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Марина Лебедева

Как правильно принимать витамин D: рекомендации врачей

6:01
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Дефицит витамина D — одна из наиболее распространенных проблем в нашей стране: его нехватка наблюдается у 60–90% населения. Какую роль он играет в организме, как подобрать оптимальную дозировку и каким образом следует его принимать, чтобы получить максимальную пользу? Разбираемся вместе с экспертами.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Что такое витамин D и почему он так важен

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, но ученые все чаще называют его прогормоном. В естественном виде он биологически неактивен, и только после ряда биохимических превращений становится активной гормональной формой, влияющей на множество процессов в организме:

  • улучшает усвоение кальция и фосфора;

  • укрепляет иммунную систему;

  • регулирует работу щитовидной железы;

  • участвует в поддержании артериального давления;

  • ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жиров;

  • помогает снизить риск онкологических заболеваний, особенно в молочной железе, яичниках и простате.

Дефицит витамина D особенно опасен для детей, так как приводит к задержке роста, ослаблению костной ткани и снижению иммунитета. У женщин недостаток этого вещества может вызывать сложности с зачатием, повышенный риск гестационного диабета и преэклампсии.

Как организм получает витамин D

Витамин D поступает в организм двумя способами:

  1. Синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Для полноценного синтеза необходимо проводить на солнце минимум 30 минут в день в промежутке с 10:00 до 15:00. Однако климатические условия большинства регионов не позволяют получить достаточное количество этого нутриента естественным путем.

  2. Поступает с пищей. Богаты витамином D такие продукты, как жирная рыба (лосось, тунец, макрель), печень трески, молочные продукты, грибы, яичные желтки и темно-зеленые овощи.

Роль витамина D в организме: Витамин D не только способствует усвоению кальция и фосфора, но и влияет на клеточный рост, нервно-мышечную проводимость и иммунитет. Подробнее об этом можно узнать в статье «Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит».

Как определить уровень витамина D в организме

Для диагностики уровня витамина D проводится анализ крови на 25 (OH) D. Врачи ориентируются на следующие показатели:

  • дефицит – менее 20 нг/мл;

  • недостаточность – менее 30 нг/мл;

  • оптимальный уровень – от 30 до 60 нг/мл.

Для нормального обмена кальция и фосфора достаточно уровня 30 нг/мл, но для полноценного поддержания иммунной системы рекомендуется стремиться к показателям 50 нг/мл.

Опасности передозировки витамина D: Прием витамина D требует осторожности, так как его избыток может привести к негативным последствиям. О том, как не ошибиться с дозировкой, читайте в материале «Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой».

Выбор формы и дозировки витамина D

Существует две основные формы витамина D:

  • D2 (эргокальциферол) – содержится преимущественно в растительных продуктах.

  • D3 (холекальциферол) – более активная форма, используется в большинстве добавок.

Предыдущие материалы Pravda.Ru на эту тему:

  • Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит

    В статье обсуждается влияние витамина D на различные аспекты здоровья, включая его роль в иммунной системе и связь с различными заболеваниями.

  • Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку

    Материал посвящен рекомендациям по суточной норме потребления витамина D для разных возрастных групп и предупреждает о возможных рисках передозировки.

  • Как правильно принимать витамин D: советы от Елены Малышевой

    В статье представлены рекомендации по приему витамина D от известного врача Елены Малышевой, включая советы по выбору формы витамина и особенностям его усвоения.

  • Пять признаков недостатка витамина D и способы исправления ситуации

    Статья описывает основные симптомы дефицита витамина D и предлагает методы его восполнения, включая изменения в питании и образе жизни.

  • Витамин D: нужен ли он вам и как правильно его принимать

    Материал рассматривает, кому особенно необходим витамин D, из каких источников его можно получить и почему важно проконсультироваться с врачом перед началом приема добавок.

Научная литература по теме

  1. Holick, M. F. (2011). The Vitamin D Solution: A 3-Step Strategy to Cure Our Most Common Health Problems. Penguin.

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Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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