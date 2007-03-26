Как избавиться от перхоти?

Обнаружив на плечах россыпи мелких белесых чешуек, мы впадаем в уныние и начинаем внимательно прислушиваться к рекламе шампуней от перхоти. Но перхоть нужно не смывать, а лечить причину, которая ее вызвала. Важно помнить, что несмотря на различные причины ее вызывающие, сама перхоть не заразна.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПЕРХОТИ НАВСЕГДА ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Вообще, клетки кожи на голове обновляются постоянно, а значит и отмершие экземпляры постоянно осыпаются. Другое дело, что период обновления в норме занимает 25-30 дней, протекает процесс не одновременно для всех клеток, и их постепенную утерю мы просто не замечаем.

Но вот в организме или в самой коже происходит какой-то сбой, и цикл обновления сокращается до 6-7 дней. Клетка еще не успела как следует созреть, потерять влагу, как ее уже выталкивает новая, только что народившаяся. В результате изгнанницы склеиваются между собой и отшелушиваются в виде противных белых хлопьев.

Одним из виновников увеличения скорости обновления клеток может стать дрожжевой грибок Pityrosporum Ovale, который живет на коже наших голов постоянно, но обычно не докучает своему хозяину. Но стоит измениться показателям pH-кожи, и он начинает усиленно размножаться, вызывая воспаление.

Впрочем, основной причиной, вызывающей перхоть, остается нарушение работы сальной железы, которые идут вразнос, если у человека есть проблемы:

с желудочно-кишечным трактом

поджелудочной железой

щитовидной железой.

Если кожного сала начинает вырабатываться слишком много, то врачи ставят диагноз — жирная себорея. При этом волосы склеиваются, лоснятся, пересыпаны маленькими желтоватыми кусочками жира.

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Фото pro-volosy.info

Если сальная железа принимается бастовать, то кожа, наоборот будет сохнуть и отшелушиваться, а волосы начнут торчать в разные стороны так, что не причешешь. В этом случае говорят о сухой себорее.

Дисфункция железы чаще всего развивается во время гормональных нарушений в организме. Например, в период полового созревания, когда наблюдается преобладание мужских половых гормонов над женскими.

Причиной возникновения перхоти может стать недостаток витаминов В1, В2, В6.

Кожные болезни, которые маскируются под перхоть

Иногда белые хлопья на костюме лишь напоминают перхоть, а на самом деле это проявление кожных заболеваний.

Болезнь Асбестовидный лишай заболевание кожи и волос головы, характеризующееся своеобразным ограниченным шелушением. Себорейный дерматит воспалительное заболевание, поражающее участки дермы с нарушенным салоотделением. Псориаз хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу

Если кожа головы покрасневшая, воспаленная, а чешуйки образуют достаточно плотную корку, то, скорее всего, это действительно так.

Чем лечить перхоть

"Себорею в тяжелом случае, когда есть выраженное шелушение нужно обязательно лечить. А если этого не делать, то это может привести к нарушению роста волос вплоть до их выпадения. Потому что пораженная кожа — это идеальная питательная среда для различных бактерий и грибка. — говорит врач-дерматолог, профессор Геннадий Суколин. — У мужчин облысение начинается с висков, потом центральная часть головы, которая вообще остается без волос, у женщин как такового облысения не наблюдается, но волосы становятся редкими."

Для лечения перхоти назначаются соответствующие лечебные шампуни и пилюли. Прежде всего придется принимать витамины В6 и В1, а также А, D и E. Препараты цинка и серы нормализуют питание волос. Помимо них назначаются и сосудосуживающие средства. Затем, по возможности, устраняются те причины, которые вызвали перхоть, то есть лечатся:

желудок

кишечник

щитовидка и так далее.

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Шампуни от перхоти

Если перхоти немного, то можно попытаться обойтись только лечебными шампунями. Речь идет о шампунях, которые обладают антибактериальным действием, содержат:

деготь

серу

борное

или борно-дегтярное мыло.

Неплохо себя зарекомендовали некоторые растительные шампуни, например, со зверобоем, и шампуни на основе кисломолочных продуктов.

Подробнее о лечебных шампунях рассказывает врач-трихолог, Аида Гаджигороева:

— Шампуни против перхоти содержат моющие вещества, которые освобождают кожу головы от ороговевших частичек кожи, и добавки, которые тормозят образование новой перхоти. Как правило, в таких шампунях не бывает даже отдушки, чтобы он был максимально мягкий и щадящий.

Но не все лечебные шампуни одинаковы, их состав различен и соответсвенно действие их различно.

Шампуни, содержащие климбазол, кетоконазол, клотримазол,цинка пиритион, дусульфат селена снижают численность микробов.

Деготь и ихтиол нормализуют цикл обновления клеток.

Салициловая кислота вместе с дегтем участвуют в процессе отшелушивания клеток с поверхности кожи.

Современные лечебные шампуни учитывают тип волос: сухие, нормальные, жирные и, соответственно характер перхоти.

Для того, чтобы лечение было эффективным, необходимо тщательно следовать инструкциям на вкладыше или на упаковке. Некоторые шампуни активны только в момент мытья головы. Поэтому, чтобы добиться результата их нужно в течение нескольких минут оставлять на волосах.

Есть такие, которые содержат активные молекулы, которые остаются на коже головы между двумя помывками, обеспечивая продолжительное воздействие лечебного компонента. Чтобы не ошибиться в выборе шампуня лучше все же проконсультироваться со специалистом.

Активное лечение перхоти продолжается обычно 4-6 недель

Активное лечение перхоти продолжается обычно 4-6 недель. Далее можно использовать не лечебные, а косметические шампуни, которые предназначены для волос с перхотью. Нужно правильно комбинировать лечебные шампуни с обычными. Использовать лечебный шампунь следует 2 раза в неделю, но в то же время вы можете мыть голову обычным шампунем каждый день или раз в неделю в зависимости от вашего типа волос.

Кстати важно помнить, что несмотря на различные причины ее вызывающие, сама перхоть не заразна. Она не передается через расческу или полотенце. Но это не значит, что можно забыть про правила личной гигиены.

Нужно использовать индивидуальные расчески, которые следует мыть как можно чаще. Деревянные расчески следует менять хотя бы раз в полгода, так как дерево очень хорошо впитывает кожное сало. И чистые волосы, расчесанные таким гребнем, тут же загрязняться.

Иногда случаи рецидивирующей (повторяющейся) перхоти могут быть обусловлены хроническими болезнями органов желудочно-кишечного тракта. Поэтому очень важно выяснить причину образования вашей перхоти для дальнейшего правильного лечения.

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