоборствах, но даже в так называемых боях без правил. Кстати, нокаутирующий удар в подбородок — это тот же удар в затылок, опосредованный через нижнюю челюсть. Так или иначе, сотрясение расположенного в затылочной области продолговатого мозга может спровоцировать мгновенную потерю сознания, что собственно и представляет собой нокаут.

Понятное дело, что регулярные удары по затылку, которые наносят горе-мамаши своим очаровательным детишкам в воспитательных целях, далеко небезопасны и нередко приводят к самым разнообразным системным нарушениям центральной нервной системы, одно перечисление которых повергнет в ужас многих родителей.

И хотя я противник воспитания детей с помощью ремней и шлепков, но если уж кому-то приспичило, то, пожалуйста, выберите другое место для приложения усилий. Можно вспомнить народные традиции, где с воспитательными целями разрешались удары либо в лоб, где кости черепа наиболее прочны, либо по мягким частям ягодиц".

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