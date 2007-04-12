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Автор Андрей Беляков

Сколько стрессов вам осталось до болезни?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Стрессы до болезни доведут

То, что стрессы убивают наши нервные клетки и отрицательно влияют на другие органы, мы уже выучили. Но как узнать, когда именно наступит время "Ч" и организм начнет сдаваться под напором негативных эмоций?

Сколько стрессов вам осталось до болезни?

Стресс — это особая форма переживания чувств и эмоций. По психологическим характеристикам стресс близок к аффекту, а по длительности к настроению. Это психическое состояние, ответ организма на условия среды и требования, выдвигаемые средой к личности. С английского слово "стресс" переводится как "напряжение". В психологии стресс принято рассматривать как период адаптации человека.

По сферам возникновения выделяют следующие виды стресса:

  • внутриличностный стресс (несбывшиеся ожидания, бессмысленность и бесцельность поступков, нереализованные потребности, болезненные воспоминания и т. д.);
  • межличностный стресс (проблемы во взаимоотношениях с людьми, критика и оценка, конфликты);
  • финансовый стресс (невозможность оплатить квартплату, задержка зарплаты, нехватка средств и т. д.);
  • личностный стресс (трудности, связанные с выполнением социальных ролей, соблюдением и несоблюдением обязанностей);
  • семейный стресс (все трудности, связанные с семьей, взаимоотношения поколений, кризисы и конфликты в семье, выполнение супружеских ролей и т. д.);
  • экологический стресс (неблагоприятные природные условия);
  • общественный стресс (проблемы, касающиеся всего общества или категории людей, к которой себя относит личность);
  • рабочий стресс (проблемы в трудовой сфере).

Доктор Томас X. Холмс из Медицинского колледжа при Вашингтонском университете разработал метод, позволивший объективно измерить величину стресса и других эмоциональных моментов в жизни человека.

Общее количество баллов всех стрессовых ситуаций в жизни человека определяло общую величину стресса, которому он подвергался за определенный период времени. Принцип такой — если за полгода ваши показатели приближаются к 300 баллам — вероятность заполучить какую-нибудь болезнь становится очень высокой.

Сравнительная шкала реакции / стресса на отдельные события

Событие Количество баллов
Смерть жены или мужа 100
Развод 73
Расставание партнеров по браку 65
Тюремное заключение 63
Смерть близкого родственника 63
Собственная болезнь или несчастный случай 53
Заключение брака 50
Увольнение с работы 47
Примирение с мужем/женой 45
Выход на пенсию 45
Ухудшение здоровья члена семьи 44
Беременность 40
Сексуальные трудности 39
Прибавление семейства 39
Изменения по работе 39
Изменения финансового положения 38
Смерть близкого друга 37
Изменение сферы рабочей деятельности 36
Изменение количества домашних ссор 36
Заем или ссуда на сумму более чем 10 000 долларов 31
Изменение обязанностей по работе 29
Начало самостоятельной жизни сына или дочери 29
Конфликт с родственниками мужа/жены 29
Выдающиеся личные достижения 28
Супруг(а) начинает или перестает работать 26
Начало или окончание учебы 26
Изменение жилищных условий 25
Пересмотр личных привычек 24
Неприятности с начальством 23
Изменение условий или времени работы 20
Смена места жительства 20
Смена учебного заведения 20
Изменение привычек проводить свободное время 19
Изменение активности, связанной с церковью 19
Изменения в общественной работе 18
Получение ссуды на сумму менее 10 000 долларов 17
Изменения сна 16
Изменение частоты общесемейных сборов 15
Изменения в режиме питания 15
Отпуск 13
Рождество 12
Мелкие нарушения закона 11

Однако, несмотря на то, что при помощи этой шкалы можно предсказать вероятность заболевания, заранее утверждать, как именно человек будет реагировать на подобные ситуации невозможно.

Даже в исследовании Холмса 51% испытуемых, набравших более 300 баллов, за период исследования так и не заболели. И хотя стресс провоцирует болезнь, главным все же остается то, как человек его переносит.

Наш организм устроен так, что если человек отвечает на стресс физическим действием:

  • "бежит"
  • или "дерется"

то стресс не наносит ему большого вреда. Но когда психологическая реакция на стресс не получает разрядки, то в организме начинают накапливаться отрицательные последствия стресса.

Сколько стрессов вам осталось до болезни?. стресс
По психологическим характеристикам стресс близок к аффекту, а по длительности к настроению

Это так называемый хронический стресс, стресс, на который организм соответствующим образом своевременно не отреагировал. И именно такой хронический стресс, как это все больше и больше признается учеными, играет очень важную роль в возникновении многих болезней.

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Как победить стресс? Советы психолога
Куратор: Елена Андреева
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