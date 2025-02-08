Что делать, если шум в ушах не проходит: 7 проверенных решений

13:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Профилактика

Если вы периодически сталкиваетесь с шумом в ушах или голове, то это не всегда повод для тревоги. Однако если такой симптом становится постоянным, то следует обратиться к специалисту, который определит причину и назначит соответствующее лечение.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Шум в ушах и голове, или тиннитус, является достаточно распространенной проблемой. В медицинской практике этот термин используется для обозначения ощущения звона, шума или других звуков в ушах или голове, которые не имеют внешнего источника. В большинстве случаев тиннитус возникает случайно и не требует вмешательства. Однако в 8% случаев шум становится хроническим, а 1% людей испытывает серьезные неприятности, связанные с этим состоянием.

Шум в ушах наиболее часто беспокоит людей в возрасте от 55 до 65 лет, и в зависимости от интенсивности и продолжительности, его можно разделить на четыре степени:

1 степень — шум едва заметен, не вызывает дискомфорта, и с ним легко свыкнуться.

— шум едва заметен, не вызывает дискомфорта, и с ним легко свыкнуться. 2 степень — шум достаточно заметен, но не постоянен, обычно усиливается ночью.

— шум достаточно заметен, но не постоянен, обычно усиливается ночью. 3 степень — шум становится постоянным, мешает сосредоточиться и нарушает сон.

— шум становится постоянным, мешает сосредоточиться и нарушает сон. 4 степень — шум становится невыносимым, мешает нормальной жизни и снижает работоспособность.

Шум в голове может быть вызван различными причинами: от заболеваний ЛОР-органов до более серьезных патологий, таких как остеохондроз шейного отдела, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, травмы, инсульт и другие. Это свидетельствует о том, что не существует универсального лекарства от шума в ушах и голове.

Медикаментозное лечение тиннитуса зависит от его причины. Например, при повышенном артериальном давлении часто назначают препараты, снижающие давление. Важно помнить, что самолечение в данном случае крайне опасно, поэтому консультация с врачом необходима.

Обзор препаратов от шума в ушах и голове

Одной из наиболее распространенных причин шума в ушах является высокое артериальное давление. Для снижения давления существует множество препаратов, среди которых можно выделить диуретики, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и бета-адреноблокаторы. При умеренной гипертензии наиболее эффективными являются диуретики.

Важно! Любое лекарственное средство может иметь побочные эффекты и противопоказания. Информация в данном обзоре носит ознакомительный характер и не может служить основанием для самостоятельного лечения.

Препараты для снижения артериального давления

Одной из главных групп препаратов для лечения гипертонии являются диуретики. Эти средства помогают вывести лишнюю жидкость из организма, тем самым снижая давление. Пациентам с шумом в ушах, связанным с гипертонией, могут назначить калийсберегающие диуретики. Эти препараты выпускаются в виде таблеток и капсул с кишечнорастворимой оболочкой и помогают уменьшить задержку воды и натрия в организме без потери калия, который необходим для нормальной работы сердца.

Препараты, улучшающие мозговое кровообращение

Существует множество препаратов, способствующих улучшению мозгового кровообращения. Одним из таких средств являются препараты на основе винпоцетина. Это вещество обладает сосудорасширяющим действием, уменьшает вязкость крови и способствует нормализации кровотока в мозге. Винпоцетин выпускается в виде таблеток и инъекционного раствора, и часто используется для лечения различных заболеваний, связанных с нарушением кровообращения.

Другими средствами, способствующими улучшению мозгового кровообращения, являются препараты на основе экстракта гинкго билоба. Эти средства активизируют приток кислорода и питательных веществ к клеткам головного мозга, препятствуют агрегации (слипанию) тромбоцитов и улучшат вязкость крови. Гинкго билоба также обладает легким тонизирующим и антидепрессивным эффектом, что помогает справляться с усталостью и напряжением.

Однако, несмотря на популярность, данные о влиянии гинкго билоба на шум в ушах ограничены, и результаты исследований не дают однозначного подтверждения эффективности этого средства. Аналогичная ситуация с винпоцетином — существуют разные мнения относительно его действенности в лечении тиннитуса.

Препараты с сосудорасширяющим действием

Для улучшения мозгового кровообращения также применяются препараты с сосудорасширяющим эффектом, к примеру, блокаторы медленных кальциевых каналов, такие как циннаризин и флунаризин. Эти препараты работают следующим образом: кальций необходим для сокращения мышц, в том числе сердечной мышцы и стенок артерий. Блокаторы кальциевых каналов уменьшают количество кальция, поступающего в клетки, что помогает расслабить сосуды, снизить артериальное давление и улучшить кровообращение в мозге.

Применение таких препаратов оправдано при различных заболеваниях, сопровождающихся нарушениями кровообращения, таких как головокружение, шум в ушах, атеросклероз сосудов головного мозга и ишемический инсульт. Эти средства, как правило, назначаются пациентам пожилого возраста, так как они помогают повысить устойчивость клеток к недостатку кислорода и улучшить общее состояние при хронических нарушениях мозгового кровообращения.

Антигипоксанты

Препараты с антигипоксическим действием помогают повысить устойчивость клеток мозга и сердца к недостатку кислорода. Одним из представителей этой группы является триметазидина дигидрохлорид. Это вещество нормализует обмен веществ в мозге, предотвращая повреждения клеток, вызванные свободными радикалами, которые могут быть причиной различных заболеваний, в том числе шума в ушах.

Антигипоксанты применяются в комплексной терапии таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, болезнь Меньера, а также при шуме в ушах и головокружении. Эти препараты улучшают кровоснабжение и обеспечивают клетки мозга необходимыми питательными веществами, что способствует их восстановлению и нормализации функционирования.

Витамины

При заболеваниях нервной системы часто назначаются витамины группы В, которые оказывают благоприятное влияние на состояние нервов и мышечной системы. Эти витамины играют ключевую роль в поддержании нормальной работы нервной системы, а также в обменных процессах организма.

Для пациентов с шумом в ушах могут быть рекомендованы витаминные комплексы, включающие витамин В1 (тиамин), В6 (пиридоксин), фолиевую кислоту и В12 (цианокобаламин). Каждый из этих витаминов выполняет важные функции:

Витамин В1 активно участвует в синтезе АТФ (аденозинтрифосфата), который является основным источником энергии для клеток организма. Он помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и участвует в передаче нервных импульсов.

активно участвует в синтезе АТФ (аденозинтрифосфата), который является основным источником энергии для клеток организма. Он помогает поддерживать нормальное функционирование нервной системы и участвует в передаче нервных импульсов. Витамин В6 важен для обмена белков, жиров и углеводов. Он способствует нормализации работы нервной и сердечно-сосудистой системы. Совместное применение витаминов В1 и В6 усиливает их действие и может значительно улучшить состояние пациента.

важен для обмена белков, жиров и углеводов. Он способствует нормализации работы нервной и сердечно-сосудистой системы. Совместное применение витаминов В1 и В6 усиливает их действие и может значительно улучшить состояние пациента. Витамин В12 стимулирует синтез кровяных клеток, и его недостаток может привести к анемии, что, в свою очередь, влияет на функционирование центральной и периферической нервной системы.

Кроме того, фолиевая кислота помогает в восстановлении клеток и тканевых структур, и ее дефицит также может повлиять на здоровье нервной системы.

Роль цинка в лечении шума в ушах

Некоторые исследования предполагают, что дефицит цинка может быть связан с появлением шума в ушах. Хотя точные научные данные по этому вопросу еще не подтверждены, уровень цинка в организме может оказывать влияние на работу слухового аппарата. Цинк участвует в различных биохимических процессах, поддерживает иммунную систему и способствует нормализации обмена веществ в клетках.

Как выбрать таблетки от шума в голове и ушах

Выбор препаратов от шума в ушах должен быть сделан только врачом. Поскольку шум в ушах может быть вызван множеством различных причин, важно правильно установить диагноз и подобрать эффективное лечение. Неправильно подобранные лекарства могут усугубить состояние, поэтому консультация с врачом обязательна.

Врач не только поставит точный диагноз, но и определит, какие препараты будут наиболее эффективны в каждом конкретном случае, что позволит минимизировать риски и добиться улучшения состояния пациента.

Популярные вопросы и ответы

Что такое шум в ушах и голове и как от него избавиться самостоятельно в домашних условиях? Эти вопросы мы задали нашему эксперту – врачу-терапевту Николаю Сыроварову.

Откуда возникает шум в голове и ушах?

— Шум в ушах и голове — это частый симптом, который может быть связан с различными заболеваниями, включая нарушения мозгового кровообращения.

Причины его возникновения могут быть разнообразными: от ЛОР-заболеваний до инсультов. Чтобы точно выявить источник проблемы, требуется комплексное обследование пациента и специализированные исследования.

Можно ли лечить шум в ушах и голове народными средствами?

— Народные средства могут быть полезным дополнением к основному лечению.

Например, они могут помочь снизить артериальное давление, улучшить кровоснабжение головного мозга или уменьшить воспаление. Однако важно понимать, что народные средства не могут устранить основную причину шума в ушах или голове. Для получения стабильного и долгосрочного результата их следует использовать в сочетании с современными методами лечения, рекомендованными врачом.

Есть ли упражнения, которые помогают избавиться от шума в голове и ушах?

— В некоторых случаях одного медикаментозного лечения недостаточно для полноценного устранения тиннитуса.

Дополнительно могут быть назначены физиотерапевтические процедуры и массаж. Также полезными могут быть упражнения на расслабление мышц и устранение мышечных зажимов. Эти упражнения следует выполнять аккуратно и, для безопасности, в первые разы — под наблюдением специалиста.

Популярные у читателей материалы Pravda.Ru по теме:

Шум в ушах и голове: причины, диагностика и лечение — Узнайте, как выявить и лечить шум в ушах и голове, а также какие факторы могут повлиять на его появление.

Шум в ушах: от серы до опухолей — что стоит искать — Прочитайте о возможных причинах шума в ушах, от серных пробок до опухолей.

У женщин-кофеманок звон в ушах встречается реже — Интересное исследование о том, как кофе влияет на частоту шума в ушах у женщин.

О чём говорят свист и чавканье в ушах, рассказал врач — Почему шумы в ушах могут быть симптомом нарушений в восприятии звука и других проблем.

Врач предупредил о возможной опасности шума в ушах — Узнайте, какие опасности таят в себе шумы в ушах и как с ними бороться.

Научная литература по теме

Дубровина, Н. В. (2020). Влияние вязкости крови на риск развития тромбозов при гипертонии. Журнал кардиологии, 45(3), 111-118. Степанов, В. И., Лазарева, О. М. (2019). Коагулограмма как маркер диагностики заболеваний, сопровождающихся нарушением свертываемости крови. Журнал лабораторной диагностики, 18(2), 25-30. Петров, С. А., Куликов, Р. Д. (2021). Сахарный диабет и его влияние на кровообращение в головном мозге. Диабетология и эндокринология, 36(1), 47-53. Орлов, М. Е., Иванова, Т. С. (2018). Гипертоническая болезнь и её последствия для сосудистой системы. Вестник терапии, 41(4), 104-110. Semba, R. D., Buchner, D. M. (2018). The role of antioxidants in tinnitus treatment: Review of clinical evidence. American Journal of Otolaryngology, 39(2), 156-162.

Уточнения

Тинни́тус (от лат. tinnīre — «позвякивать или звенеть как колокольчик») — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула.

