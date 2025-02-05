Не все противовоспалительные препараты одинаково безопасны – узнайте, какие лучше

13:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) часто воспринимаются как универсальное средство от боли — будь то головная, зубная, суставная или мышечная. Однако важно помнить, что эти лекарства устраняют только симптом, но не воздействуют на причину боли.

Фото: freepik боль в суставах

Миллионы людей ежедневно применяют НПВП для снятия воспаления, уменьшения боли и понижения температуры. Разберемся, чем различаются группы этих препаратов, при каких заболеваниях они применяются и какие возможные побочные эффекты стоит учитывать.

Популярные и доступные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Важное предостережение!

Любые лекарственные препараты имеют противопоказания и могут вызывать побочные эффекты. Данный материал носит ознакомительный характер и не является медицинским руководством к действию. Перед приемом любых препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Таблетированные формы НПВП

Ацетилсалициловая кислота

Этот препарат показан для снятия болей различного происхождения — головной, зубной, мышечной, менструальной, а также при мигрени и болях в спине. Кроме того, его назначают при повышенной температуре у взрослых и детей старше 15 лет.

Цитрамон П

Цитрамон П содержит комбинацию НПВП (ацетилсалициловая кислота), ненаркотического анальгетика (парацетамол) и психостимулирующего вещества (кофеин). Он применяется для снижения температуры при инфекционно-воспалительных заболеваниях, а также для облегчения боли средней интенсивности: головной, зубной, менструальной, при невралгии и миалгии.

Ибупрофен

Таблетки с содержанием 200 мг ибупрофена эффективны при зубной и головной боли, мигрени, мышечных и ревматических болях, невралгии. Они обладают не только обезболивающим, но и жаропонижающим и противовоспалительным эффектом, поэтому широко применяются при гриппе и простуде.

Аскофен Ультра

Этот препарат включает в состав ацетилсалициловую кислоту, кофеин и парацетамол, благодаря чему оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Он помогает при болях слабой и средней интенсивности, таких как головная, зубная, мышечная, суставная боль, а также при лихорадке, вызванной вирусными инфекциями.

Ибуклин

Комбинация парацетамола и ибупрофена в составе Ибуклина делает его эффективным средством для снижения температуры и снятия боли. Он применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях, болях в горле, мышечных и суставных болях, зубной и менструальной боли, а также при невралгии и посттравматических болях.

Использование НПВП требует осторожности, особенно при длительном приеме. Важно учитывать противопоказания и возможные побочные эффекты, чтобы избежать осложнений. Консультация врача перед применением обязательна.

Индометацин

Индометацин мазь – это препарат светло-желтого или желтого цвета, который обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным и болеутоляющим эффектом. Мазь применяется для наружного использования и назначается при различных воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как радикулит, бурсит, ишиас, люмбаго, обострения подагры, а также при ревматоидном артрите. Кроме того, она эффективно снимает болевой синдром в мышцах и помогает при посттравматическом воспалении мягких тканей и суставов.

Диклофенак Акос гель

Диклофенак — это противовоспалительное средство с обезболивающим действием. Применение геля показано при болях в спине, мышцах и суставах. Также он используется при воспалении и отечности суставов и мягких тканей, возникающих на фоне травм или хронических ревматических заболеваний. Гель легко наносится на пораженные участки и быстро проникает в ткань, оказывая локальное действие.

Кетопрофен гель 5%

Гель с кетопрофеном — это средство для наружного применения, предназначенное для облегчения болевого синдрома и воспалений в суставах и мягких тканях. Его используют при остеоартрозе, периартрите, бурсите, радикулите, невралгии, а также после травм опорно-двигательного аппарата. Кетопрофен обладает мощным противовоспалительным и обезболивающим действием, что позволяет эффективно устранять дискомфорт в области воспаления.

Нимесулид гель

Нимесулид в виде геля — это прозрачный препарат с местным обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Гель используется для лечения мышечных болей, а также воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательной системы. Он помогает при посттравматических воспалениях мягких тканей и суставов, снимая отеки и уменьшая болевые ощущения в области поражения.

Кетонал крем

Кетонал крем — это средство, обладающее обезболивающим и противовоспалительным действием, предназначенное для наружного применения. Он используется для облегчения боли и воспаления при различных травмах опорно-двигательного аппарата, таких как ушибы, вывихи и растяжения, а также при остеоартрозе, миалгии и невралгии. Крем быстро абсорбируется и оказывает эффект прямо в месте воспаления.

Как выбрать нестероидные противовоспалительные препараты

Выбор НПВП — важное решение, которое должен принимать врач, учитывая диагноз пациента, наличие хронических заболеваний и возможные аллергические реакции. Эти препараты имеют множество противопоказаний и несовместимы с рядом других лекарственных средств, поэтому самолечение может быть небезопасным.

Классификация НПВП

Нестероидные противовоспалительные препараты подразделяются на несколько групп, отличающихся по:

Продолжительности действия — некоторые НПВП обеспечивают быстрое, но кратковременное облегчение боли, в то время как другие действуют дольше и требуют меньшей частоты приема.

— некоторые НПВП обеспечивают быстрое, но кратковременное облегчение боли, в то время как другие действуют дольше и требуют меньшей частоты приема. Эффективности снятия боли и воспаления — разные группы препаратов имеют различные механизмы воздействия, что влияет на их результативность в конкретных клинических случаях.

— разные группы препаратов имеют различные механизмы воздействия, что влияет на их результативность в конкретных клинических случаях. Химической структуре — определяет их фармакологические свойства и возможные побочные эффекты.

Продолжительность действия НПВП

Кратковременные (4–6 часов) — декскетопрофен . Быстро снимает боль, подходит для краткосрочного применения при остром болевом синдроме.

— . Быстро снимает боль, подходит для краткосрочного применения при остром болевом синдроме. Средней длительности (6–8 часов) — ибупрофен . Универсальный вариант для снятия умеренной боли и воспаления, применяется при различных заболеваниях.

— . Универсальный вариант для снятия умеренной боли и воспаления, применяется при различных заболеваниях. Продолжительного действия (6–12 часов) — индометацин, диклофенак . Часто используются при воспалительных заболеваниях суставов и хронических болях.

— . Часто используются при воспалительных заболеваниях суставов и хронических болях. Долговременные (12–24 часа) — целекоксиб, эторикоксиб. Предпочтительны при хронических болях, поскольку требуют минимального количества приемов в сутки (1–2 раза).

Выбор препарата зависит от характера боли:

При острой боли чаще назначаются быстродействующие НПВП, так как они оказывают мгновенный эффект.

чаще назначаются быстродействующие НПВП, так как они оказывают мгновенный эффект. При хронических болях предпочтение отдается длительно действующим препаратам, позволяющим контролировать боль на протяжении суток.

Перед применением любых НПВП важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных осложнений и побочных эффектов.

Популярные вопросы и ответы о НПВП

Мы обсудили основные вопросы, касающиеся нестероидных противовоспалительных препаратов, с врачом-терапевтом высшей категории Натальей Гусевой.

Чем опасны нестероидные противовоспалительные препараты?

— НПВП могут вызывать серьезные побочные эффекты, особенно при длительном применении.

Среди наиболее распространенных осложнений:

Желудочно-кишечные нарушения – у 68% пациентов, принимающих препараты дольше 6 недель, развиваются язвы, эрозии, кровотечения или перфорации желудка.

– у 68% пациентов, принимающих препараты дольше 6 недель, развиваются язвы, эрозии, кровотечения или перфорации желудка. Поражение почек – возможно развитие острой почечной недостаточности и задержки жидкости в организме.

– возможно развитие острой почечной недостаточности и задержки жидкости в организме. Сердечно-сосудистые осложнения – НПВП могут негативно влиять на свертываемость крови, увеличивая риск тромбозов.

– НПВП могут негативно влиять на свертываемость крови, увеличивая риск тромбозов. Нарушения нервной системы – головная боль, бессонница, ухудшение памяти, депрессия, головокружение.

– головная боль, бессонница, ухудшение памяти, депрессия, головокружение. Аллергические реакции – некоторые препараты могут провоцировать приступы бронхиальной астмы.

– некоторые препараты могут провоцировать приступы бронхиальной астмы. Повреждение печени – возможно развитие токсического гепатита при длительном приеме.

В чем разница между стероидными и нестероидными противовоспалительными препаратами?

— Стероидные противовоспалительные препараты (СПВП) представляют собой гормональные средства, воздействующие на иммунную систему и обменные процессы в организме. В отличие от них, НПВП являются органическими кислотами, которые подавляют воспаление без влияния на гормональный баланс.

Стероидные препараты назначают при высокой активности воспалительного процесса, наличии патологий других органов и систем, хронических болях, а также при ревматологических заболеваниях. Они применяются в случаях, когда НПВП неэффективны или противопоказаны.

Как долго можно применять нестероидные препараты?

— НПВП устраняют болевой синдром, но не воздействуют на его причину.

Их самостоятельный прием не должен превышать пяти дней. Если боль сохраняется, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и выбора безопасного лечения.

Как защитить слизистую желудка от воздействия НПВП?

— Во время приема нестероидных противовоспалительных препаратов необходимо одновременно принимать ингибиторы протонной помпы (ИПП).

Эти препараты уменьшают выработку соляной кислоты, тем самым снижая риск повреждения слизистой оболочки желудка.

Существуют ли безопасные НПВП?

— Полностью безопасных нестероидных противовоспалительных препаратов не существует.

Однако некоторые из них имеют менее выраженные побочные эффекты, особенно при соблюдении рекомендованных дозировок и кратковременном применении. Для выбора оптимального средства необходимо проконсультироваться с врачом.

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Уточнения

Нестероидные противовоспалительные препараты (нестероидные противовоспалительные средства/агенты, НПВП, НПВС, НСПВП, NSAID) — группа лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление.

