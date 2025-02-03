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Марина Лебедева

Лучшие жаропонижающие для взрослых и детей – список от врачей

7:56
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Почему повышается температура?

Температура тела повышается под воздействием пирогенов — веществ, которые могут вырабатываться в организме или попадать извне. Пирогены активируют участки гипоталамуса, регулирующие теплообмен, что приводит к лихорадке. Это защитный механизм организма, сигнализирующий о воспалительном процессе.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
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Виды лихорадки:

  • Субфебрильная (37,0-37,9 °С);

  • Фебрильная (38,0-38,9 °С);

  • Пиретическая (39-41 °С).

Высокая температура опасна для людей с хроническими заболеваниями, поскольку перегружает сердечно-сосудистую систему. У детей может вызывать судороги, а при затяжной форме — истощение организма.

Жаропонижающие препараты

Жаропонижающие средства снижают температуру и устраняют воспалительные процессы. Их приём показан:

  • Взрослым при температуре выше 38°С;

  • Детям старше 3 месяцев при температуре выше 39°С (за исключением случаев хронических заболеваний, когда снижение температуры требуется ранее).

Парацетамол

Описание:

  • Самое распространённое жаропонижающее средство;

  • Выпускается в виде таблеток, сиропов, суспензий и ректальных свечей;

  • Относится к наиболее безопасным препаратам, но при передозировке негативно влияет на печень.

Дозировка:

  • Взрослым — 500-1000 мг за приём;

  • Детям — до 60 мг/кг в сутки;

  • Детям младшего возраста предпочтительны сиропы и свечи.

Противопоказания:

  • Заболевания печени и почек;

  • Аллергия на компоненты.

ТераФлю

Описание:

  • Комбинированный препарат с парацетамолом, фенилэфрином и фенирамином;

  • Снимает жар, ломоту, головную боль, насморк, заложенность носа;

  • Доступен в форме порошка для приготовления горячего напитка.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 пакетик каждые 4-6 часов;

  • Суточная норма — не более 3 пакетиков.

Противопоказания:

  • Гипертония, заболевания печени и почек;

  • Беременность и лактация.

Колдрекс ХотРем

Описание:

  • Включает парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенилэфрин;

  • Уменьшает температуру, ломоту в теле и насморк;

  • Доступен со вкусами лимона и мёда.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 пакетик каждые 6 часов;

  • Максимально — 4 пакетика в сутки.

Противопоказания:

  • Заболевания печени, гипертония;

  • Беременность и лактация.

Фервекс

Описание:

  • Содержит парацетамол, аскорбиновую кислоту и фенирамин;

  • Устраняет температуру, головную боль, насморк;

  • Доступен в виде порошка для приготовления напитка.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 пакетик 2-3 раза в сутки;

  • Не более 3 дней подряд.

Противопоказания:

  • Болезни печени, сахарный диабет;

  • Глаукома.

Ибупрофен

Описание:

  • Нестероидное противовоспалительное средство;

  • Оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие;

  • Быстро выводится из организма, не накапливая токсичные метаболиты.

Дозировка:

  • Взрослым — 200-400 мг каждые 6 часов;

  • Детям — 10 мг/кг.

Противопоказания:

  • Язвенные заболевания желудка;

  • Почечная и печёночная недостаточность.

Ибуклин

Описание:

  • Комбинация парацетамола и ибупрофена;

  • Выпускается в таблетках и порошках;

  • Обладает сильным жаропонижающим эффектом.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 таблетка 3 раза в день;

  • Детям — дозировка рассчитывается индивидуально.

Противопоказания:

  • Язва желудка, почечная недостаточность.

Нурофен Интенсив

Описание:

  • Содержит ибупрофен и парацетамол;

  • Быстро снижает температуру, устраняет боль;

  • Подходит при лихорадке, гриппе и ОРВИ.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 таблетка 2-3 раза в день;

  • Не более 3 дней подряд.

Противопоказания:

  • Болезни ЖКТ, аллергия на компоненты.

МИГ 400

Описание:

  • Препарат с ибупрофеном;

  • Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием;

  • Подходит при высокой температуре и головной боли.

Дозировка:

  • Взрослым — 1 таблетка каждые 6 часов;

  • Не более 3 таблеток в сутки.

Противопоказания:

  • Язвенные болезни желудка;

  • Заболевания печени и почек.

Ацетилсалициловая кислота

Описание:

  • Ранее широко применялась как жаропонижающее средство;

  • Сейчас не рекомендуется из-за высокого риска побочных эффектов;

  • Противопоказана детям до 15 лет.

Можно ли принимать жаропонижающие без рецепта?

Большинство жаропонижающих препаратов доступны без рецепта, но их применение без консультации с врачом не рекомендуется. В случае температуры выше 40°С необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Отзывы врачей

Врач-терапевт Ольга Громова отмечает:

  • Детям жаропонижающие назначаются при температуре от 38°С;

  • Дозировка парацетамола — до 30 мг/кг;

  • Дозировка ибупрофена — до 60 мг/кг;

  • Взрослым достаточно 500 мг парацетамола или 200 мг ибупрофена для снижения температуры.

При правильном использовании жаропонижающие средства помогают эффективно справиться с лихорадкой, но их приём не должен быть бесконтрольным.

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Список научной литературы по теме:

  1. Скворцова В. И., Петров С. А. Жаропонижающие препараты: механизм действия, эффективность и безопасность // Вестник клинической фармакологии. — 2021. — №2. — С. 45-61.

  2. Кузнецов Н. Е., Иванова М. П. Современные подходы к применению жаропонижающих средств при ОРВИ и гриппе // Журнал общей медицины. — 2020. — №4. — С. 87-99.

  3. Александрова Т. А., Громов В. Л. Парацетамол и ибупрофен: сравнительный анализ эффективности и безопасности у детей // Российский журнал педиатрии. — 2019. — Т. 22, №3. — С. 56-72.

  4. Семенов А. В., Баранов И. К. Влияние жаропонижающих препаратов на сердечно-сосудистую систему пациентов с хроническими заболеваниями // Медицинский вестник. — 2022. — №5. — С. 101-115.

Уточнения

Антипире́тики (лат. antipyretic; от др.-греч. ἀντί — против + πῦρ — огонь, жар) — группа лекарственных средств, обладающих жаропонижающим действием.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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