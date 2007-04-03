Раздельное питание отучает нас переваривать пищу

Традиционные сочетания продуктов, например, картофельное пюре с молоком и луком вместе с котлетой и соленым огурчиком с некоторых пор объявлены страшным ядом, разлагающимся прямо у нас в желудке. Фанатам раздельного питания дает отпор физиолог, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

«Если вам еще не предлагали выбросить гарнир из тарелки с бифштексом или есть сыр отдельно от бутерброда, то могу вас поздравить с адекватным окружением. Это только одно из удивительных требований ставшей весьма популярной в последнее время теории раздельного питания, автором которой считается американский врач Герберт Шелтон. Здесь и далее прошу меня извинить, но я не буду ограничивать себя в выражениях, поскольку речь пойдет о воинствующем невежестве, заполонившем прилавки книжных развалов и мозги доверчивых читателей.

Уж насколько безграмотен был Шелтон в элементарных вопросах гастроэнтерологии (именно так, а не иначе!), но даже ему не могла придти в голову та откровенная чепуха, которую озвучивает в своих книгах великое множество его российских «последователей». Дескать, поскольку в кислой среде желудка перевариваются только белки, то углеводы в виде картошки или хлеба за невостребованностью просто «гниют» в желудке. И эта псевдонаучная «липа» неожиданно стала весьма популярной в России.

Конечно, испортить аппетит можно по-разному. Можно прямо в тарелку соседа по столу кинуть, например, муху или еще что-нибудь нехорошее... За последствия не ручаюсь, но аппетит будет испорчен надолго. Подобного результата можно добиться, если всерьез представить себе как у вас там в желудке картошка «гниет», пока рядом лежащий антрекот переваривается.

И невдомек доверчивому читателю «оздоровительной макулатуры», что в желудке концентрация соляной кислоты такова, что порой может растворить гвозди, и как следствие, никакое «гниение» чего бы то ни было там просто невозможно. Скорее наоборот, именно кислая среда желудка обеззараживает поступающую пищу так, что мы иногда можем себе позволить позабыть о правилах гигиены и «помыть», например, яблоко, потерев его о рукав.

Такая же относительно стерильная среда поддерживается и в двенадцатиперстной кишке, и в тонком кишечнике. Размножение бактерий начинается только в толстой кишке.

Откуда же возникла эта злая «шутка» про гниение в желудке после употребления обычной смешанной пищи?! Ответ очень прост. Только напугав человека до полусмерти, можно заставить его поверить во все, что угодно. Что черное - это белое, а белое - это красное. Что котлеты - это яд, что о бутерброде с колбасой надо навеки забыть, что дыня - это вообще что-то ни с чем не совместимое, и так далее без конца!

В чем принципиальная ошибка раздельного питания?

Для обоснования теории раздельного питания Шелтон апеллировал к известным фактам раздельного переваривания белков (в кислой среде желудка) и углеводов (в щелочной среде тонкого кишечника), что на самом деле просто говорит о недостаточном знакомстве автора теории раздельного питания с элементарным учебником по физиологии человека. Складывается впечатление, что американский доктор попросту «забыл» о существовании между желудком и кишечником двенадцатиперстной кишки.

А ведь именно в ней перевариваются (внимание!) одновременно белки (ферментом поджелудочной железы трипсином), жиры

печеночной,

пузырной желчью

и липазами

и углеводы (различными амилазами). То есть, никакого «раздельного» пищеварения в двенадцатиперстной кишке просто не существует. Неужели трудно было Шелтону и всем его последователям посмотреть внимательнее в любой учебник по нормальной физиологии, хотя бы на уровне медицинских сестер? Тогда бы они легко увидели, что самим своим существованием двенадцатиперстная кишка полностью опровергает всю концепцию необходимости раздельного питания для «облегчения» пищеварения.

На самом деле в пределах двенадцатиперстной кишки никакого конфликта пищеварительных ферментов не было и нет.

Белки,

жиры

и углеводы,

все вместе благополучно перевариваются вплоть до того, что при тяжелых формах язвенной болезни желудок вообще можно полностью удалить, соединив двенадцатиперстную кишку напрямую с пищеводом - и ничего, живут себе люди, переваривая белки, жиры и углеводы с помощью только ферментов, выделяемых в полость двенадцатиперстной кишки! Таким образом, никакого серьезного «теоретического» обоснования концепции раздельного питания элементарно не существует.

Я уже не говорю о том, что любой из так называемых натуральных продуктов, например, бобовые изначально содержат все эти компоненты вместе - белки, жиры и углеводы. Равным образом растительный белок содержится в картофеле (до 2%), а углеводы присутствуют в мясе (так называемый животный крахмал - гликоген) и т. д. и т. п. И никогда это не вызывало никаких проблем с перевариванием «натуральных» смесей белков и углеводов! Про индивидуальную непереносимость я здесь не говорю...

А теперь посмотрим, что же на самом деле происходит с нами при длительном употреблении раздельной пищи?

Когда мы съедаем преимущественно белки, то для их переваривания выделяются соответствующие ферменты, расщепляющие именно белки (пепсин в желудке и трипсин в двенадцатиперстной кишке). Когда же мы употребляем только углеводы, то для их переваривания требуются только амилазы - ферменты, расщепляющие именно углеводы. Все это было бы очень мило, если бы через какое-то время организм не утрачивал способность производить эти ферменты в достаточном количестве одновременно.

Фактически переход на раздельное питание детренирует органы пищеварения, поскольку не дает полноценной нагрузки на различные ферментативные системы, что приводит к известному факту: приучившие себя к раздельному рациону, спустя какое-то время, уже не могут вернуться к полноценному смешанному питанию.

Как правило, это выглядит следующим образом: где-нибудь в гостях или под давлением родственников поборник раздельного питания, скрепя сердце, нарушает «священный» обет и соглашается съесть домашнюю котлетку, приготовленную с любовью и знанием кулинарного искусства. После чего последователю Шелтона становится плохо. После чего плохо становится уже всем окружающим, потому что это они - нечестивцы - подсунули ему эту «отраву», которой привыкли «зашлаковывать» себя и так далее без конца. В результате, у всех испорчены настроение и аппетит, что опять же ведет к еще большему нарушению пищеварения у участников прерванного торжества.

И, наконец, все расходятся - одни с твердым намерением больше никогда не приглашать этого «придурка» на общие вечеринки, а сам виновник испорченного настроения с не менее твердым убеждением больше никогда не нарушать правил «здорового» питания.

Но, что же произошло на самом деле? А произошло следующее: пищеварительные железы в условиях длительного поступления только раздельной пищи просто утратили способность переваривать смешанную пищу. Хроническая недозагрузка ферментативных систем пищеварительного тракта ведет к закономерному ослаблению их функций, что и проявляется в неспособности справиться с обычной едой!

И это только начало тех нарушений в пищеварительной системе, которые ожидают доверившихся этой оздоровительной новации. Далее следуют

гастриты,

энтероколиты

и прочие заболевания желудочно-кишечного тракта,

которых могло бы не быть, если бы пациенты... не умели читать и не читали бы ту чепуху, которая по какому-то недоразумению все еще называется оздоровительной литературой!»

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