Причин головной боли несколько, но в обычной жизни нас мучают, как правило, две:
Первая требует отдельного серьезного разговора, а вот второй мы, оказывается, можем просто не дать появиться.
Однако, сначала о том, что предпринять, если боль уже пришла. Причем, боль характерная: двусторонняя, тупая, монотонная, словно голову стягивают обручем. Может сопровождаться потерей аппетита и легкой тошнотой.
"Не хватайтесь сразу за таблетки, — советует профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Елена Филатова. —
Хорошо помогают
Можно выпить сладкого чая с
или тёплого молока с мёдом перед сном — это даёт психическую релаксацию и как следствие — расслабление мышц.
Если ничего не помогло, придется принять анальгетик. Но не чаще 1-2 раз в неделю. Если глотать таблетки каждый день или через день в течение 3 месяцев и более, может развиться зависимость от лекарств и боли станут более частыми. При постоянных (ежедневных) болях эффективна психотерапия, а затем приём антидепрессантов и противотревожных препаратов.
В последнее время для лечения головных болей напряжения и мигрени применяются инъекции токсина ботулизма (того самого, который колют, чтобы убрать морщины на лице) в напряжённые мышцы. Они расслабляются, и боль уходит".
А вот для того, чтобы боль напряжения у вас вообще не появлялась, нужно понять ее причины.
Часто люди в качестве пускового механизма головной боли называют стресс и переутомление. И хотя их роль немаловажна, но она не главная. Ведь болит у нас не мозг, в котором нет болевых рецепторов, а мышцы и связки скальпа, лица. Спровоцировать головную боль может так же мускулатура шеи и плечевого пояса. Ведь все эти ткани пронизаны кровеносными сосудами, и, напрягаясь просто передавливают их, что приводит к боли.
"Редкая жертва хронических головных болей обращает внимание на свои мышцы лица и шеи. Люди целиком сосредотачиваются на психо-эмоциональных переживаниях, — рассказывает Лариса Бойкова, врач-невропатолог. — А ведь элементарный контроль за мускулатурой лица, головы, шеи и плеч поможет вовсе избежать головной боли. Нужно просто научиться эти мышцы расслаблять.
И еще очень важно научиться избегать некоторых поз и движений-паразитов, которые приводят к ненужному напряжению мускулатуры.
Впрочем, всех "нельзя" не опишешь. У каждого могут быть свои собственные позы и телодвижения, вызывающие головную боль: кулак под щёку, скручивание шеи, привычные гримасы и т. д… Так что, если у вас часто болит голова, присмотритесь к своим повадкам и постарайтесь их избегать.
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