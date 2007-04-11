Еда чем вкуснее, тем полезнее

В течение десятилетий десятки авторов самых разных методик оздоровления сходятся в одном: полезная еда, как правило, еда пресная и соответственно не самая вкусная. Анафеме предаются жареные, соленые, пряные и острые блюда. А уж любителям сладенького и сдобного лучше вообще не высовываться. Но физиолог Ринад Минвалеев считает, что все эти кулинарные "табу" — глупость!

О пользе вкусной еды

Не нужно отвергать многовековой опыт хотя бы собственного народа. Вряд ли человек настолько тупое существо, что столетиями вредил своему здоровью, неустанно изобретая:

всевозможные кулинарные изыски

исследовал приправы

отыскивал новые способы приготовления пищи и т. д.

Сейчас уже трудно установить, кто первый придумал лозунг: "Все вкусное — вредно!" Но человек этот был явно не из приятных. Сколько раз вам инстинктивно хотелось съесть что-нибудь вкусненькое и "вредное"? Сколько раз вы поддавались этому искушению? И сколько раз вы слышали злорадные голоса приверженцев "здорового питания":

"Вот потому-то вы такие толстые, и цвет лица у вас нездоровый, и все внутренние органы пора на помойку отправлять!" Адепты полезной пищи призывают нас оценивать любую еду исключительно с точки зрения ее калорийности, витаминизированности и насыщенности микроэлементами, но никогда с позиции ее вкусности. Но зачем же нам даны вкусовые рецепторы? Неужели природа была глупа, создавая их?

"Нет, природа — не дура, и мы с вами тоже не такие уж слабаки, готовые за вкусный кусок жертвовать здоровьем, — считает Минвалеев. — Отечественные физиологи еще в 50-х годах прошлого века достоверно установили, что у нас в желудке и кишечнике перевариваются не только белки, поступающие с пищей (экзогенные), но и те, что родились внутри организма (эндогенные). В результате получается аминокислотная смесь, которая и всасывается в тонком кишечнике. Причем, соотношение эндогенных и экзогенных белков в этой смеси — один к одному. Другими словами, с каждым приемом пищи, мы съедаем почти такой же кусок самих себя. Зачем?

Это необходимо для обогащения и выравнивая состава смеси всасываемых аминокислот, что улучшает усвоение и использование этих аминокислот в дальнейшем. Даже, если вы полностью исключите из пищи белок, организм все равно:

восполнит их отсутствие за счет самого себя

и все равно получит необходимые аминокислоты.

То же самое касается и жиров. Так что, как бы мы не изощрялись в разных сочетаниях белков, жиров и углеводов, полноценное переваривание в норме должно завершаться пищевым комком внутри пищеварительного тракта (химусом) примерно одинакового аминокислотного состава.

Посмотрите на животных. Они ни за что не станут есть то, что им не вкусно, и никогда не научатся считать калории. Исследования показали, что когда собак насильно кормили пищей, содержащей все необходимые для жизнедеятельности компоненты:

смесь очищенного белка

растительного масла

сахарозы

но при этом совершенно безвкусной, никакого выделения "своих" белков в полость желудка не происходило. Точно так же, как при кормлении через зонд.

Другими словами, не было вкусовых ощущений, из полости рта не поступало в мозг сведений о том, что собака ест, а в результате, нервные центры, отвечающие за первую фазу желудочной секреции, не работали. Все заканчивалось тем, что никакого выравнивания состава аминокислот ни в химусе, ни в крови тоже не было.

Догадались к чему все идет? Правильно, у человека, которые ест "полезную", но далеко не всегда вкусную пищу, внутри происходит то же самое!

Многие продукты питания способны оказывать на человека лечебное воздействие

Более того, все эти

недоваренные каши,

картошка на пару,

обезжиренный творог,

соевые "шницели",

к которым вы, возможно, приучали себя долгие годы, вместо искомого здоровья, вполне могут привести вас на больничную койку. Ведь дефицит некоторых незаменимых веществ вкупе с безвкусной едой, весьма быстро становятся фактором риска для развития многих болезней:

кишечника

желудка

других органов и даже крови.

"Зато вкусная еда, — продолжает Минвалеев, — может очень долго нивелировать самые разнообразные огрехи как по составу, так и по качеству принимаемой пищи. В общем, чтобы еда нормально усваивалась организмом, она просто обязана быть, как минимум, вкусной. Недаром есть поговорка: "От пресной еды и бары хворают".

И словно в подтверждение этой народной мудрости, не так давно доктор медицинских наук Борис Шеврыгин, пришел к выводу, что многие продукты питания способны оказывать на человека лечебное воздействие.

Это лечение сродни рефлексотерапии, но не иголками, а вкусом. Язык насыщен рефлексогенными зонами, которые связаны со всеми органами человека. Так сладкое благотворно влияет на: сердечно-сосудистую систему человека, горькое нормализует работу почек и оказывают противовоспалительное действие. А, например, точечный массаж разных вкусовых сосочков языка:

на кончике

у корня

в средней части и т. д.

способен облегчить состояние больных, начиная от легких, и заканчивая мочеполовой системой".

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