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Марина Лебедева

Коронавирус: новые штаммы и неожиданные симптомы – что нужно знать

6:40
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Коронавирус, как и вирус гриппа, естественным образом мутирует, адаптируясь к новым условиям. Понимание симптомов и течения болезни, а также методов профилактики и лечения, может помочь сохранить здоровье и избежать осложнений.

Новый коронавирус SARS-CoV-2
Фото: commons.wikimedia.org by NIH Image Gallery from Bethesda, Maryland, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый коронавирус SARS-CoV-2

Основные симптомы коронавируса

Мутировавшие формы вируса COVID-19, такие как "омикрон" и "пирола", менее опасны, однако всё же требуют внимания. Новый штамм "пирола" (BA.2.86), выявленный 24 июля 2023 года, отличается высокой заразностью.

Симптомы "пиролы"

На данный момент специфических отличий "пиролы" от других штаммов не выявлено. Клинические проявления аналогичны:

  • Высокая температура;

  • Заложенность носа и затруднённое дыхание;

  • Кашель, першение и боль в горле;

  • Общая слабость, озноб, ломота в теле;

  • Нарушение аппетита, возможны диарея, тошнота, рвота;

  • Возможна потеря обоняния.

Профилактика коронавируса

  • Регулярное мытьё рук с мылом;

  • Соблюдение социальной дистанции;

  • Использование медицинских масок;

  • Поддержка здорового образа жизни.

Особому риску подвергаются пожилые люди, пациенты с диабетом и сниженным иммунитетом, а также те, кто не прививался или не болел в последние 1,5 года.

Сравнение коронавируса с различными видами гриппа

Разновидность Заражено Умерло Смертность
Сезонный грипп (2019) 3-5 млн 99-200 тыс. 3,3-4%
Свиной грипп (2009) 221 829 1906 0,9%
Птичий грипп (2003) 861 455 52,8%
Коронавирус (2019-2024) 24,4 млн в РФ 403 тыс. в РФ 1%

Первые симптомы коронавируса

Исследования в Китае показали, что в 80% случаев заболевание протекает в лёгкой форме. У 14% пациентов развивается вирусная пневмония, у 5% - тяжёлая дыхательная недостаточность.

Важно! При любых симптомах ОРВИ следует обратиться к врачу. Самолечение может привести к осложнениям.

Особенности течения коронавируса у мужчин и женщин

Исследования показывают, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чаще сталкиваются с поражением лёгких и могут испытывать снижение уровня тестостерона. У женщин течение болезни, как правило, легче, однако беременные находятся в группе риска.

Лёгкая форма коронавируса

Для лёгкого течения характерны:

  • Незначительное повышение температуры;

  • Умеренная головная боль;

  • Слабость и утомляемость;

  • Дискомфорт в горле, озноб, ломота в мышцах.

Повторное заражение коронавирусом

Повторные случаи инфекции фиксируются, но чаще они протекают в лёгкой форме. Тем не менее, у пациентов с ослабленным иммунитетом возможны осложнения.

Кишечный коронавирус

У некоторых больных поражаются желудок и кишечник, что сопровождается тошнотой, рвотой и диареей.

Коронавирус без симптомов

Определить бессимптомное течение можно только с помощью лабораторных тестов:

  • ПЦР-анализ;

  • Тест на антитела класса IgM (острая инфекция);

  • Тест на IgG (перенесённая инфекция).

Симптомы коронавируса в зависимости от штамма

Хотя основные симптомы COVID-19 сохраняются, некоторые штаммы проявляются специфическими особенностями:

  • "Индийский" штамм ("Дельта") – боли в животе, суставная боль, снижение аппетита, проблемы со слухом.

  • "Британский" штамм – чаще вызывает кашель, боль в горле, слабость.

  • "Африканский" штамм ("Омикрон") – сопровождается выраженной усталостью, сухим кашлем, лихорадкой, ночным потоотделением.

Коронавирус продолжает мутировать, но основные симптомы остаются схожими. Профилактика и своевременное лечение – ключ к снижению риска осложнений.

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Список научной литературы по теме коронавирусной инфекции

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Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Темы иммунитет коронавирус
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