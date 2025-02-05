Как улучшить кровообращение мозга: проверенные методы и препараты

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Улучшение мозгового кровообращения: причины и эффективные препараты

Мозговое кровообращение играет важную роль в поддержании функций головного мозга. Нарушения в этой системе могут привести к серьезным последствиям, включая инсульт, инфаркт, ухудшение памяти и когнитивных способностей. Рассмотрим, какие препараты помогают нормализовать кровоток и кому они назначаются.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Какие препараты для мозгового кровообращения улучшат работу мозга

Причины нарушения мозгового кровообращения

Нарушение мозгового кровообращения чаще всего встречается у пожилых людей. Среди причин развития этой патологии выделяют:

атеросклероз;

ишемическую болезнь сердца;

гипертонию;

сахарный диабет;

хроническую венозную недостаточность;

черепно-мозговые травмы в анамнезе;

ожирение;

курение и злоупотребление алкоголем;

низкую физическую активность.

Различают острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения. Острое возникает внезапно и требует неотложной медицинской помощи, тогда как хроническое развивается постепенно и проявляется менее выраженными симптомами.

Симптомы нарушений мозгового кровообращения

Острое нарушение мозгового кровообращения:

потеря сознания;

резкая слабость;

онемение частей тела;

нарушение речи и зрения;

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

повышенное потоотделение.

Хроническое нарушение мозгового кровообращения:

снижение внимания;

ухудшение памяти;

тревожность и раздражительность;

расстройства речи;

изменения походки и частые падения.

Лекарственные препараты для улучшения мозгового кровообращения

В зависимости от вида нарушения мозгового кровообращения врач может назначить препараты из следующих групп:

Ноотропы и нейропротекторы

Эти препараты улучшают кровоснабжение головного мозга, защищают нейроны и помогают бороться с когнитивными нарушениями. К ним относятся:

Пирацетам ;

Ноотропил ;

Фенотропил ;

Глиатиллин ;

Цитофлавин ;

Цераксон ;

Кортексин ;

Церебролизин ;

Глицин ;

Фенибут.

Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.

Антиагреганты

Закупорка сосудов тромбами — одна из основных причин нарушений мозгового кровообращения. Антиагреганты предотвращают образование тромбов, снижая вязкость крови. К этой группе относятся:

Клопидогрел ;

Ацетилсалициловая кислота (аспирин).

Противопоказания: беременность, язвенные поражения ЖКТ, нарушения свертываемости крови.

Важно!

Применение любых препаратов возможно только после консультации с врачом. Самолечение может привести к серьезным последствиям. Если у вас появились симптомы нарушения мозгового кровообращения, немедленно обратитесь к специалисту.

Антикоагулянты

Антикоагулянты уменьшают вероятность образования тромбов, снижая уровень белка тромбина, который участвует в формировании кровяных сгустков. Они делятся на:

Прямого действия - тормозят образование тромбина в плазме крови.

Непрямого действия - подавляют синтез протромбина в печени.

К антикоагулянтам относятся:

Варфарин ,

Апиксабан ,

Ривароксабан ,

Дабигатран.

Противопоказания: активные кровотечения, склонность к ним, беременность, лактация, заболевания печени.

Статины

Атеросклероз — одна из причин нарушения мозгового кровообращения. Для снижения уровня "плохого" холестерина используются статины:

Розувастатин ,

Аторвастатин ,

Ловастатин.

Противопоказания: заболевания печени, гиперчувствительность, беременность, лактация.

Антиоксиданты

Антиоксиданты замедляют образование свободных радикалов, улучшают поступление кислорода к мозгу. К ним относятся:

Этилметилгидроксипиридина сукцинат ,

Цитофлавин.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, лактация.

Сосудорасширяющие препараты

Эти средства нормализуют кровоток, уменьшают симптомы деменции. К ним относятся:

Винпоцетин ,

Гинкго билоба ,

Циннаризин ,

Ницерголин.

Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость.

Ингибиторы холинэстеразы

Эти препараты назначаются при деменции, улучшают нервно-мышечную проводимость. Они помогают пациентам сохранить бытовую независимость.

Противопоказания: множество побочных эффектов, требуется строгий контроль врача.

Блокаторы глутаматных NMDA-рецепторов

К этой группе относится мемантин - препарат для пациентов с деменцией, он улучшает память, снижает утомляемость.

Противопоказания: печеночная недостаточность, эпилепсия, инфаркт миокарда, неконтролируемая гипертензия.

Как выбрать препараты для улучшения мозгового кровообращения

По мнению невролога Ивана Попова, главными причинами нарушения мозгового кровообращения являются атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Эти состояния ведут к необратимым изменениям в сосудах мозга.

При атеросклерозе эффективны статины и ацетилсалициловая кислота.

При хронической ишемии мозга помогают корректоры микроциркуляторного русла (винпоцетин, гинкго билоба, циннаризин).

При гипертонии главное — стабилизация артериального давления.

При диабете требуется контроль уровня сахара, снижение веса, профилактика гипертонии.

Применение препаратов возможно только по назначению врача.

На популярные вопросы, связанные с препаратами для улучшения мозгового кровообращения, отвечает невролог-альголог Иван Попов.

В каких случаях назначают препараты для улучшения мозгового кровообращения?

Препараты для улучшения мозгового кровообращения назначаются в ситуациях, когда у пациента уже стабилизировано основное заболевание, влияющее на состояние сосудов головного мозга.

Это могут быть гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и другие хронические патологии. Если заболевание находится в стадии обострения или декомпенсации, лечение первопричины должно быть приоритетным, а не прием препаратов для кровообращения.

Чем отличаются препараты для улучшения мозгового кровообращения разных поколений?

Развитие фармакологии позволило значительно усовершенствовать препараты для улучшения мозгового кровообращения.

Средства первого поколения действовали на организм неизбирательно, часто вызывали побочные эффекты, включая головокружение, снижение артериального давления и расстройства пищеварения. Современные препараты разработаны с учетом избирательного воздействия, что повышает их эффективность и уменьшает вероятность нежелательных реакций.

Какие витамины помогают улучшить мозговое кровообращение?

Витамины играют важную роль в поддержании здоровья сосудов и улучшении когнитивных функций.

Научно доказано, что витамин D3, витамины группы B, а также витамины C и E положительно влияют на кровоснабжение мозга. Однако прием витаминов в лечебных дозах должен быть оправдан результатами лабораторных исследований, подтверждающих их дефицит. Бесконтрольное употребление витаминных добавок может привести к гипервитаминозу и другим нежелательным последствиям.

Насколько эффективны натуральные препараты для улучшения мозгового кровообращения?

Натуральные препараты, такие как экстракт гинкго билоба, женьшень и никотиновая кислота, могут способствовать улучшению мозгового кровообращения, особенно при длительном применении.

Однако их эффективность несколько уступает синтетическим аналогам, поскольку концентрация активных веществ в натуральных продуктах ниже. Врачи рекомендуют использовать такие средства в качестве дополнительной терапии, а не основной.

Можно ли улучшить мозговое кровообращение без лекарств?

Да, улучшение мозгового кровообращения возможно и без медикаментозного вмешательства. Это первостепенная задача для каждого человека, особенно в возрасте старше 40 лет.

К основным мерам немедикаментозного воздействия относятся:

Контроль массы тела и снижение лишнего веса;

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем;

Рациональное питание, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами;

Регулярные физические нагрузки, включая аэробные упражнения и тренировки на координацию;

Умеренное потребление кофеина и продуктов, сужающих сосуды;

Регулярный контроль артериального давления и уровня холестерина в крови.

Эти рекомендации не только положительно влияют на кровоснабжение мозга, но и помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции.

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Научная литература по теме:

Gorelick, P. B., Scuteri, A., Black, S. E., et al. (2011). "Vascular Contributions to Cognitive Impairment and Dementia: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association." Stroke, 42(9), 2672–2713. Iadecola, C. (2017). "The pathobiology of vascular dementia." Neuron, 93(5), 878-890. Faraci, F. M., & Attwell, D. (2021). "Brain Perivascular Unit: Pericytes, Endothelial Cells, and Astrocytes in Health and Disease." Circulation Research, 128(12), 1562-1581. Sweeney, M. D., Kisler, K., Montagne, A., Toga, A. W., & Zlokovic, B. V. (2018). "The role of brain vasculature in neurodegenerative disorders." Nature Neuroscience, 21(10), 1318-1331.