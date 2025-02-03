Лучшие жаропонижающие для взрослых и детей – список от врачей

Температура тела повышается под воздействием пирогенов — веществ, которые могут вырабатываться в организме или попадать извне. Пирогены активируют участки гипоталамуса, регулирующие теплообмен, что приводит к лихорадке. Это защитный механизм организма, сигнализирующий о воспалительном процессе.
Субфебрильная (37,0-37,9 °С);
Фебрильная (38,0-38,9 °С);
Пиретическая (39-41 °С).
Высокая температура опасна для людей с хроническими заболеваниями, поскольку перегружает сердечно-сосудистую систему. У детей может вызывать судороги, а при затяжной форме — истощение организма.
Жаропонижающие средства снижают температуру и устраняют воспалительные процессы. Их приём показан:
Взрослым при температуре выше 38°С;
Детям старше 3 месяцев при температуре выше 39°С (за исключением случаев хронических заболеваний, когда снижение температуры требуется ранее).
Описание:
Самое распространённое жаропонижающее средство;
Выпускается в виде таблеток, сиропов, суспензий и ректальных свечей;
Относится к наиболее безопасным препаратам, но при передозировке негативно влияет на печень.
Дозировка:
Взрослым — 500-1000 мг за приём;
Детям — до 60 мг/кг в сутки;
Детям младшего возраста предпочтительны сиропы и свечи.
Противопоказания:
Заболевания печени и почек;
Аллергия на компоненты.
Описание:
Комбинированный препарат с парацетамолом, фенилэфрином и фенирамином;
Снимает жар, ломоту, головную боль, насморк, заложенность носа;
Доступен в форме порошка для приготовления горячего напитка.
Дозировка:
Взрослым — 1 пакетик каждые 4-6 часов;
Суточная норма — не более 3 пакетиков.
Противопоказания:
Гипертония, заболевания печени и почек;
Беременность и лактация.
Описание:
Включает парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенилэфрин;
Уменьшает температуру, ломоту в теле и насморк;
Доступен со вкусами лимона и мёда.
Дозировка:
Взрослым — 1 пакетик каждые 6 часов;
Максимально — 4 пакетика в сутки.
Противопоказания:
Заболевания печени, гипертония;
Беременность и лактация.
Описание:
Содержит парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенирамин;
Устраняет температуру, головную боль, насморк;
Доступен в виде порошка для приготовления напитка.
Дозировка:
Взрослым — 1 пакетик 2-3 раза в сутки;
Не более 3 дней подряд.
Противопоказания:
Болезни печени, сахарный диабет;
Глаукома.
Описание:
Нестероидное противовоспалительное средство;
Оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие;
Быстро выводится из организма, не накапливая токсичные метаболиты.
Дозировка:
Взрослым — 200-400 мг каждые 6 часов;
Детям — 10 мг/кг.
Противопоказания:
Язвенные заболевания желудка;
Почечная и печёночная недостаточность.
Описание:
Комбинация парацетамола и ибупрофена;
Выпускается в таблетках и порошках;
Обладает сильным жаропонижающим эффектом.
Дозировка:
Взрослым — 1 таблетка 3 раза в день;
Детям — дозировка рассчитывается индивидуально.
Противопоказания:
Язва желудка, почечная недостаточность.
Описание:
Содержит ибупрофен и парацетамол;
Быстро снижает температуру, устраняет боль;
Подходит при лихорадке, гриппе и ОРВИ.
Дозировка:
Взрослым — 1 таблетка 2-3 раза в день;
Не более 3 дней подряд.
Противопоказания:
Болезни ЖКТ, аллергия на компоненты.
Описание:
Препарат с ибупрофеном;
Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием;
Подходит при высокой температуре и головной боли.
Дозировка:
Взрослым — 1 таблетка каждые 6 часов;
Не более 3 таблеток в сутки.
Противопоказания:
Язвенные болезни желудка;
Заболевания печени и почек.
Описание:
Ранее широко применялась как жаропонижающее средство;
Сейчас не рекомендуется из-за высокого риска побочных эффектов;
Противопоказана детям до 15 лет.
Большинство жаропонижающих препаратов доступны без рецепта, но их применение без консультации с врачом не рекомендуется. В случае температуры выше 40°С необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Врач-терапевт Ольга Громова отмечает:
Детям жаропонижающие назначаются при температуре от 38°С;
Дозировка парацетамола — до 30 мг/кг;
Дозировка ибупрофена — до 60 мг/кг;
Взрослым достаточно 500 мг парацетамола или 200 мг ибупрофена для снижения температуры.
При правильном использовании жаропонижающие средства помогают эффективно справиться с лихорадкой, но их приём не должен быть бесконтрольным.
Материалы по теме, ранее опубликованные в Pravda.Ru:
Список научной литературы по теме:
Скворцова В. И., Петров С. А. Жаропонижающие препараты: механизм действия, эффективность и безопасность // Вестник клинической фармакологии. — 2021. — №2. — С. 45-61.
Кузнецов Н. Е., Иванова М. П. Современные подходы к применению жаропонижающих средств при ОРВИ и гриппе // Журнал общей медицины. — 2020. — №4. — С. 87-99.
Александрова Т. А., Громов В. Л. Парацетамол и ибупрофен: сравнительный анализ эффективности и безопасности у детей // Российский журнал педиатрии. — 2019. — Т. 22, №3. — С. 56-72.
Семенов А. В., Баранов И. К. Влияние жаропонижающих препаратов на сердечно-сосудистую систему пациентов с хроническими заболеваниями // Медицинский вестник. — 2022. — №5. — С. 101-115.
Антипире́тики (лат. antipyretic; от др.-греч. ἀντί — против + πῦρ — огонь, жар) — группа лекарственных средств, обладающих жаропонижающим действием.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.