Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Еда чем вкуснее, тем полезнее

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета
В течение десятилетий десятки авторов самых разных методик оздоровления сходятся в одном: полезная еда, как правило, еда пресная и соответственно не самая вкусная. Анафеме предаются жареные, соленые, пряные и острые блюда. А уж любителям сладенького и сдобного лучше вообще не высовываться. Но физиолог Ринад Минвалеев считает, что все эти кулинарные "табу" — глупость!

О пользе вкусной еды

Не нужно отвергать многовековой опыт хотя бы собственного народа. Вряд ли человек настолько тупое существо, что столетиями вредил своему здоровью, неустанно изобретая:

Еда чем вкуснее, тем полезнее
  • всевозможные кулинарные изыски
  • исследовал приправы
  • отыскивал новые способы приготовления пищи и т. д.

Сейчас уже трудно установить, кто первый придумал лозунг: "Все вкусное — вредно!" Но человек этот был явно не из приятных. Сколько раз вам инстинктивно хотелось съесть что-нибудь вкусненькое и "вредное"? Сколько раз вы поддавались этому искушению? И сколько раз вы слышали злорадные голоса приверженцев "здорового питания":

"Вот потому-то вы такие толстые, и цвет лица у вас нездоровый, и все внутренние органы пора на помойку отправлять!" Адепты полезной пищи призывают нас оценивать любую еду исключительно с точки зрения ее калорийности, витаминизированности и насыщенности микроэлементами, но никогда с позиции ее вкусности. Но зачем же нам даны вкусовые рецепторы? Неужели природа была глупа, создавая их?

"Нет, природа — не дура, и мы с вами тоже не такие уж слабаки, готовые за вкусный кусок жертвовать здоровьем, — считает Минвалеев. — Отечественные физиологи еще в 50-х годах прошлого века достоверно установили, что у нас в желудке и кишечнике перевариваются не только белки, поступающие с пищей (экзогенные), но и те, что родились внутри организма (эндогенные). В результате получается аминокислотная смесь, которая и всасывается в тонком кишечнике. Причем, соотношение эндогенных и экзогенных белков в этой смеси — один к одному. Другими словами, с каждым приемом пищи, мы съедаем почти такой же кусок самих себя. Зачем?

Это необходимо для обогащения и выравнивая состава смеси всасываемых аминокислот, что улучшает усвоение и использование этих аминокислот в дальнейшем. Даже, если вы полностью исключите из пищи белок, организм все равно:

  • восполнит их отсутствие за счет самого себя
  • и все равно получит необходимые аминокислоты.

То же самое касается и жиров. Так что, как бы мы не изощрялись в разных сочетаниях белков, жиров и углеводов, полноценное переваривание в норме должно завершаться пищевым комком внутри пищеварительного тракта (химусом) примерно одинакового аминокислотного состава.

Посмотрите на животных. Они ни за что не станут есть то, что им не вкусно, и никогда не научатся считать калории. Исследования показали, что когда собак насильно кормили пищей, содержащей все необходимые для жизнедеятельности компоненты:

  • смесь очищенного белка
  • растительного масла
  • сахарозы

но при этом совершенно безвкусной, никакого выделения "своих" белков в полость желудка не происходило. Точно так же, как при кормлении через зонд.

Другими словами, не было вкусовых ощущений, из полости рта не поступало в мозг сведений о том, что собака ест, а в результате, нервные центры, отвечающие за первую фазу желудочной секреции, не работали. Все заканчивалось тем, что никакого выравнивания состава аминокислот ни в химусе, ни в крови тоже не было.

Догадались к чему все идет? Правильно, у человека, которые ест "полезную", но далеко не всегда вкусную пищу, внутри происходит то же самое!

Еда чем вкуснее, тем полезнее. вкусная еда
Многие продукты питания способны оказывать на человека лечебное воздействие

Более того, все эти

  • недоваренные каши,
  • картошка на пару,
  • обезжиренный творог,
  • соевые "шницели",

к которым вы, возможно, приучали себя долгие годы, вместо искомого здоровья, вполне могут привести вас на больничную койку. Ведь дефицит некоторых незаменимых веществ вкупе с безвкусной едой, весьма быстро становятся фактором риска для развития многих болезней:

  • кишечника
  • желудка
  • других органов и даже крови.

"Зато вкусная еда, — продолжает Минвалеев, — может очень долго нивелировать самые разнообразные огрехи как по составу, так и по качеству принимаемой пищи. В общем, чтобы еда нормально усваивалась организмом, она просто обязана быть, как минимум, вкусной. Недаром есть поговорка: "От пресной еды и бары хворают".

И словно в подтверждение этой народной мудрости, не так давно доктор медицинских наук Борис Шеврыгин, пришел к выводу, что многие продукты питания способны оказывать на человека лечебное воздействие.

Это лечение сродни рефлексотерапии, но не иголками, а вкусом. Язык насыщен рефлексогенными зонами, которые связаны со всеми органами человека. Так сладкое благотворно влияет на: сердечно-сосудистую систему человека, горькое нормализует работу почек и оказывают противовоспалительное действие. А, например, точечный массаж разных вкусовых сосочков языка:

  • на кончике
  • у корня
  • в средней части и т. д.

способен облегчить состояние больных, начиная от легких, и заканчивая мочеполовой системой".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПОЛЕЗНАЯ еда должна быть ВКУСНОЙ!
Куратор: Елена Андреева
Темы еда пища желудок кишечник заболевания аминокислоты ринад минвалеев правильное питание
Новости
Жевательная резинка полезна для здоровья глаз
Блогер умер после 40-дневной голодовки
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
Последние материалы
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Разогревающие мази
Политолог: для Путина красная линия проходит там, где ущемляют русских
Жевательная резинка полезна для здоровья глаз
Еда чем вкуснее, тем полезнее
Непрерывный секс порождает бесконечную любовь
Холодные напитки провоцируют обжорство
Сон и хорошая пища избавят от целлюлита
Блогер умер после 40-дневной голодовки
Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников