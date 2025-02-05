Не все противовоспалительные препараты одинаково безопасны – узнайте, какие лучше

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) часто воспринимаются как универсальное средство от боли — будь то головная, зубная, суставная или мышечная. Однако важно помнить, что эти лекарства устраняют только симптом, но не воздействуют на причину боли.
Миллионы людей ежедневно применяют НПВП для снятия воспаления, уменьшения боли и понижения температуры. Разберемся, чем различаются группы этих препаратов, при каких заболеваниях они применяются и какие возможные побочные эффекты стоит учитывать.
Любые лекарственные препараты имеют противопоказания и могут вызывать побочные эффекты. Данный материал носит ознакомительный характер и не является медицинским руководством к действию. Перед приемом любых препаратов следует проконсультироваться с врачом.
Этот препарат показан для снятия болей различного происхождения — головной, зубной, мышечной, менструальной, а также при мигрени и болях в спине. Кроме того, его назначают при повышенной температуре у взрослых и детей старше 15 лет.
Цитрамон П содержит комбинацию НПВП (ацетилсалициловая кислота), ненаркотического анальгетика (парацетамол) и психостимулирующего вещества (кофеин). Он применяется для снижения температуры при инфекционно-воспалительных заболеваниях, а также для облегчения боли средней интенсивности: головной, зубной, менструальной, при невралгии и миалгии.
Таблетки с содержанием 200 мг ибупрофена эффективны при зубной и головной боли, мигрени, мышечных и ревматических болях, невралгии. Они обладают не только обезболивающим, но и жаропонижающим и противовоспалительным эффектом, поэтому широко применяются при гриппе и простуде.
Этот препарат включает в состав ацетилсалициловую кислоту, кофеин и парацетамол, благодаря чему оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Он помогает при болях слабой и средней интенсивности, таких как головная, зубная, мышечная, суставная боль, а также при лихорадке, вызванной вирусными инфекциями.
Комбинация парацетамола и ибупрофена в составе Ибуклина делает его эффективным средством для снижения температуры и снятия боли. Он применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях, болях в горле, мышечных и суставных болях, зубной и менструальной боли, а также при невралгии и посттравматических болях.
Использование НПВП требует осторожности, особенно при длительном приеме. Важно учитывать противопоказания и возможные побочные эффекты, чтобы избежать осложнений. Консультация врача перед применением обязательна.
Индометацин
Индометацин мазь – это препарат светло-желтого или желтого цвета, который обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным и болеутоляющим эффектом. Мазь применяется для наружного использования и назначается при различных воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как радикулит, бурсит, ишиас, люмбаго, обострения подагры, а также при ревматоидном артрите. Кроме того, она эффективно снимает болевой синдром в мышцах и помогает при посттравматическом воспалении мягких тканей и суставов.
Диклофенак Акос гель
Диклофенак — это противовоспалительное средство с обезболивающим действием. Применение геля показано при болях в спине, мышцах и суставах. Также он используется при воспалении и отечности суставов и мягких тканей, возникающих на фоне травм или хронических ревматических заболеваний. Гель легко наносится на пораженные участки и быстро проникает в ткань, оказывая локальное действие.
Кетопрофен гель 5%
Гель с кетопрофеном — это средство для наружного применения, предназначенное для облегчения болевого синдрома и воспалений в суставах и мягких тканях. Его используют при остеоартрозе, периартрите, бурсите, радикулите, невралгии, а также после травм опорно-двигательного аппарата. Кетопрофен обладает мощным противовоспалительным и обезболивающим действием, что позволяет эффективно устранять дискомфорт в области воспаления.
Нимесулид гель
Нимесулид в виде геля — это прозрачный препарат с местным обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Гель используется для лечения мышечных болей, а также воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательной системы. Он помогает при посттравматических воспалениях мягких тканей и суставов, снимая отеки и уменьшая болевые ощущения в области поражения.
Кетонал крем
Кетонал крем — это средство, обладающее обезболивающим и противовоспалительным действием, предназначенное для наружного применения. Он используется для облегчения боли и воспаления при различных травмах опорно-двигательного аппарата, таких как ушибы, вывихи и растяжения, а также при остеоартрозе, миалгии и невралгии. Крем быстро абсорбируется и оказывает эффект прямо в месте воспаления.
Выбор НПВП — важное решение, которое должен принимать врач, учитывая диагноз пациента, наличие хронических заболеваний и возможные аллергические реакции. Эти препараты имеют множество противопоказаний и несовместимы с рядом других лекарственных средств, поэтому самолечение может быть небезопасным.
Нестероидные противовоспалительные препараты подразделяются на несколько групп, отличающихся по:
Выбор препарата зависит от характера боли:
Перед применением любых НПВП важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных осложнений и побочных эффектов.
Мы обсудили основные вопросы, касающиеся нестероидных противовоспалительных препаратов, с врачом-терапевтом высшей категории Натальей Гусевой.
— НПВП могут вызывать серьезные побочные эффекты, особенно при длительном применении.
Среди наиболее распространенных осложнений:
— Стероидные противовоспалительные препараты (СПВП) представляют собой гормональные средства, воздействующие на иммунную систему и обменные процессы в организме. В отличие от них, НПВП являются органическими кислотами, которые подавляют воспаление без влияния на гормональный баланс.
Стероидные препараты назначают при высокой активности воспалительного процесса, наличии патологий других органов и систем, хронических болях, а также при ревматологических заболеваниях. Они применяются в случаях, когда НПВП неэффективны или противопоказаны.
— НПВП устраняют болевой синдром, но не воздействуют на его причину.
Их самостоятельный прием не должен превышать пяти дней. Если боль сохраняется, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и выбора безопасного лечения.
— Во время приема нестероидных противовоспалительных препаратов необходимо одновременно принимать ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Эти препараты уменьшают выработку соляной кислоты, тем самым снижая риск повреждения слизистой оболочки желудка.
— Полностью безопасных нестероидных противовоспалительных препаратов не существует.
Однако некоторые из них имеют менее выраженные побочные эффекты, особенно при соблюдении рекомендованных дозировок и кратковременном применении. Для выбора оптимального средства необходимо проконсультироваться с врачом.
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Нестероидные противовоспалительные препараты (нестероидные противовоспалительные средства/агенты, НПВП, НПВС, НСПВП, NSAID) — группа лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление.
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