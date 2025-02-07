Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников

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Ненсомненно, школьное питание крайне важно в продуктивной жизни учеников.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

А как поменялся рацион школьника за последние 10, 20, 30 лет, и на другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

Рацион школьников за последние 30 лет не претерпел кардинальных изменений, так как он по-прежнему основывается на стандартах, разработанных еще в начале 1900-х годов. Эти стандарты были созданы с учетом потребностей детей в период роста, формирования их организма и обеспечения оптимальной умственной активности. Основу школьного питания составляют злаки, молочные продукты, мясо, фрукты и овощи, которые обеспечивают детей необходимыми белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. В последние десятилетия в школьное меню стали включать новые рецепты, которые делают питание более разнообразным и интересным для детей.

Новые рецепты. В школьных столовых появились блюда, которые адаптированы под то, что дети любят есть сегодня. Например, традиционные каши теперь подают с джемом, орехами или сухофруктами, что делает их более привлекательными. Также в меню стали включать блюда из морепродуктов, такие как салаты с кальмарами, яйцом и капустой, а также рыбные блюда — супы и котлеты. Они богаты Омега-3 и йодом.

Локальные и сезонные продукты. В рационе стали чаще использовать продукты местного производства, что не только делает их свежее, но и снижает углеродный след, а также обогащают рацион полезными свойствами, которые местные продукты берут из почвы. Если в регионе есть свои продукты, в меню включат их, а не привозные.

Современная подача. Блюда стали подавать в более привлекательной форме. Например, овощи и фрукты нарезают отдельно, гарниры украшают зеленью, саму подачу делают более аппетитной по сравнению с тем, как это было лет 10-15 назад. Это помогает заинтересовать детей и приучить их к здоровой пище.

Почему это важно? Школьный рацион выполняет не только функцию насыщения, но и формирует правильные пищевые привычки. В детском саду дети едят четыре — пять раз, и все едят вместе. В школе они начинают отказываться от еды, стараясь казаться "круче" среди одноклассников, и переходят на фастфуд. Это приводит к проблемам с неправильным питанием. Осознанный подход к питанию — это не только выбор полезных продуктов, но и своевременное употребление пищи, чтобы еда стала частью распорядка дня.

Чем накормить ребенка перед контрольной или ЕГЭ, чтобы стимулировать мозговую деятельность?

Перед экзаменами или контрольными работами крайне важно обеспечить ребенка продуктами, которые способствуют поддержанию когнитивных функций, улучшению памяти и концентрации. Определённые нутриенты оказывают прямое влияние на работу мозга.

Сложные углеводы (например, овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб) обеспечивают медленное высвобождение глюкозы, которая является основным источником энергии для мозга. Это позволяет поддерживать стабильный уровень энергии в течение длительного времени, предотвращая усталость и снижение концентрации.

Белки (рыба, курица, яйца, бобовые) содержат аминокислоты, такие как тирозин и триптофан, которые участвуют в синтезе нейротрансмиттеров (дофамина и серотонина). Эти вещества играют ключевую роль в регуляции настроения, памяти и внимания.

Омега-3 жирные кислоты (лосось, скумбрия, грецкие орехи, семена льна) способствуют улучшению нейропластичности, что важно для обучения и запоминания информации. Антиоксиданты и витамины (черника, бананы, цитрусовые) защищают клетки мозга от окислительного стресса, который может возникать при повышенных умственных нагрузках.

Идеальный завтрак перед экзаменом может включать овсяную кашу с добавлением орехов и ягод, яйцо всмятку и стакан свежевыжатого сока. Такой рацион обеспечивает сбалансированное поступление необходимых нутриентов и поддерживает умственную активность в течение дня.

Существует ли связь между пищевыми красителями и гиперактивностью у детей? Какие продукты стоит ограничить?

Существует прямая связь. Искусственные пищевые красители (например, тартразин, желтый закат, азорубин и пр.) и добавки (глутамат натрия, бензоат натрия и др.) могут оказывать негативное влияние на поведение и когнитивные функции детей.

Эти вещества могут вызывать избыточную стимуляцию центральной нервной системы, что приводит к гиперактивности, снижению концентрации внимания и повышенной раздражительности.

Мы советуем родителям либо исключить, либо минимизировать потребление продуктов, содержащих искусственные красители и добавки (газированные напитки, конфеты, чипсы, фастфуд, колбасы с разными усилителями вкуса и консервантами и пр. Лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам без синтетических добавок. Кроме того, родителям стоит создавать привычку

у своих детей внимательно изучать состав продуктов на упаковке. А еще благоприятно влияет режим дня и равномерный режим приема пищи.



Как переедание или тяжёлая пища может повлиять на концентрацию и работоспособность школьников?

Переедание и употребление тяжелой, жирной пищи заметно влияют на умственную работоспособность и концентрацию. После обильного приема пищи организм направляет значительную часть энергии на процессы пищеварения, что приводит к снижению кровоснабжения мозга и, как следствие, к сонливости и снижению умственной активности. Чувство тяжести и дискомфорта после переедания ухудшает способность к концентрации, замедляет обработку информации и снижает продуктивность.

Действительно ли Омега-3 оказывает такое существенное влияние на умственные способности? Достаточно ли обычный среднестатистический школьник получает их из обычного рациона?

Омега-3 — это полезные жирные кислоты, которые важны для работы мозга. Две основные — DHA и EPA. DHA помогает клеткам мозга лучше передавать сигналы, а EPA защищает мозг от воспалений.

Многие дети не получают достаточно Омега-3, потому что едят мало рыбы, орехов и семян. Это может негативно сказаться на памяти, внимании и умственном развитии.

Чтобы избежать нехватки, стоит включать в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, сардины) 2-3 раза в неделю и добавлять растительные источники Омега-3 — семена льна, чиа, грецкие орехи.

Если питания недостаточно, можно принимать добавки, но только после консультации с врачом. Важно помнить, что не только дефицит, но и избыток Омега-3 может навредить, поэтому перед приемом лучше сдать анализы.

Какие перекусы вы рекомендуете в школьных буфетах, чтобы поддерживать уровень энергии и концентрации учащихся?

Перекусы это плохо. Лучше не есть на бегу урывками. Я предлагаю заменить идею перекуса на включение в рацион дополнительных приемов пищи, таких как второй завтрак или полдник, и чтобы они были примерно в одно и то же время. Если вы думаете, что дать ребенку с собой в школу, то лучше это будут фрукты (обязательно с кожицей), орешки и сухофрукты, злаки (хлебцы, цельнозерновые крекеры). Продукты, которых следует избегать — сладости и газированные напитки, вызывающие резкие скачки сахара в крови, а также чипсы и другие соленые закуски с высоким содержанием жиров и добавок.

Какие продукты и пищевые привычки недооценены родителями в качестве природных стимуляторов мозговой деятельности?

Некоторые продукты и привычки, которые часто игнорируются родителями, могут значительно улучшить когнитивные функции детей. Например, в рацион всегда стоит включать яйца, они богаты холином, который важен для памяти и обучения. А еще яйца богаты витаминами А и Д, которые помогают регулировать и восстанавливать обмен веществ в организме.

Другой помощник работы мозга — зеленые овощи. Шпинат, брокколи и капуста содержат фолиевую кислоту, витамин К и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье мозга. Тыквенные семечки — источник магния, цинка и железа, которые улучшают когнитивные функции и снижают уровень стресса. Еще стоит включить в рацион темный шоколад без добавок с натуральным какао-маслом в составе. Он содержит флавоноиды, которые улучшают кровоснабжение мозга и, соответственно, когнитивные функции.

Школьное питание