Названы лучшие препараты от гипертонии: проверьте, какие вам подходят

15:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Профилактика

Повышенное артериальное давление — распространенная проблема, особенно среди людей пожилого возраста. Многие задаются вопросом: можно ли найти в аптеке универсальные таблетки, способные привести давление к оптимальным показателям 120/80 мм рт. ст.? Однако ответ на этот вопрос не так прост.

Фото: U.S. Air Force Staff Sgt. by Jeanette Copeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Артериальное давление

Почему нет универсального лекарства от гипертонии?

Артериальное давление — это важнейший показатель здоровья, отражающий состояние сердечно-сосудистой системы, а также работу почек, эндокринных органов, нервной системы и системы кроветворения. Именно поэтому не существует единого лекарства, способного нормализовать давление у всех пациентов. При выборе препаратов врач учитывает индивидуальные особенности организма и возможные сопутствующие заболевания.

Какие бывают виды гипертонии?

Гипертония подразделяется на две основные формы:

Первичная (эссенциальная) гипертония - самостоятельное заболевание, при котором повышение давления является основным симптомом. Она может проявляться в легкой, умеренной или тяжелой формах, сопровождаясь гипертоническими кризами и риском развития серьезных осложнений.

Вторичная гипертония - повышение давления как следствие других заболеваний, таких как патологии почек, нервной системы, щитовидной железы или надпочечников.

Именно из-за этого подход к лечению гипертонии всегда индивидуален — врач подбирает медикаменты в зависимости от причины повышения давления, общего состояния пациента и наличия сопутствующих патологий.

Можно ли контролировать давление без лекарств?

Таблетки действительно помогают быстро снизить давление, но для долгосрочного контроля важно пересмотреть образ жизни. Основные рекомендации включают:

Здоровое питание - снижение потребления соли (натрия) и увеличение количества продуктов, богатых калием (бананы, шпинат, брокколи).

Контроль веса - поддержание нормальной массы тела снижает нагрузку на сердце.

Физическая активность - регулярные умеренные тренировки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему.

Отказ от вредных привычек - курение и злоупотребление алкоголем усугубляют гипертонию.

Соблюдение этих рекомендаций способствует улучшению состояния и снижению необходимости в медикаментозном лечении.

Популярные препараты для снижения давления

Существует множество групп лекарственных средств, направленных на снижение артериального давления. Выбор подходящего препарата зависит от индивидуальных особенностей пациента, диагноза и клинической ситуации.

Основные группы препаратов от повышенного давления

Наиболее часто назначаемые фармакологические группы включают:

Блокаторы рецепторов ангиотензина (сартаны)

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ)

Антагонисты кальция

Мочегонные препараты (диуретики)

Бета-блокаторы

Агонисты имидазолиновых рецепторов

Важно! Любые лекарственные препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Данный материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача.

Ингибиторы АПФ (ИАПФ)

Ингибиторы АПФ подавляют активность фермента, участвующего в синтезе гормона ангиотензина. Этот гормон способствует спазму сосудов и задержке жидкости в организме, что ведет к повышению давления. Применение ИАПФ способствует расслаблению сосудов и снижению нагрузки на сердце.

Основные группы ИАПФ

Препараты "скорой помощи" - отличаются быстрым, но кратковременным действием (до 6 часов). Пример: каптоприл .

- отличаются быстрым, но кратковременным действием (до 6 часов). Пример: . Базовые препараты - обладают пролонгированным эффектом, обеспечивая устойчивое снижение давления. Примеры: эналаприл, фозиноприл, периндоприл.

Сартаны (блокаторы рецепторов ангиотензина)

Сартаны действуют схожим образом, но их механизм отличается. Они блокируют чувствительные к ангиотензину рецепторы, предотвращая сосудосуживающий эффект этого гормона. Это способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

Хотя сартаны считаются более щадящими, у них тоже возможны побочные эффекты, включая головокружение, головную боль и резкое снижение давления. Врачи рассматривают сартаны как альтернативу ИАПФ при непереносимости последних.

Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов, БКК)

Чаще всего кальций ассоциируется со здоровьем костей, но он также играет важную роль в сокращении сердечной мышцы и поддержании тонуса сосудов.

Блокаторы кальциевых каналов уменьшают поступление кальция в клетки сердечной мышцы, благодаря чему сосуды расслабляются, а давление снижается.

Дополнительные эффекты БКК:

Замедляют частоту сердечных сокращений.

Снижают агрегацию (слипание) тромбоцитов, предотвращая образование тромбов.

Уменьшают риск инсульта.

Препараты выпускаются как в обычной форме, так и в пролонгированном варианте для более длительного эффекта.

Каждая группа препаратов имеет свои показания и противопоказания. Выбор средства должен осуществляться исключительно врачом на основе индивидуального состояния пациента и сопутствующих факторов.

Мочегонные препараты (диуретики)

Диуретики усиливают выведение жидкости из организма, что приводит к снижению артериального давления. Этот процесс можно объяснить просто: уменьшение объема циркулирующей жидкости приводит к снижению нагрузки на сосуды, а значит, и к понижению давления.

Существует несколько видов диуретиков:

Тиазидные - предотвращают всасывание натрия и воды в почках, способствуя их активному выведению.

- предотвращают всасывание натрия и воды в почках, способствуя их активному выведению. Петлевые - действуют на так называемую петлю Генле (структурный элемент почек), способствуя усиленному выделению жидкости.

- действуют на так называемую петлю Генле (структурный элемент почек), способствуя усиленному выделению жидкости. Калийсберегающие - предотвращают вымывание калия, что особенно важно при длительном приеме диуретиков.

Эти препараты показаны пациентам с сердечной недостаточностью и тем, кому недостаточно помогают основные гипотензивные средства.

Бета-блокаторы

Чтобы понять механизм действия бета-блокаторов, нужно обратиться к функции адреналина в организме. Этот гормон увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление и силу сердечных ударов.

Бета-блокаторы блокируют действие адреналина, в результате чего:

Снижается частота сердечных сокращений.

Уменьшается нагрузка на сердце.

Понижается артериальное давление.

Кому назначают бета-блокаторы?

Эти препараты чаще всего применяются при:

Сердечной недостаточности.

Аневризме аорты.

После инфаркта миокарда.

Для женщин детородного возраста, особенно планирующих беременность.

Бета-блокаторы обычно хорошо переносятся, но могут вызывать побочные эффекты, такие как замедление пульса (брадикардия) и кожные высыпания.

Агонисты имидазолиновых рецепторов

Эта группа препаратов рассматривается как резервная в лечении гипертонии, то есть применяется, когда другие лекарства оказываются недостаточно эффективными.

Основное действующее вещество в составе этих препаратов — моксонидин. Он воздействует на рецепторы головного мозга, угнетая активность сосудодвигательного центра, что приводит к снижению артериального давления.

Эти препараты особенно подходят для пациентов с:

Ожирением.

Сахарным диабетом.

Инсулинорезистентностью.

Агонисты имидазолиновых рецепторов позволяют снизить давление без выраженного влияния на сердечный ритм, что делает их более безопасными для некоторых категорий пациентов.

Как выбрать таблетки от повышенного давления?

Самостоятельный выбор препаратов от гипертонии — серьезная ошибка, даже если пациент точно знает свой диагноз. Лекарства, подобранные наугад или по совету знакомых, могут не только не снизить давление, но и привести к ухудшению состояния.

На что ориентируется врач при выборе гипотензивных препаратов?

При назначении таблеток (или препаратов в других формах: капсул, уколов, внутривенных вливаний) врач учитывает множество факторов:

Возраст пациента.

Сопутствующие заболевания (высокий уровень холестерина, проблемы с почками, гормональные нарушения, сахарный диабет, ожирение).

(высокий уровень холестерина, проблемы с почками, гормональные нарушения, сахарный диабет, ожирение). Реакцию сосудов на нагрузку.

Показатели верхнего и нижнего артериального давления.

Комбинированный подход в лечении гипертонии

Часто врачи не ограничиваются одним препаратом, а подбирают комбинацию из 2-3 лекарств из разных фармакологических групп. Это позволяет:

Добиться более выраженного и устойчивого эффекта.

Снизить риск побочных эффектов, распределяя нагрузку на организм.

Дозировка подбирается постепенно, обычно в течение 3-6 месяцев, чтобы найти наиболее эффективную и безопасную схему лечения.

Препараты при гипертонических кризах

Помимо базовой терапии (лекарств, принимаемых ежедневно), врач может назначить дополнительные средства для экстренных случаев, когда давление резко поднимается до опасных значений.

Индивидуальный подбор терапии — залог безопасности!

Так как организм каждого человека реагирует на лекарства по-разному, невозможно назвать универсальные "лучшие таблетки" от давления. В каждом случае необходима персонализированная схема, подобранная врачом на основании клинической картины пациента.

Популярные вопросы и ответы

Разобраться в действии различных групп препаратов нам помогла врач-терапевт Антонина Уткина. А наиболее часто задаваемые вопросы о лечении гипертонии мы обсудили с врачом-терапевтом, эндоскопистом, заведующей организационно-методическим кабинетом Клавдией Трофимовой.

Почему может повышаться давление?

— У здоровых людей давление может незначительно повышаться при физических и эмоциональных нагрузках, но оно не выходит за пределы 110-120/75-80 мм рт. ст.

При гипертонической болезни (эссенциальной гипертензии) причиной стойкого повышения давления могут быть:

Наследственная предрасположенность .

. Вредные привычки (курение, алкоголь).

(курение, алкоголь). Нездоровый образ жизни (отсутствие физической активности, неправильное питание, ожирение).

(отсутствие физической активности, неправильное питание, ожирение). Постоянные стрессы и недостаток сна .

. Экологические факторы.

Со временем эти факторы ухудшают состояние сосудов, давление начинает расти незаметно, а затем становится устойчиво повышенным.

Другой вариант — вторичная гипертензия, вызванная заболеваниями:

Почек (гломерулонефрит, стеноз почечных артерий).

(гломерулонефрит, стеноз почечных артерий). Печени .

. Щитовидной железы и надпочечников .

. Головного мозга и гипофиза .

. Феохромоцитомой (гормонпродуцирующая опухоль).

При выявлении и устранении причины давление может нормализоваться без постоянного приема гипотензивных препаратов.

Что делать, если у вас повысилось давление?

— Если давление повысилось впервые и достигло 150/90 мм рт. ст. и выше, сопровождается недомоганием, головной болью или тошнотой, необходимо немедленно вызвать врача.

Важно!

Нельзя принимать лекарственные средства по совету знакомых или родственников - неправильный препарат может только усугубить ситуацию.

Когда необходимо вызывать врача на дом?

— Если вы страдаете гипертонией и у вас есть препараты, назначенные врачом, примите лекарство в указанной дозировке, прилягте и измерьте давление спустя 1-2 часа.

Когда вызывать врача?

✔ Если давление выше 160/100 мм рт. ст. и продолжает расти.

✔ Если появились тошнота, рвота, головокружение, боль в груди.

✔ Если на фоне повышенного давления наблюдается потеря сознания.

В таких ситуациях необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Можно ли заниматься самолечением гипертонии?

— Категорически нет!

Гипертония — это опасное заболевание, которое требует постоянного наблюдения врача.

Опасности самолечения:

Развитие инфаркта или инсульта .

. Внезапная сердечная недостаточность .

. Неконтролируемые скачки давления.

Побочные эффекты от неправильно подобранных лекарств.

Все препараты для снижения давления имеют специфические показания и противопоказания, которые может учесть только врач. Использование народных методов или бесконтрольный прием лекарств могут привести к необратимым последствиям.

Вывод

✔ Если у вас разовые скачки давления, не занимайтесь самолечением — проконсультируйтесь с врачом.

✔ Если у вас хроническая гипертония, следуйте рекомендациям специалиста и не пропускайте прием лекарств.

✔ При критическом повышении давления (более 160/100 мм рт. ст.) немедленно вызывайте скорую помощь.

Берегите свое здоровье — контролируйте давление под наблюдением специалиста!

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Список научной литературы

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Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

