Не нужно отвергать многовековой опыт хотя бы собственного народа. Вряд ли человек настолько тупое существо, что столетиями вредил своему здоровью, неустанно изобретая:
Сейчас уже трудно установить, кто первый придумал лозунг: "Все вкусное — вредно!" Но человек этот был явно не из приятных. Сколько раз вам инстинктивно хотелось съесть что-нибудь вкусненькое и "вредное"? Сколько раз вы поддавались этому искушению? И сколько раз вы слышали злорадные голоса приверженцев "здорового питания":
"Вот потому-то вы такие толстые, и цвет лица у вас нездоровый, и все внутренние органы пора на помойку отправлять!" Адепты полезной пищи призывают нас оценивать любую еду исключительно с точки зрения ее калорийности, витаминизированности и насыщенности микроэлементами, но никогда с позиции ее вкусности. Но зачем же нам даны вкусовые рецепторы? Неужели природа была глупа, создавая их?
"Нет, природа — не дура, и мы с вами тоже не такие уж слабаки, готовые за вкусный кусок жертвовать здоровьем, — считает Минвалеев. — Отечественные физиологи еще в 50-х годах прошлого века достоверно установили, что у нас в желудке и кишечнике перевариваются не только белки, поступающие с пищей (экзогенные), но и те, что родились внутри организма (эндогенные). В результате получается аминокислотная смесь, которая и всасывается в тонком кишечнике. Причем, соотношение эндогенных и экзогенных белков в этой смеси — один к одному. Другими словами, с каждым приемом пищи, мы съедаем почти такой же кусок самих себя. Зачем?
Это необходимо для обогащения и выравнивая состава смеси всасываемых аминокислот, что улучшает усвоение и использование этих аминокислот в дальнейшем. Даже, если вы полностью исключите из пищи белок, организм все равно:
То же самое касается и жиров. Так что, как бы мы не изощрялись в разных сочетаниях белков, жиров и углеводов, полноценное переваривание в норме должно завершаться пищевым комком внутри пищеварительного тракта (химусом) примерно одинакового аминокислотного состава.
Посмотрите на животных. Они ни за что не станут есть то, что им не вкусно, и никогда не научатся считать калории. Исследования показали, что когда собак насильно кормили пищей, содержащей все необходимые для жизнедеятельности компоненты:
но при этом совершенно безвкусной, никакого выделения "своих" белков в полость желудка не происходило. Точно так же, как при кормлении через зонд.
Другими словами, не было вкусовых ощущений, из полости рта не поступало в мозг сведений о том, что собака ест, а в результате, нервные центры, отвечающие за первую фазу желудочной секреции, не работали. Все заканчивалось тем, что никакого выравнивания состава аминокислот ни в химусе, ни в крови тоже не было.
Догадались к чему все идет? Правильно, у человека, которые ест "полезную", но далеко не всегда вкусную пищу, внутри происходит то же самое!
Более того, все эти
к которым вы, возможно, приучали себя долгие годы, вместо искомого здоровья, вполне могут привести вас на больничную койку. Ведь дефицит некоторых незаменимых веществ вкупе с безвкусной едой, весьма быстро становятся фактором риска для развития многих болезней:
"Зато вкусная еда, — продолжает Минвалеев, — может очень долго нивелировать самые разнообразные огрехи как по составу, так и по качеству принимаемой пищи. В общем, чтобы еда нормально усваивалась организмом, она просто обязана быть, как минимум, вкусной. Недаром есть поговорка: "От пресной еды и бары хворают".
И словно в подтверждение этой народной мудрости, не так давно доктор медицинских наук Борис Шеврыгин, пришел к выводу, что многие продукты питания способны оказывать на человека лечебное воздействие.
Это лечение сродни рефлексотерапии, но не иголками, а вкусом. Язык насыщен рефлексогенными зонами, которые связаны со всеми органами человека. Так сладкое благотворно влияет на: сердечно-сосудистую систему человека, горькое нормализует работу почек и оказывают противовоспалительное действие. А, например, точечный массаж разных вкусовых сосочков языка:
способен облегчить состояние больных, начиная от легких, и заканчивая мочеполовой системой".
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