Диарея и обезвоживание: чем это опасно и как восполнить потерю жидкости

9:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Профилактика

Диарея (понос) — это не самостоятельное заболевание, а симптом различных пищеварительных нарушений, таких как инфекции, отравления, аллергические реакции, заболевания кишечника. Хотя организм использует понос как защитный механизм для выведения токсинов, он может привести к обезвоживанию и ухудшению общего состояния. Поэтому важно понимать причины диареи и методы её лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Yaohua2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Унитаз напольный

Когда необходимы препараты от диареи?

В большинстве случаев кратковременная диарея не требует медикаментозного лечения и проходит самостоятельно после корректировки питания. Важно соблюдать диету, включающую:

рис,

бананы,

печёный картофель,

творог,

квашеную капусту.

Важно также восполнять потерю жидкости: пить воду, прозрачные бульоны и соки.

Если диарея продолжается более суток, сопровождается высокой температурой, слабостью, потерей веса или рвотой, необходимо обратиться к врачу. В таких случаях назначаются лекарственные препараты, направленные на устранение причины расстройства.

Виды лекарственных средств от диареи

1. Средства на основе лоперамида

Лоперамид снижает частоту и интенсивность сокращений кишечника, замедляя его работу. Это помогает уменьшить частоту испражнений. Препараты с этим компонентом (Лоперамид, Имодиум, Диара) эффективны при диарее, вызванной стрессом или сменой рациона.

Противопоказания:

инфекционная диарея,

кишечная непроходимость,

язвенный колит,

диарея после антибиотиков.

Побочные эффекты могут включать сухость во рту, сонливость, запор, тошноту.

2. Пробиотики

Пробиотики содержат полезные бактерии, помогающие восстановить микрофлору кишечника. Их рекомендуют при диарее, связанной с дисбактериозом, приемом антибиотиков или пищевыми нарушениями.

Пробиотики можно получить не только из аптечных препаратов, но и из кисломолочных продуктов: йогурта, творога. Хотя их эффективность изучается, Американская гастроэнтерологическая ассоциация признаёт определённые пробиотические штаммы полезными для пищеварительной системы.

3. Пребиотики

Пребиотики — это пищевые волокна, стимулирующие рост полезных бактерий. Они содержатся в бананах, спарже, листовой зелени, цельнозерновых продуктах. Как и пробиотики, пребиотики помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры и нормализовать стул.

4. Сорбенты

При отравлениях и токсических диареях назначаются сорбенты, такие как:

Активированный уголь ,

Смекта (Диосмектит, Неосмектин) ,

Полифепан, Фильтрум-СТИ, Энтегнин.

Они помогают вывести токсины и уплотняют каловые массы. Однако сорбенты могут снижать всасывание других лекарств, поэтому их принимают с интервалом не менее 1-2 часов.

5. Антибиотики

Если диарея вызвана бактериальной инфекцией, врач может назначить антибиотики. Чаще всего используются фторхинолоны. Однако без назначения врача антибиотики применять нельзя, так как они могут нарушить баланс кишечной флоры.

Как выбрать таблетки от диареи?

Выбор препарата зависит от причины расстройства:

При лёгкой диарее можно использовать сорбенты и пребиотики.

При стрессовой или аллергической диарее эффективны средства с лоперамидом.

При инфекционной диарее - только по назначению врача, возможно, с антибиотиками.

Важно!

Если диарея продолжается более 24 часов или сопровождается сильным ухудшением состояния, необходима консультация врача. Важно восполнять потерю жидкости с помощью специальных растворов для регидратации.

Диарея — это не болезнь, а сигнал организма о проблеме. Самолечение допустимо только при кратковременных расстройствах, в остальных случаях необходимо профессиональное медицинское вмешательство.

Популярные вопросы и ответы о диарее

Мы обсудили причины появления поноса и методы его устранения с врачом-гастроэнтерологом и терапевтом Ангелиной Трофимовой.

Почему может возникнуть диарея?

Дефекация — естественный процесс в организме, но в некоторых случаях он может изменяться, приводя к жидкому или водянистому стулу, что называется диареей. Это распространённое состояние, которое обычно проходит самостоятельно в течение нескольких часов или дней.

В большинстве случаев точную причину диареи выявить сложно. Однако наиболее распространённым фактором является вирусная инфекция кишечника (вирусный гастроэнтерит), которая длится несколько дней и известна как "кишечный грипп".

Другие возможные причины диареи:

бактериальные инфекции;

употребление продуктов, раздражающих желудочно-кишечный тракт;

аллергия или непереносимость определённых продуктов (например, целиакия, лактозная недостаточность);

побочные эффекты лекарственных препаратов;

лучевая терапия;

нарушение процесса пищеварения (диспепсия).

Может ли приём антибиотиков вызвать диарею?

Да, многие антибиотики могут стать причиной диареи. Они способны нарушить баланс кишечной микрофлоры, что приводит к активному размножению вредных бактерий, таких как Clostridium difficile. Это нарушение микробного равновесия может привести к воспалению слизистой толстой кишки (колиту).

Диарея, связанная с антибиотиками, может начаться в период их приёма или вскоре после окончания курса лечения. Если у вас появились подобные симптомы, стоит проконсультироваться с врачом для поиска оптимального решения.

Что делать, если начался понос?

При диарее организм теряет большое количество воды и электролитов.

Важно пить достаточное количество жидкости для восполнения потерь и предотвращения обезвоживания. Если состояние не улучшается в течение суток, стоит обратиться к врачу.

Можно ли лечить диарею самостоятельно?

При остром приступе диареи допустимо соблюдать лёгкую диету, принимать сорбенты и пить больше жидкости.

Однако самолечение не должно длиться более суток. Народные методы и сомнительные "закрепляющие" рецепты могут ухудшить состояние, поэтому стоит полагаться на медицинские рекомендации.

Когда необходимо обратиться за медицинской помощью?

Срочная консультация врача требуется, если диарея сопровождается признаками обезвоживания:

редкие и скудные мочеиспускания, тёмная моча;

учащённое сердцебиение;

головные боли;

сухая кожа, потрескавшиеся губы;

повышенная раздражительность и чувство недомогания;

головокружение, потеря сознания;

сильная тошнота и рвота, при которой невозможно удерживать жидкость в организме.

Если у вас наблюдаются эти симптомы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Научная литература по теме

Парфёнов А.И. "Четыре варианта патогенеза и терапии диареи". Клиническая медицина, 2010. Шептулин А.А., Работягова Ю.С. "Современные подходы к диагностике и лечению функциональной диареи". Клиническая медицина, 2022. Оконенко Т.И., Антропова Г.А., Новикова А.П., Гемаева М.Д., Богдашов Д.С. "Принципы лечения и фармацевтическое консультирование при острой диарее". Химиотерапия и антибиотики, 2019. Немцов Л.М., Юпатов Г.И. "Терапия и профилактика диареи, ассоциированной с инфекцией Clostridium difficile в период пандемии COVID-19". Вестник ВГМУ, 2022.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια — поно́с от др.-греч. δια-ρρέω — течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с — патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым, имеет объём более 200 мл и часто сопровождается болевыми ощущениями в области пупка, экстренными позывами и анальным недержанием.

