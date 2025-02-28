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Дмитрий Плотников

Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно

Здоровье » Здоровье и профилактика

Любой человек, который подвержен тяге к алкоголю, периодически задаёт себе вопрос: "как бросить пить самостоятельно?".

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Это является сигналом, что он готов пробовать и, вполне вероятно, побороть тягу к спиртному.

А на вопросы, чья нужна помощь, чтобы человеку бросить пить навсегда, и может ли человек бросить пить сам, без специализированных клиник, в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru ответил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Руслан, расскажите о зависимости и вероятности положительного результата.

Алкогольная зависимость — это хроническое, рецидивирующее заболевание, и в подавляющем большинстве случаев для того, чтобы бросить пить навсегда, требуется помощь специалистов.
Самостоятельный отказ от алкоголя возможен, особенно на ранних стадиях зависимости, но он связан с высокими рисками.

Во-первых, человек может недооценивать степень своей зависимости и пытаться бросить исключительно усилием воли, что называется "на зубах". При этом корень проблемы остаётся, поэтому такие попытки чаще всего приводят к "срывам" и запоям.

Во-вторых, резкий отказ от алкоголя при сформировавшейся физической зависимости может быть опасен для здоровья: возможны тяжелые абстинентные состояния, включая судорожные припадки, делирий ("белая горячка"), скачки артериального давления.

Для устойчивого результата важен комплексный подход. Врач-нарколог помогает подобрать оптимальную стратегию отказа от алкоголя: в ряде случаев требуется медикаментозная поддержка, особенно на первом этапе, чтобы безопасно преодолеть абстиненцию и стабилизировать психоэмоциональное состояние.

А разве тут помогут и медикаменты?

Медикаменты — это только часть работы. Без психотерапии, направленной на осознание причин употребления и выработку новых стратегий поведения, риск рецидива остается высоким.
Также важна работа с родственниками зависимого: алкогольная зависимость часто формируется в дисфункциональной среде, а поддержка семьи играет ключевую роль в выздоровлении.

Поэтому многие программы лечения включают не только индивидуальную терапию, но и семейные консультации.
Таким образом, ключевым фактором успешного отказа от алкоголя является комплексная помощь специалистов: нарколога, психиатра, психотерапевта. Самостоятельные попытки могут дать временный результат, но для устойчивой ремиссии необходим системный подход и сопровождение на всех этапах отказа от алкоголя.

Справка

Алкоголизм — это хроническое заболевание, вызванное систематическим употреблением спиртных напитков, которое сопровождается стойкими психическими и соматическими расстройствами.

По данным ВОЗ, злоупотребление алкоголем занимает третье место среди причин развития различных заболеваний. Особенно быстро развивается женский алкоголизм, который сложнее поддается лечению.

С этим ТЫ Никогда НЕ Бросишь ПИТЬ. Главные ошибки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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