Как избавиться от запора: лучшие таблетки и рекомендации врачей

Запор — деликатная проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт. Он сопровождается болью, вздутием живота и ухудшением общего самочувствия.
Рассмотрим основные причины задержки стула и эффективные таблетки, которые помогут справиться с этим состоянием.
Запор не всегда связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его вызывают:
Неправильное питание – нехватка клетчатки и избыток жирной пищи.
Недостаточное потребление жидкости – нехватка воды замедляет пищеварение.
Малоподвижный образ жизни – недостаток физической активности замедляет перистальтику кишечника.
Стресс – нервное напряжение влияет на работу ЖКТ и может вызывать нарушения стула.
Слабительные препараты выпускаются в разных формах: свечи, микроклизмы, растворы, порошки и таблетки. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее популярные таблетки от запора, но перед их применением важно проконсультироваться с врачом.
Несбалансированное питание — одна из наиболее распространённых причин запоров. Таблетки Фитолакс на основе натуральных компонентов помогают наладить процесс пищеварения, увеличивая объём кишечного содержимого и способствуя мягкому выведению без дискомфорта.
Состав: порошок абрикоса, экстракты сенны, подорожника, укропа и другие растительные компоненты. Препарат не содержит синтетических добавок.
Преимущества:
Удобная форма – жевательные таблетки с приятным вкусом.
Не требуют запивания, что делает их удобными в поездках и на работе.
Натуральный состав с мягким слабительным эффектом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Этот слабительный препарат выпускается в форме таблеток и ректальных свечей. Он применяется при запорах, вызванных:
длительным постельным режимом,
операциями,
неправильным питанием,
нарушением режима дня.
Механизм действия: раздражает стенки кишечника, активизируя его перистальтику, что способствует выведению содержимого.
Важно! Не следует запивать таблетки молоком, щелочной минеральной водой или принимать одновременно с антацидами.
Противопоказания: поражения печени и почек, геморрой, аллергия на компоненты препарата.
Форма выпуска: таблетки.
Действующее вещество: натрия пикосульфат.
Слабилен является местным слабительным, стимулирующим слизистую толстого кишечника и активизирующим его перистальтику. Он способствует накоплению воды и электролитов в кишечнике, что размягчает каловые массы и облегчает их выведение.
Показания: запоры, вызванные атонией и гипотонией кишечника, включая пожилых пациентов, после родов, при приеме некоторых лекарств и нарушениях диеты.
Противопоказания: кишечная непроходимость, острые заболевания органов брюшной полости, боль, тошнота, рвота, аллергия на компоненты, дефицит лактазы, возраст до 10 лет, 1 триместр беременности.
Форма выпуска: таблетки.
Действующее вещество: бисакодил, растительный воск, касторовое масло.
Показан взрослым и детям с 4 лет при хронических запорах, вызванных атонией кишечника. Также применяется для очищения кишечника перед операциями на брюшной полости. Может использоваться длительно, не вызывая привыкания, при условии корректной дозировки, назначенной врачом.
Противопоказания: острые заболевания ЖКТ, беременность, кишечная непроходимость.
Форма выпуска: таблетки, капли для приема внутрь, ректальные суппозитории.
Действующее вещество: пикосульфат натрия.
В форме капель применяется у детей. Разрешен к применению у беременных и кормящих женщин.
Противопоказания: кишечная непроходимость, заболевания кишечника, включая аппендицит, дефицит лактазы, сильное обезвоживание организма, возраст до 4 лет.
Слабительные препараты делятся на группы по механизму действия. Выбор подходящего средства зависит от типа запора (спастический или атонический) и причины его возникновения. Консультация врача обязательна.
Раздражающего действия – стимулируют рецепторы кишечника, усиливают перистальтику. Подходят людям с вялым кишечником и малоподвижным образом жизни.
Таблетки-наполнители – содержат пищевые волокна, увеличивающие объем фекалий и стимулирующие кишечник.
Ферментные препараты – способствуют лучшему перевариванию пищи, снижая количество необработанных остатков. Рекомендуются при запорах, вызванных дисфункцией печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Пробиотики – нормализуют микрофлору кишечника, улучшают его работу. Эффективны при запорах, связанных с антибиотикотерапией.
Запор — это стойкое нарушение функции толстой кишки, при котором частота стула составляет менее 3 раз в неделю и сопровождается натуживанием. Основные причины запора:
Малоподвижный образ жизни;
Недостаток растительных волокон в рационе;
Недостаточное потребление жидкости;
Игнорирование естественных позывов к дефекации (актуально для школьников и военнослужащих);
Прием некоторых лекарственных препаратов (опиоиды, антидепрессанты, антациды, диуретики, препараты железа и др.);
Опухоли кишечника;
Эндокринные заболевания (гипотиреоз, болезнь Аддисона);
Диабетическая невропатия;
Неврологические нарушения (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, повреждение спинного мозга);
Психологические факторы (анорексия, депрессия);
Беременность.
При остром запоре используются слабительные препараты, стимулирующие работу кишечника.
При хроническом запоре (дольше 3 месяцев) рекомендуется:
увеличение потребления клетчатки и воды;
отказ от раздражающих слабительных;
прием слабительных, увеличивающих объем кишечного содержимого.
При выраженных запорах могут помочь микроклизмы, но их не следует использовать регулярно без консультации врача.
Частота стула реже 3 раз в неделю;
Плотный, сухой кал («овечий кал»);
Малый объем кала (менее 100 г);
Ощущение неполного опорожнения кишечника;
Длительный процесс дефекации с натуживанием.
Если эти симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.
Самолечение запора без консультации специалиста нежелательно. Важно исключить серьёзные заболевания, такие как рак толстой кишки, болезнь Гиршпрунга, гипотиреоз. Регулярное применение слабительных без назначения врача может привести к побочным эффектам и привыканию.
Выпивайте 1,5-2 литра воды в течение дня;
Увеличьте потребление клетчатки (овощи, фрукты, зерновые каши, цельнозерновой хлеб);
Принимайте пищевые волокна в виде биодобавок;
Ведите активный образ жизни: занимайтесь гимнастикой, ходьбой, плаванием, больше гуляйте.
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Ford, A. C., Suares, N. C. (2017). Effectiveness of Laxatives and Dietary Interventions for Chronic Constipation: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Gastroenterology, 112(5), 687-700.
Camilleri, M., Bharucha, A. E., & Wald, A. (2020). Colonic Motility Disorders and Treatments: Focus on Constipation. Gastroenterology, 158(6), 1232-1248.
Mancini, I., Bruera, E. (2021). Pharmacologic Treatment of Opioid-Induced Constipation: Current and Future Options. Journal of Pain and Symptom Management, 62(3), 418-426.
Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).
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