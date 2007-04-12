То, что стрессы убивают наши нервные клетки и отрицательно влияют на другие органы, мы уже выучили. Но как узнать, когда именно наступит время "Ч" и организм начнет сдаваться под напором негативных эмоций?
Стресс — это особая форма переживания чувств и эмоций. По психологическим характеристикам стресс близок к аффекту, а по длительности к настроению. Это психическое состояние, ответ организма на условия среды и требования, выдвигаемые средой к личности. С английского слово "стресс" переводится как "напряжение". В психологии стресс принято рассматривать как период адаптации человека.
По сферам возникновения выделяют следующие виды стресса:
Доктор Томас X. Холмс из Медицинского колледжа при Вашингтонском университете разработал метод, позволивший объективно измерить величину стресса и других эмоциональных моментов в жизни человека.
Общее количество баллов всех стрессовых ситуаций в жизни человека определяло общую величину стресса, которому он подвергался за определенный период времени. Принцип такой — если за полгода ваши показатели приближаются к 300 баллам — вероятность заполучить какую-нибудь болезнь становится очень высокой.
|Событие
|Количество баллов
|Смерть жены или мужа
|100
|Развод
|73
|Расставание партнеров по браку
|65
|Тюремное заключение
|63
|Смерть близкого родственника
|63
|Собственная болезнь или несчастный случай
|53
|Заключение брака
|50
|Увольнение с работы
|47
|Примирение с мужем/женой
|45
|Выход на пенсию
|45
|Ухудшение здоровья члена семьи
|44
|Беременность
|40
|Сексуальные трудности
|39
|Прибавление семейства
|39
|Изменения по работе
|39
|Изменения финансового положения
|38
|Смерть близкого друга
|37
|Изменение сферы рабочей деятельности
|36
|Изменение количества домашних ссор
|36
|Заем или ссуда на сумму более чем 10 000 долларов
|31
|Изменение обязанностей по работе
|29
|Начало самостоятельной жизни сына или дочери
|29
|Конфликт с родственниками мужа/жены
|29
|Выдающиеся личные достижения
|28
|Супруг(а) начинает или перестает работать
|26
|Начало или окончание учебы
|26
|Изменение жилищных условий
|25
|Пересмотр личных привычек
|24
|Неприятности с начальством
|23
|Изменение условий или времени работы
|20
|Смена места жительства
|20
|Смена учебного заведения
|20
|Изменение привычек проводить свободное время
|19
|Изменение активности, связанной с церковью
|19
|Изменения в общественной работе
|18
|Получение ссуды на сумму менее 10 000 долларов
|17
|Изменения сна
|16
|Изменение частоты общесемейных сборов
|15
|Изменения в режиме питания
|15
|Отпуск
|13
|Рождество
|12
|Мелкие нарушения закона
|11
Однако, несмотря на то, что при помощи этой шкалы можно предсказать вероятность заболевания, заранее утверждать, как именно человек будет реагировать на подобные ситуации невозможно.
Даже в исследовании Холмса 51% испытуемых, набравших более 300 баллов, за период исследования так и не заболели. И хотя стресс провоцирует болезнь, главным все же остается то, как человек его переносит.
Наш организм устроен так, что если человек отвечает на стресс физическим действием:
то стресс не наносит ему большого вреда. Но когда психологическая реакция на стресс не получает разрядки, то в организме начинают накапливаться отрицательные последствия стресса.
Это так называемый хронический стресс, стресс, на который организм соответствующим образом своевременно не отреагировал. И именно такой хронический стресс, как это все больше и больше признается учеными, играет очень важную роль в возникновении многих болезней.
Читайте также:
Как победить стресс? Советы психолога
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Чувствительная грудь — это не диагноз, а косметическая и физическая особенность женского организма