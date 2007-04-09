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Автор Оксана Аникина

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Здоровье » Здоровье и профилактика

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в ушах
Шум в ушах

Шумит в голове или ушах?

Сам по себе шум в голове — это лишь симптом изрядного числа болезней, которые лечатся самыми разными докторами. Перво-наперво нужно понять где, собственно, у тебя шумит — в голове или в ушах. Если все-таки в ушах и не первый день, пора идти к лору, чтобы тот проверил слуховую систему и особенно внутреннее ухо. Предполагают, что шум может возникать при повреждении волосяных луковиц, на нем расположенных. А может быть, какая-то инфекция пробралась к среднему уху, и тогда ЛОР-врач вам тоже поможет.

Посетить его придется и в том случае, если шумит у вас именно в голове. Снова виновниками шумовых эффектов могут быть среднее и внутреннее ухо. Правда, воспаление первого обычно сопровождается снижением слуха и повышением температуры, а второе, оказавшись, скажем, в "когтях" болезни Меньера, спровоцирует, кроме глуховатости, еще тошноту и рвоту.

Шумовые эффекты как следствие физического или эмоционального напряжений

Но пугаться рано. Все же чаще всего внутричерепные шумовые эффекты говорят не о безвозвратно утерянном здоровье, а остаются физиологическим ответом организма на длительное физическое или эмоциональное напряжение. При этом шум становится не постоянным, а пульсирующим в унисон со "стуком" ветвей внутренней сонной артерии, а потом сам исчезает безо всякого лечения.

Если же, провернув кучу полезных дел, вы одновременно изрядно истрепали себе нервы в спорах со всякими недоумками, то удивляться появившемуся шуму в голове тоже не стоит. Скорее всего, у вас развилась начальная стадия невроза: вас все раздражает, хочется от чего-нибудь полечиться, в голове шумит, невозможно ни на чем сосредоточиться, и, вообще, пора на отдых. Кстати, если в это время быстро разрешить ситуацию, которая так вас напрягла, и потом хорошо, например, порыбачить, забудете и о неврастении, и о шуме.

Повышение АД и гипертонический криз

Намного серьезнее надо относиться к шумящим "мозгам" тем, у кого повышено артериальное давление. Когда шум появляется внезапно, да еще сопровождается повышенной потливостью и покраснением лица, значит, где-то недалеко и гипертонический криз. Вот тут пора принимать таблетки снижающие давление и регулирующие тонус сосудов. Причем, делать это надо по назначению врача, а не как баба Маня посоветовала.

Шумящая голова все же лучше, чем голова, "играющая"  мелодии

Вообще говоря, если в вашей голове шумит не реже одного раза в неделю на протяжении уже трех месяцев, а то и дольше, есть смысл поочередно пройти обследование у:

  • терапевта,
  • отоларинголога,
  • невролога.

Оценить состояние своих нервов, сосудов, шейного отдела позвоночника, а может быть и сделать (по назначению врача) компьютерную томографию черепа. В большинстве случаев, доктора сумеют избавить вас от лишних шумов.

Шизофрения
Шизофрения

Напоследок замечу, что шумящая голова все же несколько лучше, чем голова, "играющая" тихие или громкие мелодии. Помимо предвестников шизофрении, навязчивые песенки или непрекращающиеся классические пассажи могут оказаться первыми сигналами того, что у вас внутри черепной коробки завелась опухоль, или развивается аневризма (выпячивание стенки кровеносного сосуда). И даже если мелодии вам нравятся, поспешите к нейрохирургу, может, всё совсем не так мрачно.

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Шум в голове: причины, типы, особенности
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы голова шум в ушах раковая опухоль
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