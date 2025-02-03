Лучшие жаропонижающие для взрослых и детей – список от врачей

7:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Профилактика

Почему повышается температура?

Температура тела повышается под воздействием пирогенов — веществ, которые могут вырабатываться в организме или попадать извне. Пирогены активируют участки гипоталамуса, регулирующие теплообмен, что приводит к лихорадке. Это защитный механизм организма, сигнализирующий о воспалительном процессе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

Виды лихорадки:

Субфебрильная (37,0-37,9 °С);

Фебрильная (38,0-38,9 °С);

Пиретическая (39-41 °С).

Высокая температура опасна для людей с хроническими заболеваниями, поскольку перегружает сердечно-сосудистую систему. У детей может вызывать судороги, а при затяжной форме — истощение организма.

Жаропонижающие препараты

Жаропонижающие средства снижают температуру и устраняют воспалительные процессы. Их приём показан:

Взрослым при температуре выше 38°С;

Детям старше 3 месяцев при температуре выше 39°С (за исключением случаев хронических заболеваний, когда снижение температуры требуется ранее).

Парацетамол

Описание:

Самое распространённое жаропонижающее средство;

Выпускается в виде таблеток, сиропов, суспензий и ректальных свечей;

Относится к наиболее безопасным препаратам, но при передозировке негативно влияет на печень.

Дозировка:

Взрослым — 500-1000 мг за приём;

Детям — до 60 мг/кг в сутки;

Детям младшего возраста предпочтительны сиропы и свечи.

Противопоказания:

Заболевания печени и почек;

Аллергия на компоненты.

ТераФлю

Описание:

Комбинированный препарат с парацетамолом, фенилэфрином и фенирамином;

Снимает жар, ломоту, головную боль, насморк, заложенность носа;

Доступен в форме порошка для приготовления горячего напитка.

Дозировка:

Взрослым — 1 пакетик каждые 4-6 часов;

Суточная норма — не более 3 пакетиков.

Противопоказания:

Гипертония, заболевания печени и почек;

Беременность и лактация.

Колдрекс ХотРем

Описание:

Включает парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенилэфрин;

Уменьшает температуру, ломоту в теле и насморк;

Доступен со вкусами лимона и мёда.

Дозировка:

Взрослым — 1 пакетик каждые 6 часов;

Максимально — 4 пакетика в сутки.

Противопоказания:

Заболевания печени, гипертония;

Беременность и лактация.

Фервекс

Описание:

Содержит парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенирамин;

Устраняет температуру, головную боль, насморк;

Доступен в виде порошка для приготовления напитка.

Дозировка:

Взрослым — 1 пакетик 2-3 раза в сутки;

Не более 3 дней подряд.

Противопоказания:

Болезни печени, сахарный диабет;

Глаукома.

Ибупрофен

Описание:

Нестероидное противовоспалительное средство;

Оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие;

Быстро выводится из организма, не накапливая токсичные метаболиты.

Дозировка:

Взрослым — 200-400 мг каждые 6 часов;

Детям — 10 мг/кг.

Противопоказания:

Язвенные заболевания желудка;

Почечная и печёночная недостаточность.

Ибуклин

Описание:

Комбинация парацетамола и ибупрофена;

Выпускается в таблетках и порошках;

Обладает сильным жаропонижающим эффектом.

Дозировка:

Взрослым — 1 таблетка 3 раза в день;

Детям — дозировка рассчитывается индивидуально.

Противопоказания:

Язва желудка, почечная недостаточность.

Нурофен Интенсив

Описание:

Содержит ибупрофен и парацетамол;

Быстро снижает температуру, устраняет боль;

Подходит при лихорадке, гриппе и ОРВИ.

Дозировка:

Взрослым — 1 таблетка 2-3 раза в день;

Не более 3 дней подряд.

Противопоказания:

Болезни ЖКТ, аллергия на компоненты.

МИГ 400

Описание:

Препарат с ибупрофеном;

Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием;

Подходит при высокой температуре и головной боли.

Дозировка:

Взрослым — 1 таблетка каждые 6 часов;

Не более 3 таблеток в сутки.

Противопоказания:

Язвенные болезни желудка;

Заболевания печени и почек.

Ацетилсалициловая кислота

Описание:

Ранее широко применялась как жаропонижающее средство;

Сейчас не рекомендуется из-за высокого риска побочных эффектов;

Противопоказана детям до 15 лет.

Можно ли принимать жаропонижающие без рецепта?

Большинство жаропонижающих препаратов доступны без рецепта, но их применение без консультации с врачом не рекомендуется. В случае температуры выше 40°С необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Отзывы врачей

Врач-терапевт Ольга Громова отмечает:

Детям жаропонижающие назначаются при температуре от 38°С;

Дозировка парацетамола — до 30 мг/кг;

Дозировка ибупрофена — до 60 мг/кг;

Взрослым достаточно 500 мг парацетамола или 200 мг ибупрофена для снижения температуры.

При правильном использовании жаропонижающие средства помогают эффективно справиться с лихорадкой, но их приём не должен быть бесконтрольным.

Материалы по теме, ранее опубликованные в Pravda.Ru:

Список научной литературы по теме:

Скворцова В. И., Петров С. А. Жаропонижающие препараты: механизм действия, эффективность и безопасность // Вестник клинической фармакологии. — 2021. — №2. — С. 45-61. Кузнецов Н. Е., Иванова М. П. Современные подходы к применению жаропонижающих средств при ОРВИ и гриппе // Журнал общей медицины. — 2020. — №4. — С. 87-99. Александрова Т. А., Громов В. Л. Парацетамол и ибупрофен: сравнительный анализ эффективности и безопасности у детей // Российский журнал педиатрии. — 2019. — Т. 22, №3. — С. 56-72. Семенов А. В., Баранов И. К. Влияние жаропонижающих препаратов на сердечно-сосудистую систему пациентов с хроническими заболеваниями // Медицинский вестник. — 2022. — №5. — С. 101-115.

Уточнения

Антипире́тики (лат. antipyretic; от др.-греч. ἀντί — против + πῦρ — огонь, жар) — группа лекарственных средств, обладающих жаропонижающим действием.

