Как правильно принимать витамин D: рекомендации врачей

Дефицит витамина D — одна из наиболее распространенных проблем в нашей стране: его нехватка наблюдается у 60–90% населения. Какую роль он играет в организме, как подобрать оптимальную дозировку и каким образом следует его принимать, чтобы получить максимальную пользу? Разбираемся вместе с экспертами.

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, но ученые все чаще называют его прогормоном. В естественном виде он биологически неактивен, и только после ряда биохимических превращений становится активной гормональной формой, влияющей на множество процессов в организме:

Дефицит витамина D особенно опасен для детей, так как приводит к задержке роста, ослаблению костной ткани и снижению иммунитета. У женщин недостаток этого вещества может вызывать сложности с зачатием, повышенный риск гестационного диабета и преэклампсии.

Витамин D поступает в организм двумя способами:

Для диагностики уровня витамина D проводится анализ крови на 25 (OH) D. Врачи ориентируются на следующие показатели:

Для нормального обмена кальция и фосфора достаточно уровня 30 нг/мл, но для полноценного поддержания иммунной системы рекомендуется стремиться к показателям 50 нг/мл.

Существует две основные формы витамина D:

