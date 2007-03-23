Почему от мороженого болит голова?

Многие люди жалуются на то, что при поедании мороженого, они нередко испытывают внезапную головную боль. Но может ли такое быть на самом деле?

Головная боль от мороженого — очень частое явление, — считает врач-терапевт Николина Голоушова. — Согласно исследованиям, более 80 процентов людей испытывают ее хотя бы раз в жизни.

Часто эта боль начинается через несколько секунд после того, как вы съели мороженое или выпили холодный напиток. Ослабевает она спустя 30-60 секунд и редко длится более пяти минут. Что служит толчком для возникновения такой головной боли, до сих пор до конца не выяснено.

Сосуды "ошибаются" и резко сужаются

Существует лишь теория, что во рту, на задней части нёба, есть нервные окончания, которые, реагируя на резкое охлаждение, могут посылать сигналы кровеносным сосудам головы. В результате сосуды, имитируют реакцию на холод и резко сужаются, а затем, "поняв" свою ошибку, так же быстро расширяются.

От этого спазма и возникает головная боль. Сначала считалось, что головные боли от мороженого чаще случаются в жаркую погоду, но дальнейшие исследования показали, что головную боль от мороженого можно спровоцировать и зимой.

Похоже, что главным фактором, провоцирующим боль, всё же оказывается не сам факт поедания пломбиров и крем-брюле, а то, с какой скоростью это делается. Те, кто заглатывает мороженое кусками испытывают головную боль в два раза чаще тех, кто есть "с чувством, с толком, с расстановкой". Так что продлите удовольствие и прежде чем проглотить сладкий холодный продукт, хотя бы немного согрейте его во рту.

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