Как улучшить кровообращение мозга: проверенные методы и препараты

Мозговое кровообращение играет важную роль в поддержании функций головного мозга. Нарушения в этой системе могут привести к серьезным последствиям, включая инсульт, инфаркт, ухудшение памяти и когнитивных способностей. Рассмотрим, какие препараты помогают нормализовать кровоток и кому они назначаются.
Нарушение мозгового кровообращения чаще всего встречается у пожилых людей. Среди причин развития этой патологии выделяют:
атеросклероз;
ишемическую болезнь сердца;
гипертонию;
сахарный диабет;
хроническую венозную недостаточность;
черепно-мозговые травмы в анамнезе;
ожирение;
курение и злоупотребление алкоголем;
низкую физическую активность.
Различают острое и хроническое нарушение мозгового кровообращения. Острое возникает внезапно и требует неотложной медицинской помощи, тогда как хроническое развивается постепенно и проявляется менее выраженными симптомами.
потеря сознания;
резкая слабость;
онемение частей тела;
нарушение речи и зрения;
головная боль;
головокружение;
тошнота и рвота;
повышенное потоотделение.
снижение внимания;
ухудшение памяти;
тревожность и раздражительность;
расстройства речи;
изменения походки и частые падения.
В зависимости от вида нарушения мозгового кровообращения врач может назначить препараты из следующих групп:
Эти препараты улучшают кровоснабжение головного мозга, защищают нейроны и помогают бороться с когнитивными нарушениями. К ним относятся:
Пирацетам;
Ноотропил;
Фенотропил;
Глиатиллин;
Цитофлавин;
Цераксон;
Кортексин;
Церебролизин;
Глицин;
Фенибут.
Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость компонентов.
Закупорка сосудов тромбами — одна из основных причин нарушений мозгового кровообращения. Антиагреганты предотвращают образование тромбов, снижая вязкость крови. К этой группе относятся:
Клопидогрел;
Ацетилсалициловая кислота (аспирин).
Противопоказания: беременность, язвенные поражения ЖКТ, нарушения свертываемости крови.
Применение любых препаратов возможно только после консультации с врачом. Самолечение может привести к серьезным последствиям. Если у вас появились симптомы нарушения мозгового кровообращения, немедленно обратитесь к специалисту.
Антикоагулянты уменьшают вероятность образования тромбов, снижая уровень белка тромбина, который участвует в формировании кровяных сгустков. Они делятся на:
Прямого действия - тормозят образование тромбина в плазме крови.
Непрямого действия - подавляют синтез протромбина в печени.
К антикоагулянтам относятся:
Варфарин,
Апиксабан,
Ривароксабан,
Дабигатран.
Противопоказания: активные кровотечения, склонность к ним, беременность, лактация, заболевания печени.
Атеросклероз — одна из причин нарушения мозгового кровообращения. Для снижения уровня "плохого" холестерина используются статины:
Розувастатин,
Аторвастатин,
Ловастатин.
Противопоказания: заболевания печени, гиперчувствительность, беременность, лактация.
Антиоксиданты замедляют образование свободных радикалов, улучшают поступление кислорода к мозгу. К ним относятся:
Этилметилгидроксипиридина сукцинат,
Цитофлавин.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность, лактация.
Эти средства нормализуют кровоток, уменьшают симптомы деменции. К ним относятся:
Винпоцетин,
Гинкго билоба,
Циннаризин,
Ницерголин.
Противопоказания: беременность, лактация, индивидуальная непереносимость.
Эти препараты назначаются при деменции, улучшают нервно-мышечную проводимость. Они помогают пациентам сохранить бытовую независимость.
Противопоказания: множество побочных эффектов, требуется строгий контроль врача.
К этой группе относится мемантин - препарат для пациентов с деменцией, он улучшает память, снижает утомляемость.
Противопоказания: печеночная недостаточность, эпилепсия, инфаркт миокарда, неконтролируемая гипертензия.
По мнению невролога Ивана Попова, главными причинами нарушения мозгового кровообращения являются атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Эти состояния ведут к необратимым изменениям в сосудах мозга.
При атеросклерозе эффективны статины и ацетилсалициловая кислота.
При хронической ишемии мозга помогают корректоры микроциркуляторного русла (винпоцетин, гинкго билоба, циннаризин).
При гипертонии главное — стабилизация артериального давления.
При диабете требуется контроль уровня сахара, снижение веса, профилактика гипертонии.
Применение препаратов возможно только по назначению врача.
На популярные вопросы, связанные с препаратами для улучшения мозгового кровообращения, отвечает невролог-альголог Иван Попов.
Препараты для улучшения мозгового кровообращения назначаются в ситуациях, когда у пациента уже стабилизировано основное заболевание, влияющее на состояние сосудов головного мозга.
Это могут быть гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и другие хронические патологии. Если заболевание находится в стадии обострения или декомпенсации, лечение первопричины должно быть приоритетным, а не прием препаратов для кровообращения.
Развитие фармакологии позволило значительно усовершенствовать препараты для улучшения мозгового кровообращения.
Средства первого поколения действовали на организм неизбирательно, часто вызывали побочные эффекты, включая головокружение, снижение артериального давления и расстройства пищеварения. Современные препараты разработаны с учетом избирательного воздействия, что повышает их эффективность и уменьшает вероятность нежелательных реакций.
Витамины играют важную роль в поддержании здоровья сосудов и улучшении когнитивных функций.
Научно доказано, что витамин D3, витамины группы B, а также витамины C и E положительно влияют на кровоснабжение мозга. Однако прием витаминов в лечебных дозах должен быть оправдан результатами лабораторных исследований, подтверждающих их дефицит. Бесконтрольное употребление витаминных добавок может привести к гипервитаминозу и другим нежелательным последствиям.
Натуральные препараты, такие как экстракт гинкго билоба, женьшень и никотиновая кислота, могут способствовать улучшению мозгового кровообращения, особенно при длительном применении.
Однако их эффективность несколько уступает синтетическим аналогам, поскольку концентрация активных веществ в натуральных продуктах ниже. Врачи рекомендуют использовать такие средства в качестве дополнительной терапии, а не основной.
Да, улучшение мозгового кровообращения возможно и без медикаментозного вмешательства. Это первостепенная задача для каждого человека, особенно в возрасте старше 40 лет.
К основным мерам немедикаментозного воздействия относятся:
Контроль массы тела и снижение лишнего веса;
Отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
Рациональное питание, богатое полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами;
Регулярные физические нагрузки, включая аэробные упражнения и тренировки на координацию;
Умеренное потребление кофеина и продуктов, сужающих сосуды;
Регулярный контроль артериального давления и уровня холестерина в крови.
Эти рекомендации не только положительно влияют на кровоснабжение мозга, но и помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и деменции.
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