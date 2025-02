Как избавиться от запора: лучшие таблетки и рекомендации врачей

Your browser does not support the audio element.

Запор — деликатная проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт. Он сопровождается болью, вздутием живота и ухудшением общего самочувствия.

Рассмотрим основные причины задержки стула и эффективные таблетки, которые помогут справиться с этим состоянием.

Запор не всегда связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его вызывают:

Слабительные препараты выпускаются в разных формах: свечи, микроклизмы, растворы, порошки и таблетки. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее популярные таблетки от запора, но перед их применением важно проконсультироваться с врачом.

Несбалансированное питание — одна из наиболее распространённых причин запоров. Таблетки Фитолакс на основе натуральных компонентов помогают наладить процесс пищеварения, увеличивая объём кишечного содержимого и способствуя мягкому выведению без дискомфорта.

Состав: порошок абрикоса, экстракты сенны, подорожника, укропа и другие растительные компоненты. Препарат не содержит синтетических добавок.

Преимущества:

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Этот слабительный препарат выпускается в форме таблеток и ректальных свечей. Он применяется при запорах, вызванных:

Механизм действия: раздражает стенки кишечника, активизируя его перистальтику, что способствует выведению содержимого.

Противопоказания: поражения печени и почек, геморрой, аллергия на компоненты препарата.

Форма выпуска: таблетки.

Действующее вещество: натрия пикосульфат.

Слабилен является местным слабительным, стимулирующим слизистую толстого кишечника и активизирующим его перистальтику. Он способствует накоплению воды и электролитов в кишечнике, что размягчает каловые массы и облегчает их выведение.

Показания: запоры, вызванные атонией и гипотонией кишечника, включая пожилых пациентов, после родов, при приеме некоторых лекарств и нарушениях диеты.

Противопоказания: кишечная непроходимость, острые заболевания органов брюшной полости, боль, тошнота, рвота, аллергия на компоненты, дефицит лактазы, возраст до 10 лет, 1 триместр беременности.

Форма выпуска: таблетки.

Действующее вещество: бисакодил, растительный воск, касторовое масло.

Показан взрослым и детям с 4 лет при хронических запорах, вызванных атонией кишечника. Также применяется для очищения кишечника перед операциями на брюшной полости. Может использоваться длительно, не вызывая привыкания, при условии корректной дозировки, назначенной врачом.

Противопоказания: острые заболевания ЖКТ, беременность, кишечная непроходимость.

Форма выпуска: таблетки, капли для приема внутрь, ректальные суппозитории.

Действующее вещество: пикосульфат натрия.

В форме капель применяется у детей. Разрешен к применению у беременных и кормящих женщин.

Противопоказания: кишечная непроходимость, заболевания кишечника, включая аппендицит, дефицит лактазы, сильное обезвоживание организма, возраст до 4 лет.

Слабительные препараты делятся на группы по механизму действия. Выбор подходящего средства зависит от типа запора (спастический или атонический) и причины его возникновения. Консультация врача обязательна.

Запор — это стойкое нарушение функции толстой кишки, при котором частота стула составляет менее 3 раз в неделю и сопровождается натуживанием. Основные причины запора:

При выраженных запорах могут помочь микроклизмы, но их не следует использовать регулярно без консультации врача.

Если эти симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Самолечение запора без консультации специалиста нежелательно. Важно исключить серьёзные заболевания, такие как рак толстой кишки, болезнь Гиршпрунга, гипотиреоз. Регулярное применение слабительных без назначения врача может привести к побочным эффектам и привыканию.

Популярные у читателей материалы Pravda.Ru о запорах:

Müller-Lissner, S. A. (2019). The Pathophysiology of Constipation: Understanding Causes and Treatments. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 16(10), 564-578. Подробное исследование механизмов развития запоров и современных методов их лечения.

Ford, A. C., Suares, N. C. (2017). Effectiveness of Laxatives and Dietary Interventions for Chronic Constipation: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Gastroenterology, 112(5), 687-700. Научное исследование, сравнивающее эффективность различных слабительных препаратов и диетических подходов.

Camilleri, M., Bharucha, A. E., & Wald, A. (2020). Colonic Motility Disorders and Treatments: Focus on Constipation. Gastroenterology, 158(6), 1232-1248. Исследование физиологии работы кишечника и медикаментозных методов стимуляции его перистальтики.