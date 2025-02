Как вовремя распознать пневмонию? Симптомы, которые нельзя игнорировать

Your browser does not support the audio element.

Пневмония — это серьезное инфекционное заболевание, поражающее нижние отделы дыхательной системы. Во время пандемии COVID-19 пневмония стала одной из ведущих причин смертности, что привлекло к ней особое внимание.

Вероятность летального исхода зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести воспалительного процесса. В группе наименьшего риска — молодые и здоровые люди (1-3% случаев), тогда как у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями летальность может достигать 15-58%.

Пневмония — это острое воспаление легких, при котором альвеолы (воздушные пузырьки, обеспечивающие газообмен) заполняются воспалительной жидкостью (экссудатом), что приводит к дыхательной недостаточности.

В современной медицине различают несколько типов заболевания:

Отдельное место занимает пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, которая характеризуется специфическим поражением легочной ткани.

Основными возбудителями пневмонии являются бактерии, вирусы, грибки и простейшие микроорганизмы. Пути инфицирования могут быть разными:

У пожилых людей симптомы могут проявляться иначе — зачастую преобладают признаки интоксикации (спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота) или обострение хронических заболеваний.

Температура при пневмонии может достигать 39 °С и выше. Однако высокая температура не всегда отражает тяжесть состояния — у пожилых пациентов пневмония может протекать тяжело и без выраженной лихорадки.

Кашель — один из главных симптомов пневмонии. Он чаще всего сухой, мучительный и приступообразный.

Боль возникает при вовлечении плевры в воспалительный процесс и усиливается при кашле и дыхании. Может быть также связана с перенапряжением дыхательной мускулатуры.

Учащение дыхания (более 20 раз в минуту) свидетельствует о нехватке кислорода. Одышка может усиливаться даже при минимальной физической нагрузке или во время разговора.

Слабость может сохраняться даже после выздоровления, так как инфекция истощает ресурсы организма.

Токсины, циркулирующие в организме во время инфекции, могут выводиться через кожу, вызывая обильное ночное потоотделение.

Ломота и мышечные боли — это признаки интоксикации, которые иногда связаны с повреждением мышечных волокон на фоне инфекции, как это наблюдается при COVID-19.

Существует мнение, что влажный кашель свидетельствует об улучшении состояния. Однако эта стадия не является обязательной при пневмонии. Характер мокроты (желтая, зеленая) не всегда указывает на бактериальную природу воспаления.

Мокрота состоит из слизи, выделяемой бронхиальными клетками, макрофагов (разновидность лейкоцитов) и уничтоженных ими микроорганизмов.

Иногда в мокроте могут появляться прожилки крови, возникающие из-за микроскопических надрывов внутренней поверхности бронхов, что не представляет опасности. Однако при появлении алой крови или сгустков требуется срочная медицинская помощь.

Во время пневмонии организм снижает энергозатраты, переходя в более экономичный режим, что приводит к ощущению слабости и быстрой утомляемости.

Пациенты могут испытывать сильное чувство зябкости, даже при отсутствии лихорадки. Озноб чаще всего является признаком "температурной свечки", после которой он проходит.

Диагностировать пневмонию без рентгенологического подтверждения невозможно.

Важно не спешить с выполнением рентгена органов грудной клетки в первые дни симптомов, так как воспалительный процесс может не сразу проявляться на снимках.

Заподозрить пневмонию можно по длительным и нарастающим симптомам. Если спустя 5-6 дней после начала простудного заболевания:

Продолжительность заболевания зависит от его формы и тяжести:

Пневмония опасна развитием осложнений, среди которых:

Особенно подвержены осложнениям:

Им рекомендуется вакцинация от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.

