Татуировки повышают риск развития рака на 21%: шокирующие выводы учёных

4:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Дерматология

Можно ли считать татуировки потенциальной угрозой здоровью? Шведское исследование, опубликованное в журнале eClinicalMedicine, попыталось найти ответ на этот вопрос — и вызвало в обществе волну беспокойства. Учёные из Лундского университета изучили связь между наличием татуировок и риском развития злокачественной лимфомы, редкой формы рака лимфатической системы.

Фото: Wikimedia Commons by Anarchyvarius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ татуировка ворон

Вопреки распространённому мнению, выводы исследования не дают повода для паники, а наоборот — подчеркивают, насколько сложны и неоднозначны такие вопросы.

Исследование охватило почти 12 000 человек из национальных реестров Швеции. Около 3000 из них были диагностированы с злокачественной лимфомой с 2007 по 2017 год. К ним была подобрана контрольная группа аналогичного пола и возраста без рака.

В 2021 году всем участникам было разослано подробное анкетирование, в котором учёные уточняли привычки, образ жизни, а также наличие или отсутствие татуировок.

После анализа данных выяснилось, что риск развития лимфомы был на 21% выше у людей с хотя бы одной татуировкой — даже с учётом таких факторов, как возраст, курение или общее состояние здоровья. Однако важно отметить: это не означает, что татуировки вызывают рак напрямую. Речь идёт лишь о статистической ассоциации, а не доказанной причине.

Одним из самых неожиданных выводов стало то, что размер татуировки не влияет на уровень риска. Независимо от того, есть ли у человека крошечный символ на запястье или тату покрывает половину тела, шанс заболеть лимфомой оставался примерно одинаковым.

По словам Кристель Нильсен, доцента Лундского университета, это может быть связано с тем, что любая татуировка вызывает небольшое хроническое воспаление, которое и может играть роль в развитии болезни. Однако пока это лишь гипотеза.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, отнеслись к выводам с осторожностью.

Доктор Тимоти Реббек, эпидемиолог из Института рака Дана-Фарбер, отметил, что несмотря на качественную работу исследователей, данных для уверенных выводов недостаточно. Он считает, что на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что татуировки действительно связаны с развитием лимфом.

Доктор Кэтрин Дифенбах, специалист по лимфомам из NYU Langone Health, также выразила сомнение. Она обратила внимание на то, что в исследовании не объяснено отсутствие зависимости от площади татуировки, что вызывает вопросы. Она также добавила, что никогда не сталкивалась с реальными случаями рака, напрямую связанными с татуировками.

Одной из причин возможной связи учёные называют состав тату-чернил. Некоторые из них содержат вещества, которые в других контекстах считаются потенциальными канцерогенами — металлы, ароматические углеводороды и прочие химические соединения.

Есть данные, что частицы чернил могут мигрировать по организму и накапливаться в лимфатических узлах, а это уже напрямую связано с лимфатической системой.

Исследования также показали, что чернила могут небольшим образом влиять на работу клеток крови, хотя пока неизвестно, несёт ли это реальную угрозу здоровью.



Текущие данные не доказывают, что татуировки вызывают рак. Исследование выявило лишь возможную ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Нет доказательств, что большая площадь тату увеличивает риск. Многие эксперты сходятся во мнении: данные интересны, но предварительны.

FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) в 2023 году выпустило рекомендации для производителей тату-чернил. Агентство призвало следить за составом продукции и проверять её на загрязнения, так как в прошлом были случаи отзыва чернил из-за потенциальной угрозы здоровью.

Группа Кристель Нильсен планирует продолжить работу и проверить, может ли татуировка быть связана не только с лимфомами, но и с другими воспалительными и аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит, волчанка, гипертония и даже болезни сердца.

Доктор Реббек подчеркивает: людям стоит быть внимательными, но не впадать в крайности. Он рекомендует пользоваться проверенными источниками информации, такими как сайт cancerfactfinder. org, где собраны надёжные данные о том, что действительно может вызывать рак.

Уточнения

Лимфома (лат. lympha — чистая вода, влага + др.-греч. -ωμα — суффикс в названиях опухолей) — группа гематологических заболеваний лимфатической ткани, характеризующихся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление «опухолевых» лимфоцитов.

