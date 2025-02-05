Не игнорируйте эти симптомы — заложенность носа может быть признаком опасных заболеваний

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Заложенность носа — это не просто неприятное ощущение, мешающее нормальному дыханию. Она может быть вызвана различными причинами: от банального насморка до серьезных патологий, таких как полипы или опухоли. Важно разобраться, какие методы помогут избавиться от заложенности и когда стоит обратиться к врачу.

Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия, насморк

Основные причины заложенности носа

Затрудненное носовое дыхание — распространенный симптом различных заболеваний. Оно может быть временным и возникать при ОРВИ или аллергии, а может свидетельствовать о хронических проблемах. Важно понимать, что если заложенность не проходит длительное время, необходимо обратиться к специалисту, который поможет выявить причину и подобрать лечение.

Среди наиболее распространенных причин заложенности носа у взрослых можно выделить:

Инфекции - вирусные или бактериальные заболевания, сопровождающиеся воспалением слизистой.

Аллергия - реакция организма на раздражители, такие как пыльца, пыль, шерсть животных.

Анатомические нарушения - искривление носовой перегородки, полипы, опухоли.

Гормональные изменения - могут провоцировать вазомоторный ринит.

Побочные эффекты лекарств - длительное использование сосудосуживающих капель.

Виды заложенности носа

Заложенность с насморком

Если заложенность сопровождается обильным выделением слизи, причина чаще всего связана с воспалением слизистой оболочки носа. Это характерно для:

ОРВИ и ОРЗ;

аллергического ринита;

бактериальных инфекций.

В таких случаях необходимо симптоматическое лечение, включающее промывания носа, антигистаминные препараты, сосудосуживающие капли (по назначению врача).

Заложенность без насморка

Бывает, что нос постоянно заложен, но при этом отсутствуют характерные выделения. В таких случаях возможны следующие причины:

Искривление носовой перегородки . Деформация перегородки мешает нормальному дыханию и устраняется только хирургическим путем.

Вазомоторный ринит. Возникает из-за гормональных изменений, гастроэзофагеального рефлюкса, злоупотребления сосудосуживающими препаратами.

По словам д. м. н., ЛОР-хирурга Константина Добрецова, наиболее эффективным способом лечения вазомоторного ринита является применение местных глюкокортикостероидов, уменьшающих отек слизистой. Курс лечения может занимать от одного месяца до полугода. В тяжелых случаях проводится хирургическая процедура — вазотомия.

Интересные факты о носе

Выработка слизи . В норме нос выделяет около 500 мл слизи в сутки, большая часть которой проглатывается.

Функции слизи . Она защищает от инфекций, увлажняет вдыхаемый воздух.

Объем воздуха . Через нос за день проходит более 2000 литров воздуха.

Причины нарушения обоняния: простуда, вирусные инфекции (включая коронавирус), курение.

Как бороться с заложенностью носа

Для облегчения дыхания применяются различные методы:

Сосудосуживающие капли (использовать с осторожностью, не более 5-7 дней);

Промывание носа растворами морской соли;

Антигистаминные препараты при аллергическом рините;

Гормональные спреи при хронической заложенности.

В любом случае, подбор лечения должен осуществляться врачом. Самолечение может привести к осложнениям, особенно если заложенность вызвана анатомическими изменениями или хроническими заболеваниями.

6 способов убрать заложенность в носу

Заложенность носа — это симптом, а не отдельная болезнь. Причины, вызывающие его, могут быть различными, от инфекций до анатомических изменений. Поэтому важно выявить основную причину заложенности, прежде чем лечить сам симптом.

Препараты, помогающие от заложенности носа

Если заложенность носа не вызвана искривлением носовой перегородки, лечение обычно проводится с помощью препаратов.

Сосудосуживающие капли

Сосудосуживающие капли обеспечивают быстрое облегчение и применяются как "срочная помощь" при насморке или аллергическом рините. Однако эти препараты имеют ограничение по времени использования — не более 7 дней, чтобы избежать привыкания и зависимости. Также сосудосуживающие средства имеют ряд побочных эффектов и противопоказаний, например, их нельзя использовать при беременности, гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваниях. Они могут вызвать бессонницу и другие неприятные симптомы.

Противоаллергические гормональные препараты

Препараты на основе гормонов помогают снизить заложенность, избавляют от насморка, чихания и зуда в носу, а также от слезотечения и покраснения глаз. Важно отметить, что они начинают действовать не сразу, а через несколько дней или даже недель.

Местные (топические) гормональные назальные спреи

Эти препараты обладают длительным действием, уменьшают воспаление и выработку медиаторов воспаления в носовой полости. Местные гормональные препараты не всасываются в кровь, не оказывают системного воздействия, и поэтому могут применяться длительное время, например, от нескольких недель до нескольких месяцев.

Назальные спреи с морской водой

Такие спреи помогают избавиться от заложенности за счет вымывания слизи и уменьшения отека носовых ходов. Эти средства безопасны и могут использоваться как вспомогательная терапия при заложенности носа.

Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты хорошо помогают при аллергическом рините, эффективно снимая заложенность носа, зуд и отечность. Однако при остром насморке, вызванном инфекцией, они имеют ограниченную эффективность.

Промывание носа

Промывание носа — один из эффективных методов борьбы с заложенностью. Для процедуры можно использовать теплую кипяченую воду или физраствор. В аптеках продаются специальные средства, включающие в себя не только раствор, но и устройства для промывания носа. Однако у этого метода есть важный недостаток: промывание может увеличить риск развития отита, если жидкость попадет в слуховую трубу. Поэтому эту процедуру лучше доверить врачу.

Методы, которые не стоит применять

Массаж носа

Массаж носа — довольно популярный метод для облегчения заложенности, однако научных подтверждений его эффективности нет. Лучше всего сразу обратиться к врачу для назначения правильного лечения, вместо того чтобы тратить время на неэффективные методы.

Внутриносовые блокады новокаином

В некоторых клиниках предлагают метод внутриносовой блокады новокаином для лечения хронической заложенности носа. В процессе процедуры вводят раствор лидокаина в нос, после анестезии. Однако этот метод не имеет доказательной базы и, по мнению специалистов, не приносит должного эффекта.

Закапывание 5%-ой аминокапроновой кислоты

Многие считают, что аминокапроновая кислота помогает при заложенности носа и ОРВИ. Однако использование этого препарата не имеет научных доказательств своей эффективности. Более того, аминокапроновая кислота противопоказана людям с нарушениями свертываемости крови, почечными заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам.

Прижигание носовых раковин нитратом серебра

Применение раствора нитрата серебра для прижигания носовых раковин может нанести непоправимый вред слизистой оболочке носа. Это не только приводит к ожогам и отекам, но также способствует образованию спаек в носовой полости. Такие процедуры могут привести к хроническим заболеваниям, таким как атрофический ринит, и лишь усилят заложенность носа.

Мнение врачей о проблеме заложенности носа

По словам ЛОР-хирурга Геннадия Дорофеева, заложенность носа при остром рините или вирусной инфекции является следствием отека слизистой оболочки и воспалительного процесса. По мере того как воспаление стихает, дыхание постепенно восстанавливается.

Однако даже несколько дней с нарушением носового дыхания могут стать серьезным дискомфортом для пациента. В связи с этим врач рекомендует использовать сосудосуживающие капли при остром рините и ОРВИ, чтобы снизить риск развития осложнений, таких как синусит. Применять такие препараты следует дозированно — 2-3 раза в день, что позволяет обеспечить свободное носовое дыхание без риска привыкания.

— При лечении насморка у детей, особенно младше года, категорически запрещено использовать сосудосуживающие препараты в "взрослой" дозировке. Для малышей необходимо применять только специальные детские назальные спреи. Несоблюдение этой рекомендации может привести к серьезным последствиям, таким как повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Если заложенность носа не проходит в течение недели, обязательно следует обратиться к врачу, — предупреждает специалист.

Популярные вопросы и ответы

На самые распространенные вопросы о возможных последствиях длительной заложенности носа и дыхания через рот отвечает д. м. н., ЛОР-хирург Геннадий Дорофеев.

Чем опасна длительная заложенность носа?

— Постоянная заложенность носа — это весомый повод обратиться к врачу. ЛОР-специалист проведет эндоскопическое обследование носовой полости, а при необходимости назначит компьютерную томографию околоносовых пазух.

Важно помнить, что затрудненное носовое дыхание может быть не только симптомом "простых" диагнозов, таких как ринит или аллергия, но и указывать на серьезные патологии, например, полипы или опухоли. Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить проблему и подобрать эффективное лечение.

Вредно ли долго дышать ртом и почему?

— Дыхание через рот крайне нежелательно. В норме воздух, проходя через нос, подвергается естественной фильтрации, увлажнению и подогреву за счет работы слизистой оболочки и околоносовых пазух. При дыхании ртом этот процесс нарушается, что увеличивает риск попадания в организм вирусов и бактерий. Это может привести к ангине, инфекциям нижних дыхательных путей и другим заболеваниям.

Кроме того, длительное дыхание ртом влияет на строение лицевого скелета. У детей это может привести к изменению формы неба ("готическое" небо), неправильному прикусу и выдвижению нижней челюсти. Подобные изменения особенно характерны для детей с аденоидами 3 степени, у которых полностью отсутствует носовое дыхание.

Когда необходимо обращаться к врачу при заложенности носа?

— Длительная заложенность носа может привести к целому ряду осложнений. В первую очередь, нарушенное носовое дыхание способствует размножению бактерий, утолщению слизистой оболочки и блокированию естественных каналов околоносовых пазух, что повышает риск развития гайморита и других форм синуситов.

Помимо этого, недостаточное поступление кислорода из-за постоянной заложенности может привести к хронической усталости, снижению концентрации внимания, головным болям и ухудшению памяти. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту, чтобы своевременно выявить и устранить причину проблемы.

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Уточнения

Зало́женный нос — состояние, вызванное закупоркой носовых проходов. Обычная причина — распухание выстилающих носовую полость мембран из-за воспаления кровеносных сосудов.



Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.



Рини́т (от др.-греч. ῥίς, род.п. ῥινός «нос») — синдром воспаления слизистой оболочки носа.

