Трещины в уголках губ: как быстро избавиться от заедов?

Заеды, или ангулярный хейлит, представляют собой воспалительные поражения слизистой и кожи уголков губ. Заболевание сопровождается покраснением, шелушением, трещинами и болью, что затрудняет прием пищи и разговор.
Дефицит витаминов группы B, железа и цинка.
Атопический дерматит, аллергии.
Прием антибиотиков и ретиноидов.
Заболевания ЖКТ, сахарный диабет.
Использование некачественных зубных протезов или брекетов.
Системные воспалительные заболевания (болезнь Крона, красная волчанка, саркоидоз).
Повышенная влажность в уголках рта из-за частого облизывания губ.
Покраснение и шелушение уголков рта.
Появление трещин, сопровождающихся болезненностью.
Кровоточивость при движении губ.
Образование корочек или белого налета.
Для быстрого избавления от заедов важно использовать комплексную терапию:
Восстановить баланс витаминов и микроэлементов.
Исключить раздражающие факторы (облизывание губ, неправильный прикус, аллергены).
Применять мази с антибактериальным, противогрибковым или антисептическим эффектом.
Часто заеды вызываются грибками рода Candida. В этом случае лечение включает антимикотические средства:
Нистатиновая мазь – уничтожает грибки, разрушая их клеточную структуру.
Клотримазол (Кандид, Имидил) – блокирует размножение грибков.
Миконазол (Микозон) – активен против большинства грибков и бактерий.
Кетоконазол (Микозорал, Себозол) – применяется при хронических заедах.
Противогрибковые мази используют 2-3 раза в день в течение 1-2 недель.
Плюсы:
Высокая эффективность против грибковых инфекций.
Минимум противопоказаний.
Минусы:
Длительный курс лечения.
Если причиной заедов стали бактерии (стрептококки, стафилококки), назначаются антибактериальные средства:
Супироцин (мупироцин) – подавляет рост бактерий, борется с воспалением.
Фуцидин (фузидовая кислота) – обладает выраженным бактерицидным эффектом.
Антибиотики наносят 2-3 раза в день, курс лечения – 5-7 дней.
Плюсы:
Быстро устраняют бактериальную инфекцию.
Минусы:
Не подходят при грибковой инфекции.
Требуют осторожного применения.
Содержат антибиотики, противогрибковые компоненты и гормональные вещества, снимающие воспаление:
Пимафукорт (гидрокортизон + натамицин + неомицин) – устраняет воспаление, грибковую и бактериальную инфекцию.
Тридерм (бетаметазон + клотримазол + гентамицин) – эффективно снимает отек и зуд.
Кандидерм (беклометазон + клотримазол + гентамицин) – подходит для длительного лечения.
Плюсы:
Действуют сразу на несколько типов инфекции.
Быстро снимают воспаление.
Минусы:
Дорогие.
Могут вызывать побочные реакции.
Для предотвращения инфицирования и ускорения заживления применяются:
Мирамистин – уничтожает бактерии, вирусы и грибки.
Метрогил Дента – антисептический гель для слизистых.
Плюсы:
Универсальные средства.
Минимальные побочные эффекты.
Минусы:
Эффективны только при легких формах заедов.
Не являются лекарственными средствами, но помогают увлажнять и защищать губы:
Пантенол – ускоряет заживление.
Масло карите, витамин Е – восстанавливают кожу губ.
Глицерин, ниацинамид – предотвращают сухость.
Плюсы:
Подходят для ежедневного ухода.
Минусы:
Не устраняют инфекцию.
Выбор препарата зависит от причины возникновения проблемы:
При грибковой инфекции – нистатин, клотримазол.
При бактериальной инфекции – мупироцин, фузидовая кислота.
При смешанной инфекции – комбинированные мази.
Для профилактики – антисептики и бальзамы для губ.
Важно учитывать противопоказания и побочные эффекты. Если заеды не проходят в течение 10-14 дней, необходимо обратиться к врачу.
Врачи предупреждают, что ангулярный хейлит может быть следствием внутренних заболеваний: сахарного диабета, анемии, болезней ЖКТ. Любые мази окажутся бесполезными, если не устранить провоцирующие факторы.
При первых симптомах важно выявить причину заедов и подобрать правильное лечение. В большинстве случаев комплексный подход помогает быстро избавиться от неприятных трещин в уголках губ и предотвратить их повторное появление.
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Список научной литературы по теме ангулярного хейлита:
Шарапкова А.М., Зыкова О.С. Хейлиты: общие вопросы диагностики // Вестник ВГМУ. – 2022. – Т. 21, №5. – С. 22-32.
Латышева С.В., Будевская Т.В. Клинические случаи болезни губ. Диагностика и врачебная тактика // Современная стоматология. – 2021. – №1. – С. 51-53.
Романенко И.Г., Саттарова Э.Э. Профилактика и лечение ангулярного хейлита у пациентов с брекет-системой // Стоматология. – 2016. – Т. 95
Зае́да (лат. angulus infectiosus; синоним: ангулит, ангулярный стоматит, ангулярный хейлит) — заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, вызываемое стрептококками (стрептококковая заеда) или дрожжеподобными грибками рода Candida (дрожжевая, или кандидамикотическая, заеда).
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