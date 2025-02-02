Как правильно принимать витамин D: рекомендации врачей

Дефицит витамина D — одна из наиболее распространенных проблем в нашей стране: его нехватка наблюдается у 60–90% населения. Какую роль он играет в организме, как подобрать оптимальную дозировку и каким образом следует его принимать, чтобы получить максимальную пользу? Разбираемся вместе с экспертами.
Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, но ученые все чаще называют его прогормоном. В естественном виде он биологически неактивен, и только после ряда биохимических превращений становится активной гормональной формой, влияющей на множество процессов в организме:
улучшает усвоение кальция и фосфора;
укрепляет иммунную систему;
регулирует работу щитовидной железы;
участвует в поддержании артериального давления;
ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жиров;
помогает снизить риск онкологических заболеваний, особенно в молочной железе, яичниках и простате.
Дефицит витамина D особенно опасен для детей, так как приводит к задержке роста, ослаблению костной ткани и снижению иммунитета. У женщин недостаток этого вещества может вызывать сложности с зачатием, повышенный риск гестационного диабета и преэклампсии.
Витамин D поступает в организм двумя способами:
Синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Для полноценного синтеза необходимо проводить на солнце минимум 30 минут в день в промежутке с 10:00 до 15:00. Однако климатические условия большинства регионов не позволяют получить достаточное количество этого нутриента естественным путем.
Поступает с пищей. Богаты витамином D такие продукты, как жирная рыба (лосось, тунец, макрель), печень трески, молочные продукты, грибы, яичные желтки и темно-зеленые овощи.
Роль витамина D в организме: Витамин D не только способствует усвоению кальция и фосфора, но и влияет на клеточный рост, нервно-мышечную проводимость и иммунитет. Подробнее об этом можно узнать в статье «Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит».
Для диагностики уровня витамина D проводится анализ крови на 25 (OH) D. Врачи ориентируются на следующие показатели:
дефицит – менее 20 нг/мл;
недостаточность – менее 30 нг/мл;
оптимальный уровень – от 30 до 60 нг/мл.
Для нормального обмена кальция и фосфора достаточно уровня 30 нг/мл, но для полноценного поддержания иммунной системы рекомендуется стремиться к показателям 50 нг/мл.
Опасности передозировки витамина D: Прием витамина D требует осторожности, так как его избыток может привести к негативным последствиям. О том, как не ошибиться с дозировкой, читайте в материале «Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой».
Существует две основные формы витамина D:
D2 (эргокальциферол) – содержится преимущественно в растительных продуктах.
D3 (холекальциферол) – более активная форма, используется в большинстве добавок.
Предыдущие материалы Pravda.Ru на эту тему:
Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит
В статье обсуждается влияние витамина D на различные аспекты здоровья, включая его роль в иммунной системе и связь с различными заболеваниями.
Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку
Материал посвящен рекомендациям по суточной норме потребления витамина D для разных возрастных групп и предупреждает о возможных рисках передозировки.
Как правильно принимать витамин D: советы от Елены Малышевой
В статье представлены рекомендации по приему витамина D от известного врача Елены Малышевой, включая советы по выбору формы витамина и особенностям его усвоения.
Пять признаков недостатка витамина D и способы исправления ситуации
Статья описывает основные симптомы дефицита витамина D и предлагает методы его восполнения, включая изменения в питании и образе жизни.
Витамин D: нужен ли он вам и как правильно его принимать
Материал рассматривает, кому особенно необходим витамин D, из каких источников его можно получить и почему важно проконсультироваться с врачом перед началом приема добавок.
Holick, M. F. (2011). The Vitamin D Solution: A 3-Step Strategy to Cure Our Most Common Health Problems. Penguin.
Norman, A. W. (2012). From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. The American Journal of Clinical Nutrition, 88(2), 491S-499S.
Bouillon, R. (2017). Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nature Reviews Endocrinology, 13(8), 466-479.
Pludowski, P., et al. (2018). Vitamin D supplementation guidelines. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 175, 125-135.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.