10 главных симптомов ротавируса: как понять, что это он?

Ротавирусная инфекция — одно из наиболее распространенных вирусных заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт. Его часто называют "кишечным гриппом" из-за схожести симптомов с респираторными инфекциями. Однако это самостоятельное заболевание, характеризующееся тошнотой, рвотой, диареей, высокой температурой и значительным риском обезвоживания организма.
Ротавирус передается фекально-оральным путем и отличается высокой устойчивостью к факторам окружающей среды. Вирус способен сохранять жизнеспособность:
На поверхностях и предметах - до 1,5 месяцев.
В водопроводной воде - до 60 дней.
При высоких температурах - выдерживает нагревание до +50 °C.
При хлорировании воды - не погибает.
Наиболее распространенные места заражения:
Контакт с зараженными людьми через грязные руки.
Употребление зараженной воды и продуктов.
Контакт с загрязненными поверхностями (детские игрушки, поручни, дверные ручки).
Купание в общественных бассейнах или открытых водоемах.
Ротавирусная инфекция развивается постепенно, симптомы зависят от возраста, состояния иммунной системы и особенностей организма. Инкубационный период может длиться от 12 часов до 5 суток.
К основным симптомам относятся:
Тошнота и рвота - частая и обильная, возникающая на фоне общей интоксикации организма. Может сопровождаться неприятным привкусом во рту и повышенным слюноотделением.
Водянистая диарея - наиболее характерный симптом. Кал становится жидким, обильным, желтовато-зеленого цвета с кислым запахом. Диарея может сохраняться 5-7 дней, вызывая значительное обезвоживание.
Высокая температура тела - повышается до 38-39°C, иногда выше. Температура может держаться несколько дней, сопровождаясь ознобом и лихорадкой.
Боль и вздутие в животе - ощущаются в виде схваткообразных спазмов, сопровождающихся урчанием и повышенным газообразованием.
Обезвоживание - проявляется сухостью во рту, жаждой, снижением выделения мочи, головокружением. В тяжелых случаях возможны судороги и спутанность сознания.
Головная боль и общее недомогание - связаны с интоксикацией организма и лихорадкой. У пациентов могут наблюдаться слабость, разбитость, быстрая утомляемость.
Потеря аппетита - из-за нарушения пищеварения и воспалительного процесса в кишечнике.
Сухость во рту и губах - признак недостатка жидкости в организме.
Редкое мочеиспускание - уменьшение количества мочи свидетельствует о нарастающем обезвоживании.
В большинстве случаев болезнь длится 3-10 дней. Однако тяжелые формы инфекции могут привести к серьезным осложнениям.
При отсутствии адекватного лечения возможны:
Обезвоживание - главный фактор риска, особенно опасный для маленьких детей и пожилых людей.
Почечная недостаточность - из-за потери жидкости и нарушения электролитного баланса.
Дисбактериоз - нарушение микрофлоры кишечника после перенесенной инфекции.
Поражения сердечно-сосудистой системы - в тяжелых случаях из-за сильной интоксикации организма.
Специфического лекарства от ротавируса не существует. Лечение направлено на устранение симптомов и предотвращение обезвоживания.
Пить большое количество жидкости (вода, регидратационные растворы, отвары трав).
Электролитные растворы (например, Регидрон) помогают восстановить баланс минералов.
Избегать сладких и газированных напитков, так как они усугубляют обезвоживание.
Жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен).
Обтирания слабым раствором спирта или уксуса.
Обильное питье и постельный режим.
Легкоперевариваемая пища: рис, овсяная каша, овощные пюре, куриный бульон.
Исключить молочные продукты, сырые овощи и фрукты, жирную и жареную пищу.
Есть небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок.
Пробиотики (Линекс, Бифидумбактерин) — для восстановления микрофлоры кишечника.
Энтеросорбенты (Смекта, Энтеросгель) — помогают выводить токсины.
Спазмолитики (Но-шпа) — снимают боли в животе (по назначению врача).
На сегодняшний день самым эффективным методом защиты является вакцинация. Вакцинация снижает вероятность тяжелого течения инфекции и формирует иммунитет на 5 лет.
Дополнительные меры профилактики:
Регулярное мытье рук с мылом.
Использование индивидуальных столовых приборов.
Обработка поверхностей антисептиками.
Соблюдение правил хранения и приготовления пищи.
Ротавирусная инфекция — серьезное заболевание, которое требует своевременного лечения и грамотной профилактики. Соблюдение правил гигиены, правильное питание и вакцинация помогут защитить организм от инфицирования и тяжелых последствий болезни. При первых симптомах важно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям для скорейшего выздоровления.
Ранее опубликованные материалы в Pravda.Ru на эту тему:
Брико, Н. И., Куценко, Г. И., & Котелевская, М. В. (2019). Ротавирусная инфекция: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Эпидемиология и инфекционные болезни, 24(2), 82-91.
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Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.
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