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Марина Лебедева

10 главных симптомов ротавируса: как понять, что это он?

3:49
Здоровье » Здоровье и профилактика

Ротавирусная инфекция — одно из наиболее распространенных вирусных заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт. Его часто называют "кишечным гриппом" из-за схожести симптомов с респираторными инфекциями. Однако это самостоятельное заболевание, характеризующееся тошнотой, рвотой, диареей, высокой температурой и значительным риском обезвоживания организма.

Ротавирус
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ротавирус

Где можно заразиться ротавирусом?

Ротавирус передается фекально-оральным путем и отличается высокой устойчивостью к факторам окружающей среды. Вирус способен сохранять жизнеспособность:

  • На поверхностях и предметах - до 1,5 месяцев.

  • В водопроводной воде - до 60 дней.

  • При высоких температурах - выдерживает нагревание до +50 °C.

  • При хлорировании воды - не погибает.

Наиболее распространенные места заражения:

  • Контакт с зараженными людьми через грязные руки.

  • Употребление зараженной воды и продуктов.

  • Контакт с загрязненными поверхностями (детские игрушки, поручни, дверные ручки).

  • Купание в общественных бассейнах или открытых водоемах.

Основные симптомы ротавируса

Ротавирусная инфекция развивается постепенно, симптомы зависят от возраста, состояния иммунной системы и особенностей организма. Инкубационный период может длиться от 12 часов до 5 суток.

К основным симптомам относятся:

  • Тошнота и рвота - частая и обильная, возникающая на фоне общей интоксикации организма. Может сопровождаться неприятным привкусом во рту и повышенным слюноотделением.

  • Водянистая диарея - наиболее характерный симптом. Кал становится жидким, обильным, желтовато-зеленого цвета с кислым запахом. Диарея может сохраняться 5-7 дней, вызывая значительное обезвоживание.

  • Высокая температура тела - повышается до 38-39°C, иногда выше. Температура может держаться несколько дней, сопровождаясь ознобом и лихорадкой.

  • Боль и вздутие в животе - ощущаются в виде схваткообразных спазмов, сопровождающихся урчанием и повышенным газообразованием.

  • Обезвоживание - проявляется сухостью во рту, жаждой, снижением выделения мочи, головокружением. В тяжелых случаях возможны судороги и спутанность сознания.

  • Головная боль и общее недомогание - связаны с интоксикацией организма и лихорадкой. У пациентов могут наблюдаться слабость, разбитость, быстрая утомляемость.

  • Потеря аппетита - из-за нарушения пищеварения и воспалительного процесса в кишечнике.

  • Сухость во рту и губах - признак недостатка жидкости в организме.

  • Редкое мочеиспускание - уменьшение количества мочи свидетельствует о нарастающем обезвоживании.

В большинстве случаев болезнь длится 3-10 дней. Однако тяжелые формы инфекции могут привести к серьезным осложнениям.

Осложнения ротавирусной инфекции

При отсутствии адекватного лечения возможны:

  • Обезвоживание - главный фактор риска, особенно опасный для маленьких детей и пожилых людей.

  • Почечная недостаточность - из-за потери жидкости и нарушения электролитного баланса.

  • Дисбактериоз - нарушение микрофлоры кишечника после перенесенной инфекции.

  • Поражения сердечно-сосудистой системы - в тяжелых случаях из-за сильной интоксикации организма.

Как лечить ротавирусную инфекцию?

Специфического лекарства от ротавируса не существует. Лечение направлено на устранение симптомов и предотвращение обезвоживания.

1. Борьба с обезвоживанием

  • Пить большое количество жидкости (вода, регидратационные растворы, отвары трав).

  • Электролитные растворы (например, Регидрон) помогают восстановить баланс минералов.

  • Избегать сладких и газированных напитков, так как они усугубляют обезвоживание.

2. Снижение температуры

  • Жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).

  • Обтирания слабым раствором спирта или уксуса.

  • Обильное питье и постельный режим.

3. Диетическое питание

  • Легкоперевариваемая пища: рис, овсяная каша, овощные пюре, куриный бульон.

  • Исключить молочные продукты, сырые овощи и фрукты, жирную и жареную пищу.

  • Есть небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок.

4. Препараты для облегчения симптомов

  • Пробиотики (Линекс, Бифидумбактерин) — для восстановления микрофлоры кишечника.

  • Энтеросорбенты (Смекта, Энтеросгель) — помогают выводить токсины.

  • Спазмолитики (Но-шпа) — снимают боли в животе (по назначению врача).

Профилактика ротавируса

На сегодняшний день самым эффективным методом защиты является вакцинация. Вакцинация снижает вероятность тяжелого течения инфекции и формирует иммунитет на 5 лет.

Дополнительные меры профилактики:

  • Регулярное мытье рук с мылом.

  • Использование индивидуальных столовых приборов.

  • Обработка поверхностей антисептиками.

  • Соблюдение правил хранения и приготовления пищи.

Ротавирусная инфекция — серьезное заболевание, которое требует своевременного лечения и грамотной профилактики. Соблюдение правил гигиены, правильное питание и вакцинация помогут защитить организм от инфицирования и тяжелых последствий болезни. При первых симптомах важно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям для скорейшего выздоровления.

Ранее опубликованные материалы в Pravda.Ru на эту тему:

Список научной литературы по теме ротавирусной инфекции:

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Уточнения

Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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