Как вовремя распознать пневмонию? Симптомы, которые нельзя игнорировать

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Пневмония — это серьезное инфекционное заболевание, поражающее нижние отделы дыхательной системы. Во время пандемии COVID-19 пневмония стала одной из ведущих причин смертности, что привлекло к ней особое внимание.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пневмония

Вероятность летального исхода зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести воспалительного процесса. В группе наименьшего риска — молодые и здоровые люди (1-3% случаев), тогда как у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями летальность может достигать 15-58%.

Что такое пневмония?

Пневмония — это острое воспаление легких, при котором альвеолы (воздушные пузырьки, обеспечивающие газообмен) заполняются воспалительной жидкостью (экссудатом), что приводит к дыхательной недостаточности.

Комментарий специалиста: "Степень выраженности симптомов пневмонии напрямую зависит от объема пораженных альвеол," — объясняет врач-терапевт, к. м.н. Ирина Волкова.

Классификация пневмонии

В современной медицине различают несколько типов заболевания:

По типу возбудителя : Бактериальная (например, вызванная пневмококком). Вирусная (чаще встречается в последние годы). Атипичная (вызванная хламидиями, микоплазмами, легионеллами). Ко-инфекция (сочетание разных возбудителей).

По рентгенологической картине : Односторонняя или двусторонняя. С вовлечением плевры или бронхов.

По тяжести течения : Нетяжелая. Тяжелая (с высоким риском осложнений).

По связи с госпитализацией : Внебольничная (развивается вне стационара или в первые 48 часов после поступления). Внутрибольничная (ассоциирована с более устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами).



Отдельное место занимает пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, которая характеризуется специфическим поражением легочной ткани.

Причины возникновения пневмонии

Основными возбудителями пневмонии являются бактерии, вирусы, грибки и простейшие микроорганизмы. Пути инфицирования могут быть разными:

Воздушно-капельный путь - при вдыхании патогенов из окружающей среды.

Гематогенный путь - проникновение инфекции через кровь.

Контактный путь - распространение инфекции с соседних органов или после травмы грудной клетки.

10 возможных симптомов пневмонии

Важно: Информация предоставляется в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу.

Основные симптомы внебольничной пневмонии:

Кашель

Одышка

Повышение температуры тела

Общая слабость

Выделение мокроты

Боль в грудной клетке и спине

Утомляемость/сонливость

Озноб

Ночное потоотделение

Боли в мышцах

У пожилых людей симптомы могут проявляться иначе — зачастую преобладают признаки интоксикации (спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота) или обострение хронических заболеваний.

Повышенная температура тела

Температура при пневмонии может достигать 39 °С и выше. Однако высокая температура не всегда отражает тяжесть состояния — у пожилых пациентов пневмония может протекать тяжело и без выраженной лихорадки.

Кашель

Кашель — один из главных симптомов пневмонии. Он чаще всего сухой, мучительный и приступообразный.

Боль в грудной клетке

Боль возникает при вовлечении плевры в воспалительный процесс и усиливается при кашле и дыхании. Может быть также связана с перенапряжением дыхательной мускулатуры.

Одышка

Учащение дыхания (более 20 раз в минуту) свидетельствует о нехватке кислорода. Одышка может усиливаться даже при минимальной физической нагрузке или во время разговора.

Совет: Контролировать дыхательную функцию можно с помощью пульсоксиметра. Показания ниже 93% требуют консультации врача.

Слабость

Слабость может сохраняться даже после выздоровления, так как инфекция истощает ресурсы организма.

Ночное потоотделение

Токсины, циркулирующие в организме во время инфекции, могут выводиться через кожу, вызывая обильное ночное потоотделение.

Боль в мышцах

Ломота и мышечные боли — это признаки интоксикации, которые иногда связаны с повреждением мышечных волокон на фоне инфекции, как это наблюдается при COVID-19.

Выделение мокроты

Существует мнение, что влажный кашель свидетельствует об улучшении состояния. Однако эта стадия не является обязательной при пневмонии. Характер мокроты (желтая, зеленая) не всегда указывает на бактериальную природу воспаления.

Мокрота состоит из слизи, выделяемой бронхиальными клетками, макрофагов (разновидность лейкоцитов) и уничтоженных ими микроорганизмов.

Иногда в мокроте могут появляться прожилки крови, возникающие из-за микроскопических надрывов внутренней поверхности бронхов, что не представляет опасности. Однако при появлении алой крови или сгустков требуется срочная медицинская помощь.

Утомляемость или сонливость

Во время пневмонии организм снижает энергозатраты, переходя в более экономичный режим, что приводит к ощущению слабости и быстрой утомляемости.

Озноб

Пациенты могут испытывать сильное чувство зябкости, даже при отсутствии лихорадки. Озноб чаще всего является признаком "температурной свечки", после которой он проходит.

Диагностика пневмонии

Диагностировать пневмонию без рентгенологического подтверждения невозможно.

Комментарий эксперта: "Врач может услышать в легких характерные хрипы или ослабление дыхания. Однако даже после тщательного осмотра нельзя гарантировать отсутствие пневмонии. Иногда пораженные участки расположены в разных сегментах легких, и клиническая картина не отличается от нормы," — отмечает терапевт, гемостазиолог Ирина Волкова.

Важно не спешить с выполнением рентгена органов грудной клетки в первые дни симптомов, так как воспалительный процесс может не сразу проявляться на снимках.

Часто задаваемые вопросы о пневмонии

Как распознать пневмонию у взрослого?

Заподозрить пневмонию можно по длительным и нарастающим симптомам. Если спустя 5-6 дней после начала простудного заболевания:

сохраняется лихорадка,

усиливается одышка,

появляется выраженная слабость и сонливость,

отмечается ухудшение общего состояния, следует немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Сколько длится пневмония у взрослых?

Продолжительность заболевания зависит от его формы и тяжести:

При бактериальной пневмонии - лечение антибиотиками занимает 5-7 дней, полное восстановление — до 10-14 дней.

При тяжелом течении или сопутствующих заболеваниях - госпитализация может длиться до 21 дня и более месяца, если требуется кислородная поддержка.

Остаточные явления (например, слабость и кашель) могут сохраняться некоторое время после выздоровления.

При легком течении повторный рентген не требуется.

Какие осложнения могут возникнуть после пневмонии?

Пневмония опасна развитием осложнений, среди которых:

Дыхательная недостаточность (вплоть до кислородной зависимости и искусственной вентиляции легких).

Венозные и артериальные тромбозы (инфаркт, инсульт, эмболия легких).

Обострение хронических заболеваний (сахарного диабета, ХОБЛ, бронхиальной астмы, гипертонии).

Абсцесс легкого (скопление гноя в ткани легкого).

Эмпиема плевры (гнойное воспаление оболочек легких).

Сепсис (заражение крови).

Особенно подвержены осложнениям:

Пациенты старше 65 лет.

Люди с хроническими заболеваниями.

Беременные женщины.

Пациенты с ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Курильщики.

Им рекомендуется вакцинация от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.

Что нельзя делать при пневмонии?

Заниматься самолечением, бесконтрольно принимать БАДы и препараты.

Подвергать себя стрессу и чрезмерным физическим нагрузкам.

Употреблять алкоголь, посещать баню или сауну.

Насильно заставлять себя есть тяжелую пищу.

Игнорировать питьевой режим — важно потреблять достаточное количество жидкости.

Нарушать врачебные рекомендации — лечение должно основываться на современных клинических протоколах.

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Список научной литературы по теме пневмонии и её лечения:

Marrie, T. J. (2019). Community-Acquired Pneumonia: Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. New England Journal of Medicine, 381(1), 32-43. Подробное исследование механизмов развития пневмонии, её диагностики и современных методов лечения. Mandell, L. A., Wunderink, R. G. (2021). Management of Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia in Adults. The Lancet Respiratory Medicine, 9(2), 153-165. Исследование внутрибольничных форм пневмонии и методов их терапии. File, T. M., Marrie, T. J. (2020). Atypical Pathogens and Pneumonia Syndromes in the Community. Chest, 157(2), 306-320. Обзор редких возбудителей пневмонии и их влияния на течение болезни. Torres, A., Niederman, M. S. (2021). Severe Pneumonia in Adults: Advances in Pathophysiology and Treatment. The Lancet Infectious Diseases, 21(4), 451-468. Новейшие данные о тяжёлых формах пневмонии и инновационных методах лечения.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

