Пониженное давление: причины, симптомы и эффективные способы борьбы с гипотонией

Гипотония — это состояние, при котором артериальное давление опускается до аномально низких значений, вызывая недомогание, головокружение и слабость. Хотя в большинстве случаев низкое давление не представляет опасности для здоровья, при наличии выраженных симптомов требуется медицинская коррекция.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление при гипотонии

Причины и механизмы гипотонии

Артериальное давление зависит от работы сердца, состояния кровеносных сосудов и объема циркулирующей крови. Когда сердце сокращается, кровь выбрасывается в артерии, создавая давление на их стенки. При расслаблении сердца давление снижается, обеспечивая возврат крови по венозной системе. Основные параметры, определяющие артериальное давление:

Систолическое давление - максимальное давление во время сокращения сердца.

Диастолическое давление - минимальное давление в момент расслабления сердца.

Гипотонией считается давление ниже 90/60 мм рт. ст. Важно отметить, что гипотония чаще всего является не самостоятельным заболеванием, а симптомом других нарушений.

Если низкое давление не сопровождается неприятными симптомами, лечение не требуется. В противном случае врач определяет причину гипотонии и подбирает необходимую терапию.

Основные методы лечения

Лечение гипотонии может включать медикаментозные и немедикаментозные методы.

Растительные препараты

Растительные адаптогены укрепляют организм и повышают его устойчивость к стрессу. Наиболее распространенные препараты:

Настойка женьшеня - улучшает тонус сосудов и общую выносливость.

Экстракт элеутерококка - способствует нормализации давления.

Настойка аралии - оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему.

Преимущества:

Натуральный состав.

Доступность в аптеках.

Недостатки:

Специфический вкус и запах.

Возможны противопоказания.

Адаптогены природного происхождения

Эти препараты повышают сопротивляемость организма к стрессу и физическим нагрузкам. К ним относятся:

Апилак - препарат на основе маточного молочка.

Пантокрин - экстракт пантов оленя, стимулирующий сосудистый тонус.

Недостаток — отсутствие крупных клинических исследований, подтверждающих их эффективность.

Синтетические препараты

Среди медикаментозных средств для лечения гипотонии применяют:

Кофеин - стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление.

Флудрокортизон - гормональный препарат, увеличивающий объем циркулирующей крови.

Мидодрин - альфа-адреномиметик, сужающий сосуды и предотвращающий венозный застой.

Плюсы:

Быстрое действие.

Клинически подтвержденная эффективность.

Минусы:

Возможны побочные эффекты.

Требуется врачебный контроль.

Как нормализовать давление без таблеток?

По словам кардиолога Антонины Гавриловой, медикаментозное лечение требуется не всегда. Важно пересмотреть образ жизни:

Регулярные прогулки на свежем воздухе.

Полноценный сон (7-8 часов).

Контрастный душ.

Умеренные физические нагрузки.

Увеличение потребления жидкости.

Также временно повысить давление можно, выпив чашку натурального кофе или крепкого чая. Однако злоупотребление кофеином может привести к скачкам давления и тахикардии.

Выбор тактики лечения гипотонии зависит от ее причины. Важно проконсультироваться с врачом перед началом приема любых препаратов или изменения образа жизни.

Часто задаваемые вопросы о гипотонии

Как повысить давление в домашних условиях?

Если пониженное давление вызывает дискомфорт, можно предпринять несколько простых мер для его повышения:

Пить больше жидкости – не менее 2 литров воды в день, чтобы поддерживать объем крови в сосудах.

Добавить соли в рацион – умеренное увеличение потребления соли может повысить давление.

Чашка крепкого кофе или чая – кофеин временно повышает артериальное давление.

Контрастный душ – чередование горячей и холодной воды тонизирует сосуды.

Физическая активность – даже легкие упражнения помогают нормализовать кровоток.

Если низкое давление сопровождается серьезными симптомами, лучше обратиться к врачу.

Какие продукты помогают при низком давлении?

Некоторые продукты способствуют поддержанию нормального уровня давления:

Соленые продукты (огурцы, сыр, орехи)

Орехи и семечки (богаты полезными жирами)

Тёмный шоколад (стимулирует сердечно-сосудистую систему)

Красное мясо и печень (содержат железо, полезное при анемии)

Имбирь (способствует улучшению кровообращения)

Свежие овощи и фрукты (повышают общий тонус организма)

Почему после еды падает давление?

После еды часть крови перераспределяется к пищеварительной системе, что может вызывать временное снижение артериального давления. Это состояние называют постпрандиальной гипотензией. Чтобы избежать резкого падения давления после еды, рекомендуется:

Есть небольшими порциями, но чаще.

Избегать тяжелой и жирной пищи.

Не вставать резко после приема пищи.

Выпить стакан воды перед едой.

Какой образ жизни помогает поддерживать давление в норме?

Чтобы предотвратить эпизоды гипотонии, важно соблюдать здоровый образ жизни:

Регулярная физическая активность – прогулки, плавание, легкие тренировки улучшают кровообращение.

Полноценный сон – не менее 7-8 часов в сутки.

Избегать резкого подъема с постели – вставать медленно, особенно утром.

Правильное питание – сбалансированный рацион помогает поддерживать тонус сосудов.

Контроль уровня железа – недостаток железа в организме может вызывать низкое давление.

Когда нужно обращаться к врачу при гипотонии?

Необходимо обратиться к специалисту, если:

Низкое давление сопровождается потерей сознания.

Частые эпизоды головокружения мешают повседневной жизни.

Присутствуют хроническая усталость, слабость или нарушение концентрации.

Появляется холодный пот, бледность кожи, учащенное сердцебиение.

Есть подозрение на связь гипотонии с принимаемыми лекарствами.

Своевременная диагностика и лечение помогут избежать осложнений и улучшить самочувствие.

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Список научной литературы по теме гипотонии:

Mancia, G., et al. (2019). Hypertension and Hypotension: Diagnosis and Management. The Lancet, 394(10205), 1893-1908. Рассматриваются современные подходы к диагностике и лечению гипотонии и гипертонии. Lipsitz, L. A. (2020). Orthostatic Hypotension in the Elderly. New England Journal of Medicine, 383(2), 124-133. Исследование проблем гипотонии у пожилых людей и методов их коррекции. Freeman, R. (2021). Neurogenic Hypotension: Mechanisms and Management. Journal of Clinical Autonomic Research, 31(3), 345-358. Обзор нейрогенных механизмов гипотонии и подходов к её лечению. Jordan, J., et al. (2018). Pathophysiology of Hypotension and Current Treatment Options. Circulation, 137(12), 1205-1215. Анализ причин гипотонии и эффективных медикаментозных методов её лечения.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления. Снижение давления может быть острым и хроническим.

