Как избавиться от запора: лучшие таблетки и рекомендации врачей

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Запор — деликатная проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт. Он сопровождается болью, вздутием живота и ухудшением общего самочувствия.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Рассмотрим основные причины задержки стула и эффективные таблетки, которые помогут справиться с этим состоянием.

Причины запоров

Запор не всегда связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его вызывают:

Неправильное питание – нехватка клетчатки и избыток жирной пищи.

Недостаточное потребление жидкости – нехватка воды замедляет пищеварение.

Малоподвижный образ жизни – недостаток физической активности замедляет перистальтику кишечника.

Стресс – нервное напряжение влияет на работу ЖКТ и может вызывать нарушения стула.

Топ-5 таблеток от запора

Слабительные препараты выпускаются в разных формах: свечи, микроклизмы, растворы, порошки и таблетки. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее популярные таблетки от запора, но перед их применением важно проконсультироваться с врачом.

Фитолакс

Несбалансированное питание — одна из наиболее распространённых причин запоров. Таблетки Фитолакс на основе натуральных компонентов помогают наладить процесс пищеварения, увеличивая объём кишечного содержимого и способствуя мягкому выведению без дискомфорта.

Состав: порошок абрикоса, экстракты сенны, подорожника, укропа и другие растительные компоненты. Препарат не содержит синтетических добавок.

Преимущества:

Удобная форма – жевательные таблетки с приятным вкусом.

Не требуют запивания, что делает их удобными в поездках и на работе.

Натуральный состав с мягким слабительным эффектом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Препарат на основе сеннозидов

Этот слабительный препарат выпускается в форме таблеток и ректальных свечей. Он применяется при запорах, вызванных:

длительным постельным режимом,

операциями,

неправильным питанием,

нарушением режима дня.

Механизм действия: раздражает стенки кишечника, активизируя его перистальтику, что способствует выведению содержимого.

Важно! Не следует запивать таблетки молоком, щелочной минеральной водой или принимать одновременно с антацидами.

Противопоказания: поражения печени и почек, геморрой, аллергия на компоненты препарата.

Слабилен

Форма выпуска: таблетки.

Действующее вещество: натрия пикосульфат.

Слабилен является местным слабительным, стимулирующим слизистую толстого кишечника и активизирующим его перистальтику. Он способствует накоплению воды и электролитов в кишечнике, что размягчает каловые массы и облегчает их выведение.

Показания: запоры, вызванные атонией и гипотонией кишечника, включая пожилых пациентов, после родов, при приеме некоторых лекарств и нарушениях диеты.

Противопоказания: кишечная непроходимость, острые заболевания органов брюшной полости, боль, тошнота, рвота, аллергия на компоненты, дефицит лактазы, возраст до 10 лет, 1 триместр беременности.

Дульколакс

Форма выпуска: таблетки.

Действующее вещество: бисакодил, растительный воск, касторовое масло.

Показан взрослым и детям с 4 лет при хронических запорах, вызванных атонией кишечника. Также применяется для очищения кишечника перед операциями на брюшной полости. Может использоваться длительно, не вызывая привыкания, при условии корректной дозировки, назначенной врачом.

Противопоказания: острые заболевания ЖКТ, беременность, кишечная непроходимость.

Гутталакс

Форма выпуска: таблетки, капли для приема внутрь, ректальные суппозитории.

Действующее вещество: пикосульфат натрия.

В форме капель применяется у детей. Разрешен к применению у беременных и кормящих женщин.

Противопоказания: кишечная непроходимость, заболевания кишечника, включая аппендицит, дефицит лактазы, сильное обезвоживание организма, возраст до 4 лет.

Как выбрать таблетки от запора для взрослых?

Слабительные препараты делятся на группы по механизму действия. Выбор подходящего средства зависит от типа запора (спастический или атонический) и причины его возникновения. Консультация врача обязательна.

Основные виды слабительных таблеток:

Раздражающего действия – стимулируют рецепторы кишечника, усиливают перистальтику. Подходят людям с вялым кишечником и малоподвижным образом жизни.

Таблетки-наполнители – содержат пищевые волокна, увеличивающие объем фекалий и стимулирующие кишечник.

Ферментные препараты – способствуют лучшему перевариванию пищи, снижая количество необработанных остатков. Рекомендуются при запорах, вызванных дисфункцией печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Пробиотики – нормализуют микрофлору кишечника, улучшают его работу. Эффективны при запорах, связанных с антибиотикотерапией.

Часто задаваемые вопросы о запоре и его лечении

Почему возникает запор?

Запор — это стойкое нарушение функции толстой кишки, при котором частота стула составляет менее 3 раз в неделю и сопровождается натуживанием. Основные причины запора:

Малоподвижный образ жизни ;

Недостаток растительных волокон в рационе ;

Недостаточное потребление жидкости ;

Игнорирование естественных позывов к дефекации (актуально для школьников и военнослужащих);

Прием некоторых лекарственных препаратов (опиоиды, антидепрессанты, антациды, диуретики, препараты железа и др.);

Опухоли кишечника ;

Эндокринные заболевания (гипотиреоз, болезнь Аддисона);

Диабетическая невропатия ;

Неврологические нарушения (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, повреждение спинного мозга);

Психологические факторы (анорексия, депрессия);

Беременность.

Что делать при запоре?

При остром запоре используются слабительные препараты, стимулирующие работу кишечника.

При хроническом запоре (дольше 3 месяцев) рекомендуется: увеличение потребления клетчатки и воды; отказ от раздражающих слабительных; прием слабительных, увеличивающих объем кишечного содержимого.



При выраженных запорах могут помочь микроклизмы, но их не следует использовать регулярно без консультации врача.

Какие симптомы запора нельзя игнорировать?

Частота стула реже 3 раз в неделю;

Плотный, сухой кал («овечий кал»);

Малый объем кала (менее 100 г);

Ощущение неполного опорожнения кишечника;

Длительный процесс дефекации с натуживанием.

Если эти симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Можно ли лечить запор в домашних условиях?

Самолечение запора без консультации специалиста нежелательно. Важно исключить серьёзные заболевания, такие как рак толстой кишки, болезнь Гиршпрунга, гипотиреоз. Регулярное применение слабительных без назначения врача может привести к побочным эффектам и привыканию.

Как предотвратить запоры?

Выпивайте 1,5-2 литра воды в течение дня;

Увеличьте потребление клетчатки (овощи, фрукты, зерновые каши, цельнозерновой хлеб);

Принимайте пищевые волокна в виде биодобавок;

Ведите активный образ жизни: занимайтесь гимнастикой, ходьбой, плаванием, больше гуляйте.

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Список научной литературы по теме запоров и их лечения:

Müller-Lissner, S. A. (2019). The Pathophysiology of Constipation: Understanding Causes and Treatments. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 16(10), 564-578. Подробное исследование механизмов развития запоров и современных методов их лечения. Ford, A. C., Suares, N. C. (2017). Effectiveness of Laxatives and Dietary Interventions for Chronic Constipation: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Gastroenterology, 112(5), 687-700. Научное исследование, сравнивающее эффективность различных слабительных препаратов и диетических подходов. Camilleri, M., Bharucha, A. E., & Wald, A. (2020). Colonic Motility Disorders and Treatments: Focus on Constipation. Gastroenterology, 158(6), 1232-1248. Исследование физиологии работы кишечника и медикаментозных методов стимуляции его перистальтики. Mancini, I., Bruera, E. (2021). Pharmacologic Treatment of Opioid-Induced Constipation: Current and Future Options. Journal of Pain and Symptom Management, 62(3), 418-426. Подробный обзор способов лечения запоров, вызванных приёмом лекарственных препаратов.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

