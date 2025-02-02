Как правильно принимать витамин D: рекомендации врачей

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Дефицит витамина D — одна из наиболее распространенных проблем в нашей стране: его нехватка наблюдается у 60–90% населения. Какую роль он играет в организме, как подобрать оптимальную дозировку и каким образом следует его принимать, чтобы получить максимальную пользу? Разбираемся вместе с экспертами.

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Что такое витамин D и почему он так важен

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, но ученые все чаще называют его прогормоном. В естественном виде он биологически неактивен, и только после ряда биохимических превращений становится активной гормональной формой, влияющей на множество процессов в организме:

улучшает усвоение кальция и фосфора;

укрепляет иммунную систему;

регулирует работу щитовидной железы;

участвует в поддержании артериального давления;

ускоряет обмен веществ и способствует расщеплению жиров;

помогает снизить риск онкологических заболеваний, особенно в молочной железе, яичниках и простате.

Дефицит витамина D особенно опасен для детей, так как приводит к задержке роста, ослаблению костной ткани и снижению иммунитета. У женщин недостаток этого вещества может вызывать сложности с зачатием, повышенный риск гестационного диабета и преэклампсии.

Как организм получает витамин D

Витамин D поступает в организм двумя способами:

Синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Для полноценного синтеза необходимо проводить на солнце минимум 30 минут в день в промежутке с 10:00 до 15:00. Однако климатические условия большинства регионов не позволяют получить достаточное количество этого нутриента естественным путем. Поступает с пищей. Богаты витамином D такие продукты, как жирная рыба (лосось, тунец, макрель), печень трески, молочные продукты, грибы, яичные желтки и темно-зеленые овощи.

Роль витамина D в организме: Витамин D не только способствует усвоению кальция и фосфора, но и влияет на клеточный рост, нервно-мышечную проводимость и иммунитет. Подробнее об этом можно узнать в статье «Загадка витамина D: что на самом деле скрывает его дефицит».

Как определить уровень витамина D в организме

Для диагностики уровня витамина D проводится анализ крови на 25 (OH) D. Врачи ориентируются на следующие показатели:

дефицит – менее 20 нг/мл;

недостаточность – менее 30 нг/мл;

оптимальный уровень – от 30 до 60 нг/мл.

Для нормального обмена кальция и фосфора достаточно уровня 30 нг/мл, но для полноценного поддержания иммунной системы рекомендуется стремиться к показателям 50 нг/мл.

Опасности передозировки витамина D: Прием витамина D требует осторожности, так как его избыток может привести к негативным последствиям. О том, как не ошибиться с дозировкой, читайте в материале «Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой».

Выбор формы и дозировки витамина D

Существует две основные формы витамина D:

D2 (эргокальциферол) – содержится преимущественно в растительных продуктах.

D3 (холекальциферол) – более активная форма, используется в большинстве добавок.

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Научная литература по теме

Holick, M. F. (2011). The Vitamin D Solution: A 3-Step Strategy to Cure Our Most Common Health Problems. Penguin. Norman, A. W. (2012). From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. The American Journal of Clinical Nutrition, 88(2), 491S-499S. Bouillon, R. (2017). Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nature Reviews Endocrinology, 13(8), 466-479. Pludowski, P., et al. (2018). Vitamin D supplementation guidelines. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 175, 125-135.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

