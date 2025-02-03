Трещины в уголках губ: как быстро избавиться от заедов?

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Причины появления заедов в уголках рта

Заеды, или ангулярный хейлит, представляют собой воспалительные поражения слизистой и кожи уголков губ. Заболевание сопровождается покраснением, шелушением, трещинами и болью, что затрудняет прием пищи и разговор.

Фото: flickr.com by Хуанедк, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка зевает, прикрыв рот ладонью

Основные факторы, провоцирующие заеды:

Дефицит витаминов группы B, железа и цинка.

Атопический дерматит, аллергии.

Прием антибиотиков и ретиноидов.

Заболевания ЖКТ, сахарный диабет.

Использование некачественных зубных протезов или брекетов.

Системные воспалительные заболевания (болезнь Крона, красная волчанка, саркоидоз).

Повышенная влажность в уголках рта из-за частого облизывания губ.

Симптомы ангулярного хейлита:

Покраснение и шелушение уголков рта.

Появление трещин, сопровождающихся болезненностью.

Кровоточивость при движении губ.

Образование корочек или белого налета.

Как лечить заеды: обзор эффективных мазей

Для быстрого избавления от заедов важно использовать комплексную терапию:

Восстановить баланс витаминов и микроэлементов.

Исключить раздражающие факторы (облизывание губ, неправильный прикус, аллергены).

Применять мази с антибактериальным, противогрибковым или антисептическим эффектом.

Противогрибковые мази

Часто заеды вызываются грибками рода Candida. В этом случае лечение включает антимикотические средства:

Нистатиновая мазь – уничтожает грибки, разрушая их клеточную структуру.

Клотримазол (Кандид, Имидил) – блокирует размножение грибков.

Миконазол (Микозон) – активен против большинства грибков и бактерий.

Кетоконазол (Микозорал, Себозол) – применяется при хронических заедах.

Противогрибковые мази используют 2-3 раза в день в течение 1-2 недель.

Плюсы:

Высокая эффективность против грибковых инфекций.

Минимум противопоказаний.

Минусы:

Длительный курс лечения.

Мази с антибиотиками

Если причиной заедов стали бактерии (стрептококки, стафилококки), назначаются антибактериальные средства:

Супироцин (мупироцин) – подавляет рост бактерий, борется с воспалением.

Фуцидин (фузидовая кислота) – обладает выраженным бактерицидным эффектом.

Антибиотики наносят 2-3 раза в день, курс лечения – 5-7 дней.

Плюсы:

Быстро устраняют бактериальную инфекцию.

Минусы:

Не подходят при грибковой инфекции.

Требуют осторожного применения.

Комбинированные мази

Содержат антибиотики, противогрибковые компоненты и гормональные вещества, снимающие воспаление:

Пимафукорт (гидрокортизон + натамицин + неомицин) – устраняет воспаление, грибковую и бактериальную инфекцию.

Тридерм (бетаметазон + клотримазол + гентамицин) – эффективно снимает отек и зуд.

Кандидерм (беклометазон + клотримазол + гентамицин) – подходит для длительного лечения.

Плюсы:

Действуют сразу на несколько типов инфекции.

Быстро снимают воспаление.

Минусы:

Дорогие.

Могут вызывать побочные реакции.

Антисептические мази

Для предотвращения инфицирования и ускорения заживления применяются:

Мирамистин – уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

Метрогил Дента – антисептический гель для слизистых.

Плюсы:

Универсальные средства.

Минимальные побочные эффекты.

Минусы:

Эффективны только при легких формах заедов.

Косметические мази и бальзамы для губ

Не являются лекарственными средствами, но помогают увлажнять и защищать губы:

Пантенол – ускоряет заживление.

Масло карите, витамин Е – восстанавливают кожу губ.

Глицерин, ниацинамид – предотвращают сухость.

Плюсы:

Подходят для ежедневного ухода.

Минусы:

Не устраняют инфекцию.

Как выбрать мазь от заедов в уголках губ?

Выбор препарата зависит от причины возникновения проблемы:

При грибковой инфекции – нистатин, клотримазол.

При бактериальной инфекции – мупироцин, фузидовая кислота.

При смешанной инфекции – комбинированные мази.

Для профилактики – антисептики и бальзамы для губ.

Важно учитывать противопоказания и побочные эффекты. Если заеды не проходят в течение 10-14 дней, необходимо обратиться к врачу.

Отзывы врачей

Врачи предупреждают, что ангулярный хейлит может быть следствием внутренних заболеваний: сахарного диабета, анемии, болезней ЖКТ. Любые мази окажутся бесполезными, если не устранить провоцирующие факторы.

При первых симптомах важно выявить причину заедов и подобрать правильное лечение. В большинстве случаев комплексный подход помогает быстро избавиться от неприятных трещин в уголках губ и предотвратить их повторное появление.

Материалы, ранее опубликованные в Pravda.Ru по теме:

Список научной литературы по теме ангулярного хейлита:

Шарапкова А.М., Зыкова О.С. Хейлиты: общие вопросы диагностики // Вестник ВГМУ. – 2022. – Т. 21, №5. – С. 22-32. Латышева С.В., Будевская Т.В. Клинические случаи болезни губ. Диагностика и врачебная тактика // Современная стоматология. – 2021. – №1. – С. 51-53. Романенко И.Г., Саттарова Э.Э. Профилактика и лечение ангулярного хейлита у пациентов с брекет-системой // Стоматология. – 2016. – Т. 95

Уточнения

Зае́да (лат. angulus infectiosus; синоним: ангулит, ангулярный стоматит, ангулярный хейлит) — заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, вызываемое стрептококками (стрептококковая заеда) или дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая, или кандидамикотическая, заеда).

