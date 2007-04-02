Холодные напитки провоцируют обжорство

Когда желудок сводит голодная судорога, мимо какого-нибудь ресторанчика быстрого питания не пройдешь. Но это, когда "сводит". Почему же люди подсаживаются на фаст-фуд, поедая гамбургеры и всякие цветные пакетики с утра до вечера? Может, туда подсыпают что-то, что вызывает зависимость?

В чем привлекательность фаст-фуда

"Наличие в фаст-фуде неких пищевых добавок, которые могли бы вызвать у человека привыкание к тому или иному продукту — это из области фантастики, — считает профессор, руководитель отдела клиники Института питания РАМН Андрей Васильев. — Все пищевые добавки:

ароматизаторы

красители

стабилизаторы

разрыхлители

консерванты и т. п.

привыкания вызвать не могут, поскольку по международным стандартам, которые, поверьте, строго соблюдаются, не обладают биологической активностью, то есть, не влияют на физиологию человека.

Если добавка не удовлетворяет этому требованию, ее просто запрещают применять. На территории нашей страны разрешены только те пищевые добавки, которые разрешены и в Европе, а значит, мы не едим то, что не стали есть в других странах.

Привлекательность фаст-фуда для нас скорее носит психологический характер, ведь тот же "Макдоналдс" уделяет большое внимание внешней привлекательности своей еды:

яркие тарелочки

пакеты

стаканчики

листика салата

золотистая картошка.

К сожалению, быстрая еда не может похвастаться сбалансированностью содержания в ней:

белков

жиров

витаминов

углеводов

и микроэлементов.

Зависимость переваривания пищи от ее температуры

В избытке вы получаете только углеводы и жиры, а в результате американцы уже пожинают плоды такого питания и неудержимо толстеют. Так что на родителях лежит ответственность за то, чтобы их дети помимо фаст-фуда получали и полноценное питание".

"На самом деле, рестораны быстрого питания просто реализовали довольно стандартную схему, которая заставляет человека вновь и вновь покупать их продукт, — продолжает тему кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев. — Они сопровождают свои булки и котлеты очень холодными напитками типа пепси-колы или чая со льдом.

Еще в 60-х годах прошлого века нашими медиками было установлено, что время пребывания любой пищи в нашем желудке зависит от ее температуры. Если пища теплая, то она остается в желудке 2-3 часа, а то и дольше, а значит, там происходит полноценное расщепление крупных белковых молекул на аминокислоты.

Если же пища холодная, то она покидает желудок в несколько раз быстрее и нормального переваривания не происходит. В этом и хитрость фаст-фуда — запивая еду ледяными напитками, человек никогда не сможет наестся, а значит придет перекусить еще и еще раз.

Кроме того, непереваренные белки, попадая в тонкий кишечник, где происходит всасывание пищи, никуда всосаться не могут.

Привлекательность фаст-фуда для нас скорее носит психологический характер

Более того, в месте, где должны работать наши бактерии, отвечающие за расщепление только углеводов, начинают множится бактерии, которые "живут" на:

мясе

и прочих животных белках

развивается дисбактериоз, нарушается обмен веществ и вслед за ним появляются другие болезни, в том числе и ожирение. Говорить же о пищевой наркомании в отношении фаст-фуда, на мой взгляд, не стоит".

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