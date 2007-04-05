Стиснутые зубы вызывают головную боль

Причин головной боли несколько, но в обычной жизни нас мучают, как правило, две:

мигрень

и головная боль напряжения.

Первая требует отдельного серьезного разговора, а вот второй мы, оказывается, можем просто не дать появиться.

Однако, сначала о том, что предпринять, если боль уже пришла. Причем, боль характерная: двусторонняя, тупая, монотонная, словно голову стягивают обручем. Может сопровождаться потерей аппетита и легкой тошнотой.

"Не хватайтесь сразу за таблетки, — советует профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Елена Филатова. —

Хорошо помогают

тёплая ванна,

горячий душ,

самомассаж мышц лба, затылка, висков,

прогулка на свежем воздухе,

физическая разминка верхнего плечевого пояса, шеи.

Можно выпить сладкого чая с

мятой,

мелиссой,

пустырником,

валерианой

или тёплого молока с мёдом перед сном — это даёт психическую релаксацию и как следствие — расслабление мышц.

Если ничего не помогло, придется принять анальгетик. Но не чаще 1-2 раз в неделю. Если глотать таблетки каждый день или через день в течение 3 месяцев и более, может развиться зависимость от лекарств и боли станут более частыми. При постоянных (ежедневных) болях эффективна психотерапия, а затем приём антидепрессантов и противотревожных препаратов.

В последнее время для лечения головных болей напряжения и мигрени применяются инъекции токсина ботулизма (того самого, который колют, чтобы убрать морщины на лице) в напряжённые мышцы. Они расслабляются, и боль уходит".

А вот для того, чтобы боль напряжения у вас вообще не появлялась, нужно понять ее причины.

Часто люди в качестве пускового механизма головной боли называют стресс и переутомление. И хотя их роль немаловажна, но она не главная. Ведь болит у нас не мозг, в котором нет болевых рецепторов, а мышцы и связки скальпа, лица. Спровоцировать головную боль может так же мускулатура шеи и плечевого пояса. Ведь все эти ткани пронизаны кровеносными сосудами, и, напрягаясь просто передавливают их, что приводит к боли.

"Редкая жертва хронических головных болей обращает внимание на свои мышцы лица и шеи. Люди целиком сосредотачиваются на психо-эмоциональных переживаниях, — рассказывает Лариса Бойкова, врач-невропатолог. — А ведь элементарный контроль за мускулатурой лица, головы, шеи и плеч поможет вовсе избежать головной боли. Нужно просто научиться эти мышцы расслаблять.

И еще очень важно научиться избегать некоторых поз и движений-паразитов, которые приводят к ненужному напряжению мускулатуры.

Нельзя прижимать подбородок к груди . Ни стоя, ни лежа. Нельзя, сидя за столом или лёжа на диване, класть подбородок на руку. Подбородок — не нога, и ни при каких обстоятельствах не должен служить точкой опоры.

. Ни стоя, ни лежа. Нельзя, сидя за столом или лёжа на диване, класть подбородок на руку. Подбородок — не нога, и ни при каких обстоятельствах не должен служить точкой опоры. Нельзя сутулиться, особенно, когда сидите. Нельзя опираться руками на подлокотники стула или кресла, перенося на них часть веса. Высоко поднятые плечи напрягают мышцы скальпа.

Нельзя опираться руками на подлокотники стула или кресла, перенося на них часть веса. Высоко поднятые плечи напрягают мышцы скальпа. Нельзя, читая или работая за компьютером, подолгу сидеть за столом с низко склоненной головой.

Нельзя "закатываться" в долгом смехе , далеко запрокидывая голову назад.

, далеко запрокидывая голову назад. Нельзя хмурить брови и морщить лоб.

Нельзя стискивать зубы или до скрипа сжимать ими мундштук трубки или фильтр сигареты.

Впрочем, всех "нельзя" не опишешь. У каждого могут быть свои собственные позы и телодвижения, вызывающие головную боль: кулак под щёку, скручивание шеи, привычные гримасы и т. д… Так что, если у вас часто болит голова, присмотритесь к своим повадкам и постарайтесь их избегать.

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