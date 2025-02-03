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Марина Лебедева

Трещины в уголках губ: как быстро избавиться от заедов?

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Здоровье » Здоровье и профилактика

Причины появления заедов в уголках рта

Заеды, или ангулярный хейлит, представляют собой воспалительные поражения слизистой и кожи уголков губ. Заболевание сопровождается покраснением, шелушением, трещинами и болью, что затрудняет прием пищи и разговор.

Девушка зевает, прикрыв рот ладонью
Фото: flickr.com by Хуанедк, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка зевает, прикрыв рот ладонью

Основные факторы, провоцирующие заеды:

  • Дефицит витаминов группы B, железа и цинка.

  • Атопический дерматит, аллергии.

  • Прием антибиотиков и ретиноидов.

  • Заболевания ЖКТ, сахарный диабет.

  • Использование некачественных зубных протезов или брекетов.

  • Системные воспалительные заболевания (болезнь Крона, красная волчанка, саркоидоз).

  • Повышенная влажность в уголках рта из-за частого облизывания губ.

Симптомы ангулярного хейлита:

  • Покраснение и шелушение уголков рта.

  • Появление трещин, сопровождающихся болезненностью.

  • Кровоточивость при движении губ.

  • Образование корочек или белого налета.

Как лечить заеды: обзор эффективных мазей

Для быстрого избавления от заедов важно использовать комплексную терапию:

  • Восстановить баланс витаминов и микроэлементов.

  • Исключить раздражающие факторы (облизывание губ, неправильный прикус, аллергены).

  • Применять мази с антибактериальным, противогрибковым или антисептическим эффектом.

Противогрибковые мази

Часто заеды вызываются грибками рода Candida. В этом случае лечение включает антимикотические средства:

  • Нистатиновая мазь – уничтожает грибки, разрушая их клеточную структуру.

  • Клотримазол (Кандид, Имидил) – блокирует размножение грибков.

  • Миконазол (Микозон) – активен против большинства грибков и бактерий.

  • Кетоконазол (Микозорал, Себозол) – применяется при хронических заедах.

Противогрибковые мази используют 2-3 раза в день в течение 1-2 недель.

Плюсы:

  • Высокая эффективность против грибковых инфекций.

  • Минимум противопоказаний.

Минусы:

  • Длительный курс лечения.

Мази с антибиотиками

Если причиной заедов стали бактерии (стрептококки, стафилококки), назначаются антибактериальные средства:

  • Супироцин (мупироцин) – подавляет рост бактерий, борется с воспалением.

  • Фуцидин (фузидовая кислота) – обладает выраженным бактерицидным эффектом.

Антибиотики наносят 2-3 раза в день, курс лечения – 5-7 дней.

Плюсы:

  • Быстро устраняют бактериальную инфекцию.

Минусы:

  • Не подходят при грибковой инфекции.

  • Требуют осторожного применения.

Комбинированные мази

Содержат антибиотики, противогрибковые компоненты и гормональные вещества, снимающие воспаление:

  • Пимафукорт (гидрокортизон + натамицин + неомицин) – устраняет воспаление, грибковую и бактериальную инфекцию.

  • Тридерм (бетаметазон + клотримазол + гентамицин) – эффективно снимает отек и зуд.

  • Кандидерм (беклометазон + клотримазол + гентамицин) – подходит для длительного лечения.

Плюсы:

  • Действуют сразу на несколько типов инфекции.

  • Быстро снимают воспаление.

Минусы:

  • Дорогие.

  • Могут вызывать побочные реакции.

Антисептические мази

Для предотвращения инфицирования и ускорения заживления применяются:

  • Мирамистин – уничтожает бактерии, вирусы и грибки.

  • Метрогил Дента – антисептический гель для слизистых.

Плюсы:

  • Универсальные средства.

  • Минимальные побочные эффекты.

Минусы:

  • Эффективны только при легких формах заедов.

Косметические мази и бальзамы для губ

Не являются лекарственными средствами, но помогают увлажнять и защищать губы:

  • Пантенол – ускоряет заживление.

  • Масло карите, витамин Е – восстанавливают кожу губ.

  • Глицерин, ниацинамид – предотвращают сухость.

Плюсы:

  • Подходят для ежедневного ухода.

Минусы:

  • Не устраняют инфекцию.

Как выбрать мазь от заедов в уголках губ?

Выбор препарата зависит от причины возникновения проблемы:

  • При грибковой инфекции – нистатин, клотримазол.

  • При бактериальной инфекции – мупироцин, фузидовая кислота.

  • При смешанной инфекции – комбинированные мази.

  • Для профилактики – антисептики и бальзамы для губ.

Важно учитывать противопоказания и побочные эффекты. Если заеды не проходят в течение 10-14 дней, необходимо обратиться к врачу.

Отзывы врачей

Врачи предупреждают, что ангулярный хейлит может быть следствием внутренних заболеваний: сахарного диабета, анемии, болезней ЖКТ. Любые мази окажутся бесполезными, если не устранить провоцирующие факторы.

При первых симптомах важно выявить причину заедов и подобрать правильное лечение. В большинстве случаев комплексный подход помогает быстро избавиться от неприятных трещин в уголках губ и предотвратить их повторное появление.

Материалы, ранее опубликованные в Pravda.Ru по теме:

Список научной литературы по теме ангулярного хейлита:

  1. Шарапкова А.М., Зыкова О.С. Хейлиты: общие вопросы диагностики // Вестник ВГМУ. – 2022. – Т. 21, №5. – С. 22-32.

  2. Латышева С.В., Будевская Т.В. Клинические случаи болезни губ. Диагностика и врачебная тактика // Современная стоматология. – 2021. – №1. – С. 51-53.

  3. Романенко И.Г., Саттарова Э.Э. Профилактика и лечение ангулярного хейлита у пациентов с брекет-системой // Стоматология. – 2016. – Т. 95

Уточнения

Зае́да (лат. angulus infectiosus; синоним: ангулит, ангулярный стоматит, ангулярный хейлит) — заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, вызываемое стрептококками (стрептококковая заеда) или дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая, или кандидамикотическая, заеда).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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