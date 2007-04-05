Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Оксана Аникина

Стиснутые зубы вызывают головную боль

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Причин головной боли несколько, но в обычной жизни нас мучают, как правило, две:

Стиснутые зубы вызывают головную боль
  • мигрень
  • и головная боль напряжения.

Первая требует отдельного серьезного разговора, а вот второй мы, оказывается, можем просто не дать появиться.

Однако, сначала о том, что предпринять, если боль уже пришла. Причем, боль характерная: двусторонняя, тупая, монотонная, словно голову стягивают обручем. Может сопровождаться потерей аппетита и легкой тошнотой.

"Не хватайтесь сразу за таблетки, — советует профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Елена Филатова. —

Хорошо помогают

  • тёплая ванна,
  • горячий душ,
  • самомассаж мышц лба, затылка, висков,
  • прогулка на свежем воздухе,
  • физическая разминка верхнего плечевого пояса, шеи.

Можно выпить сладкого чая с

  • мятой,
  • мелиссой,
  • пустырником,
  • валерианой

или тёплого молока с мёдом перед сном — это даёт психическую релаксацию и как следствие — расслабление мышц.

Если ничего не помогло, придется принять анальгетик. Но не чаще 1-2 раз в неделю. Если глотать таблетки каждый день или через день в течение 3 месяцев и более, может развиться зависимость от лекарств и боли станут более частыми. При постоянных (ежедневных) болях эффективна психотерапия, а затем приём антидепрессантов и противотревожных препаратов.

В последнее время для лечения головных болей напряжения и мигрени применяются инъекции токсина ботулизма (того самого, который колют, чтобы убрать морщины на лице) в напряжённые мышцы. Они расслабляются, и боль уходит".

А вот для того, чтобы боль напряжения у вас вообще не появлялась, нужно понять ее причины.

Часто люди в качестве пускового механизма головной боли называют стресс и переутомление. И хотя их роль немаловажна, но она не главная. Ведь болит у нас не мозг, в котором нет болевых рецепторов, а мышцы и связки скальпа, лица. Спровоцировать головную боль может так же мускулатура шеи и плечевого пояса. Ведь все эти ткани пронизаны кровеносными сосудами, и, напрягаясь просто передавливают их, что приводит к боли.

"Редкая жертва хронических головных болей обращает внимание на свои мышцы лица и шеи. Люди целиком сосредотачиваются на психо-эмоциональных переживаниях, — рассказывает Лариса Бойкова, врач-невропатолог. — А ведь элементарный контроль за мускулатурой лица, головы, шеи и плеч поможет вовсе избежать головной боли. Нужно просто научиться эти мышцы расслаблять.

И еще очень важно научиться избегать некоторых поз и движений-паразитов, которые приводят к ненужному напряжению мускулатуры.

  • Нельзя прижимать подбородок к груди. Ни стоя, ни лежа. Нельзя, сидя за столом или лёжа на диване, класть подбородок на руку. Подбородок — не нога, и ни при каких обстоятельствах не должен служить точкой опоры.
  • Нельзя сутулиться, особенно, когда сидите. Нельзя опираться руками на подлокотники стула или кресла, перенося на них часть веса. Высоко поднятые плечи напрягают мышцы скальпа.
  • Нельзя, читая или работая за компьютером, подолгу сидеть за столом с низко склоненной головой.
  • Нельзя "закатываться" в долгом смехе, далеко запрокидывая голову назад.
  • Нельзя хмурить брови и морщить лоб.
  • Нельзя стискивать зубы или до скрипа сжимать ими мундштук трубки или фильтр сигареты.

Впрочем, всех "нельзя" не опишешь. У каждого могут быть свои собственные позы и телодвижения, вызывающие головную боль: кулак под щёку, скручивание шеи, привычные гримасы и т. д… Так что, если у вас часто болит голова, присмотритесь к своим повадкам и постарайтесь их избегать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стресс. Рецепты избавления
Куратор: Елена Андреева
Темы головная боль елена филатова антидепрессанты
Новости
В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским
После 30 лет диеты бессильны
Глава Госдепа США не исключил бойкота пекинской Олимпиады
Жена Федуна возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака"
Асад на президентских выборах в Сирии получит двух соперников
Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города
"Рубин" заработал 1 млн евро на чемпионстве "Зенита"
Пушилин ответил Зеленскому на предложение изменить Минские соглашения
В Сети появился снимок Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда
Кладоискатели нашли в Польше место, где закопано золото Гитлера
Последние материалы
После 30 лет диеты бессильны
Аквариумная психотерапия: выбираем темный угол
Соседи по больничной палате
Глава Госдепа США не исключил бойкота пекинской Олимпиады
Жена Федуна возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака"
Асад на президентских выборах в Сирии получит двух соперников
Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города
"Рубин" заработал 1 млн евро на чемпионстве "Зенита"
Пушилин ответил Зеленскому на предложение изменить Минские соглашения
В Сети появился снимок Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда
Популярное
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях

Как часто врут себе и окружающим мужчины? Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем.

Кое-что о мужицких сплетнях
Типы прыщей: от обычных до опасных
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Спецпроект
Мака перуанская: лечит анемию, импотенцию и не только
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Правительство
"Обвиняют Россию в собственных грехах": Захарова ответила МИД Британии
Новости Украины
Украинские националисты проводят марш в годовщину трагедии в Одессе
Елена Проклова рассказала о чувствах к артисту, который её домогался
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала о чувствах к артисту, который её домогался
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников