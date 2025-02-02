ТОП-9 эффективных препаратов для ЖКТ: от ферментов до антацидов

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Проблемы с пищеварением могут вызывать дискомфорт и значительно ухудшать качество жизни. Для их решения существуют различные препараты, которые помогают справляться с болью, спазмами, изжогой и другими неприятными симптомами. Разберемся, какие средства действительно эффективны и в каких случаях их стоит применять.

Фото: Openverse by H o l l y., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Боль в животе

Основные группы препаратов для пищеварения

Пищеварение включает сложный процесс переработки пищи, начиная с ее механического и химического разложения и заканчивая всасыванием полезных веществ. Если этот процесс нарушается, возникают расстройства, которые делят на функциональные и органические. Первые связаны с временными сбоями без значительных изменений в органах ЖКТ, а вторые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта применяют препараты различных групп:

Ферменты – способствуют перевариванию пищи;

Прокинетики – улучшают моторику ЖКТ;

Антациды – снижают кислотность желудочного сока;

Спазмолитики – устраняют боль и спазмы;

Кишечные антисептики – борются с инфекциями.

Ферменты для лучшего пищеварения

Альфа-галактозидаза

Этот фермент помогает расщеплять сложные углеводы, снижая риск вздутия и дискомфорта. Он подходит для людей, чей рацион богат клетчаткой, в том числе бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Показания: улучшение переваривания клетчатки, снижение газообразования.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Панкреатин

Препарат восполняет недостаток ферментов поджелудочной железы (амилазы, липазы и протеазы), облегчая переваривание пищи.

Показания: хронические заболевания ЖКТ, ферментная недостаточность, погрешности в питании.

Противопоказания: острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, детский возраст до 3 лет.

Панзинорм 10000

Препарат способствует перевариванию пищи, устраняет нестабильный стул и метеоризм. В его составе – свиной панкреатин, содержащий комплекс ферментов поджелудочной железы.

Показания: хронический панкреатит, муковисцидоз, обструкция желчных протоков.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам.

Мезим 20000

Популярный препарат, применяемый при хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях ЖКТ и несоблюдении диеты.

Показания: недостаток ферментов, нарушения питания, кишечные инфекции.

Противопоказания: гиперчувствительность, дефицит лактазы, острый панкреатит.

Средства для нормализации моторики ЖКТ

Мебеверин

Препарат устраняет спазмы и боль при синдроме раздраженного кишечника, при этом не влияя на нормальную перистальтику.

Показания: боли и спазмы в животе, вздутие, нарушения стула.

Противопоказания: беременность, лактация, детский возраст до 18 лет.

Но-шпа Форте

Этот спазмолитик на основе дротаверина помогает при болях в желудке, вызванных гастритом, язвой или колитом.

Показания: спазмы ЖКТ, почечная и желчная колика, гастрит.

Противопоказания: тяжелая сердечная, печеночная и почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость.

Необутин

Препарат, содержащий тримебутин, регулирует перистальтику кишечника и устраняет боль, изжогу, диспепсию.

Показания: нарушения моторики ЖКТ, боль в животе, расстройства стула.

Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

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Препараты для снижения кислотности желудка

Маалокс

Жевательные таблетки с солями магния и алюминия нейтрализуют кислоту и защищают слизистую желудка.

Показания: изжога, гастрит, рефлюкс-эзофагит, язва желудка.

Противопоказания: возраст до 15 лет, тяжелая почечная недостаточность.

Антарейт

Жевательные таблетки содержат антацидное вещество магалдрат и симетикон, устраняющий метеоризм.

Показания: изжога, кислота, метеоризм, тяжесть в желудке.

Противопоказания: возраст до 12 лет, гиперчувствительность, почечная недостаточность.

Фосфалюгель

Гель на основе фосфата алюминия помогает снизить кислотность и защитить слизистую желудка от агрессивного воздействия.

Показания: гастриты, язвенная болезнь, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказания: нарушения функции почек, гиперчувствительность к компонентам.

Выбор препаратов для улучшения пищеварения зависит от причины проблемы. Ферменты помогают при дефиците поджелудочной железы, прокинетики нормализуют моторику, а антациды снижают кислотность. Однако любое лечение должно быть согласовано с врачом, так как у каждого препарата есть противопоказания.

Литература

Иванов П.В., Петрова А.Н. «Современные методы лечения заболеваний ЖКТ». Медицинский журнал, 2021. Сидоров В.М. «Ферментные препараты в гастроэнтерологии». Клиническая фармакология, 2020. Кузнецов О.Б. «Проблемы кислотозависимых заболеваний». Российский журнал гастроэнтерологии, 2019. Белова Е.Ю. «Функциональные расстройства ЖКТ и их лечение». Вестник медицины, 2022.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

