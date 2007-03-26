Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

Как избавиться от перхоти?

Здоровье » Красота » Техника красоты

Обнаружив на плечах россыпи мелких белесых чешуек, мы впадаем в уныние и начинаем внимательно прислушиваться к рекламе шампуней от перхоти. Но перхоть нужно не смывать, а лечить причину, которая ее вызвала. Важно помнить, что несмотря на различные причины ее вызывающие, сама перхоть не заразна.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЕРХОТИ НАВСЕГДА ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Вообще, клетки кожи на голове обновляются постоянно, а значит и отмершие экземпляры постоянно осыпаются. Другое дело, что период обновления в норме занимает 25-30 дней, протекает процесс не одновременно для всех клеток, и их постепенную утерю мы просто не замечаем.

Но вот в организме или в самой коже происходит какой-то сбой, и цикл обновления сокращается до 6-7 дней. Клетка еще не успела как следует созреть, потерять влагу, как ее уже выталкивает новая, только что народившаяся. В результате изгнанницы склеиваются между собой и отшелушиваются в виде противных белых хлопьев.

Одним из виновников увеличения скорости обновления клеток может стать дрожжевой грибок Pityrosporum Ovale, который живет на коже наших голов постоянно, но обычно не докучает своему хозяину. Но стоит измениться показателям pH-кожи, и он начинает усиленно размножаться, вызывая воспаление.

Впрочем, основной причиной, вызывающей перхоть, остается нарушение работы сальной железы, которые идут вразнос, если у человека есть проблемы:

  • с желудочно-кишечным трактом
  • поджелудочной железой
  • щитовидной железой.

Если кожного сала начинает вырабатываться слишком много, то врачи ставят диагноз — жирная себорея. При этом волосы склеиваются, лоснятся, пересыпаны маленькими желтоватыми кусочками жира.

Читайте также: Какие травы можно использовать для здоровья волос

Как избавиться от перхоти?. перхоть
Фото pro-volosy.info

Если сальная железа принимается бастовать, то кожа, наоборот будет сохнуть и отшелушиваться, а волосы начнут торчать в разные стороны так, что не причешешь. В этом случае говорят о сухой себорее.

Дисфункция железы чаще всего развивается во время гормональных нарушений в организме. Например, в период полового созревания, когда наблюдается преобладание мужских половых гормонов над женскими.

Причиной возникновения перхоти может стать недостаток витаминов В1, В2, В6.

Кожные болезни, которые маскируются под перхоть

Иногда белые хлопья на костюме лишь напоминают перхоть, а на самом деле это проявление кожных заболеваний.

Болезнь  
Асбестовидный лишай заболевание кожи и волос головы, характеризующееся своеобразным ограниченным шелушением.
Себорейный дерматит воспалительное заболевание, поражающее участки дермы с нарушенным салоотделением.
Псориаз хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу

Если кожа головы покрасневшая, воспаленная, а чешуйки образуют достаточно плотную корку, то, скорее всего, это действительно так.

Чем лечить перхоть

"Себорею в тяжелом случае, когда есть выраженное шелушение нужно обязательно лечить. А если этого не делать, то это может привести к нарушению роста волос вплоть до их выпадения. Потому что пораженная кожа — это идеальная питательная среда для различных бактерий и грибка. — говорит врач-дерматолог, профессор Геннадий Суколин. — У мужчин облысение начинается с висков, потом центральная часть головы, которая вообще остается без волос, у женщин как такового облысения не наблюдается, но волосы становятся редкими."

Для лечения перхоти назначаются соответствующие лечебные шампуни и пилюли. Прежде всего придется принимать витамины В6 и В1, а также А, D и E. Препараты цинка и серы нормализуют питание волос. Помимо них назначаются и сосудосуживающие средства. Затем, по возможности, устраняются те причины, которые вызвали перхоть, то есть лечатся:

  • желудок
  • кишечник
  • щитовидка и так далее.

Читайте также: Жирные волосы? Не всё потеряно!

Шампуни от перхоти

Если перхоти немного, то можно попытаться обойтись только лечебными шампунями. Речь идет о шампунях, которые обладают антибактериальным действием, содержат:

  • деготь
  • серу
  • борное 
  • или борно-дегтярное мыло.

Неплохо себя зарекомендовали некоторые растительные шампуни, например, со зверобоем, и шампуни на основе кисломолочных продуктов.

Подробнее о лечебных шампунях рассказывает врач-трихолог, Аида Гаджигороева:

— Шампуни против перхоти содержат моющие вещества, которые освобождают кожу головы от ороговевших частичек кожи, и добавки, которые тормозят образование новой перхоти. Как правило, в таких шампунях не бывает даже отдушки, чтобы он был максимально мягкий и щадящий.

Но не все лечебные шампуни одинаковы, их состав различен и соответсвенно действие их различно.

  • Шампуни, содержащие климбазол, кетоконазол, клотримазол,цинка пиритион, дусульфат селена снижают численность микробов.
  • Деготь и ихтиол нормализуют цикл обновления клеток.
  • Салициловая кислота вместе с дегтем участвуют в процессе отшелушивания клеток с поверхности кожи.

Современные лечебные шампуни учитывают тип волос: сухие, нормальные, жирные и, соответственно характер перхоти.

Для того, чтобы лечение было эффективным, необходимо тщательно следовать инструкциям на вкладыше или на упаковке. Некоторые шампуни активны только в момент мытья головы. Поэтому, чтобы добиться результата их нужно в течение нескольких минут оставлять на волосах.

Есть такие, которые содержат активные молекулы, которые остаются на коже головы между двумя помывками, обеспечивая продолжительное воздействие лечебного компонента. Чтобы не ошибиться в выборе шампуня лучше все же проконсультироваться со специалистом.

Как быстро победить перхоть. Лечение перхоти
Активное лечение перхоти продолжается обычно 4-6 недель

Активное лечение перхоти продолжается обычно 4-6 недель. Далее можно использовать не лечебные, а косметические шампуни, которые предназначены для волос с перхотью. Нужно правильно комбинировать лечебные шампуни с обычными. Использовать лечебный шампунь следует 2 раза в неделю, но в то же время вы можете мыть голову обычным шампунем каждый день или раз в неделю в зависимости от вашего типа волос.

Кстати важно помнить, что несмотря на различные причины ее вызывающие, сама перхоть не заразна. Она не передается через расческу или полотенце. Но это не значит, что можно забыть про правила личной гигиены.

Нужно использовать индивидуальные расчески, которые следует мыть как можно чаще. Деревянные расчески следует менять хотя бы раз в полгода, так как дерево очень хорошо впитывает кожное сало. И чистые волосы, расчесанные таким гребнем, тут же загрязняться.

Иногда случаи рецидивирующей (повторяющейся) перхоти могут быть обусловлены хроническими болезнями органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому очень важно выяснить причину образования вашей перхоти для дальнейшего правильного лечения.

Читайте также:

Методы и средства восстановления волос после выпадения

Ищем причину перхоти и избавляемся от неё

Темы кожа волосы серобея перхоть красота здоровье лечение перхоти как избавиться от перхоти
Новости Все >
Пчелы общаются между собой на языке танцев
Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда
Владельцы ресторанов обеспокоены дефицитом продуктов из-за коронавируса
Житель Астрахани убил мать-пенсионерку ходунками
Замминистра РФ Александр Крутиков: В Арктике жизнь самая трудная
Эксперты назвали способ нормализации сердечного ритма
В Израиле зарегистрирован 16-й случай заражения коронавирусом
Биологи: попугаи понимают основы теории вероятностей
Роза Сябитова поделилась мнением о новом зяте
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Последние материалы
Замминистра РФ Александр Крутиков: В Арктике жизнь самая трудная
Эксперты назвали способ нормализации сердечного ритма
В Израиле зарегистрирован 16-й случай заражения коронавирусом
Биологи: попугаи понимают основы теории вероятностей
Роза Сябитова поделилась мнением о новом зяте
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Грудное вскармливание снижает риск развития аллергии и астмы
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
Против Аллы Пугачевой подали иск
Мифы и правда о вреде дезодорантов
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Международное право, как и любое право, основано на силе
Пчелы общаются между собой на языке танцев
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Юрист оценил шансы на выдачу карателя Мельничука России
Путин: число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось втрое
Правозащитница Монтян: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины
Международное право, как и любое право, основано на силе
Международное право, как и любое право, основано на силе
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Досрочные выборы в Госдуму: на словах все против. А на деле?
Правозащитница Монтян: Аваков - заказчик убийства Олеся Бузины
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
Политолог Гарбузов: из Белоруссии Россию выдавливает "мягкая сила" США
Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
Каринэ Геворгян: у Эрдогана есть план асимметричного ответа Путину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ