Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

ТОП-9 эффективных препаратов для ЖКТ: от ферментов до антацидов

6:48
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Проблемы с пищеварением могут вызывать дискомфорт и значительно ухудшать качество жизни. Для их решения существуют различные препараты, которые помогают справляться с болью, спазмами, изжогой и другими неприятными симптомами. Разберемся, какие средства действительно эффективны и в каких случаях их стоит применять.

Боль в животе
Фото: Openverse by H o l l y., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Боль в животе

Основные группы препаратов для пищеварения

Пищеварение включает сложный процесс переработки пищи, начиная с ее механического и химического разложения и заканчивая всасыванием полезных веществ. Если этот процесс нарушается, возникают расстройства, которые делят на функциональные и органические. Первые связаны с временными сбоями без значительных изменений в органах ЖКТ, а вторые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта применяют препараты различных групп:

  • Ферменты – способствуют перевариванию пищи;

  • Прокинетики – улучшают моторику ЖКТ;

  • Антациды – снижают кислотность желудочного сока;

  • Спазмолитики – устраняют боль и спазмы;

  • Кишечные антисептики – борются с инфекциями.

Ферменты для лучшего пищеварения

Альфа-галактозидаза

Этот фермент помогает расщеплять сложные углеводы, снижая риск вздутия и дискомфорта. Он подходит для людей, чей рацион богат клетчаткой, в том числе бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Показания: улучшение переваривания клетчатки, снижение газообразования.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Панкреатин

Препарат восполняет недостаток ферментов поджелудочной железы (амилазы, липазы и протеазы), облегчая переваривание пищи.

Показания: хронические заболевания ЖКТ, ферментная недостаточность, погрешности в питании.

Противопоказания: острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, детский возраст до 3 лет.

Панзинорм 10000

Препарат способствует перевариванию пищи, устраняет нестабильный стул и метеоризм. В его составе – свиной панкреатин, содержащий комплекс ферментов поджелудочной железы.

Показания: хронический панкреатит, муковисцидоз, обструкция желчных протоков.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам.

Мезим 20000

Популярный препарат, применяемый при хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях ЖКТ и несоблюдении диеты.

Показания: недостаток ферментов, нарушения питания, кишечные инфекции.

Противопоказания: гиперчувствительность, дефицит лактазы, острый панкреатит.

Средства для нормализации моторики ЖКТ

Мебеверин

Препарат устраняет спазмы и боль при синдроме раздраженного кишечника, при этом не влияя на нормальную перистальтику.

Показания: боли и спазмы в животе, вздутие, нарушения стула.

Противопоказания: беременность, лактация, детский возраст до 18 лет.

Но-шпа Форте

Этот спазмолитик на основе дротаверина помогает при болях в желудке, вызванных гастритом, язвой или колитом.

Показания: спазмы ЖКТ, почечная и желчная колика, гастрит.

Противопоказания: тяжелая сердечная, печеночная и почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость.

Необутин

Препарат, содержащий тримебутин, регулирует перистальтику кишечника и устраняет боль, изжогу, диспепсию.

Показания: нарушения моторики ЖКТ, боль в животе, расстройства стула.

Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.

Тексты на ту же тему, ранее опубликованные в Pravda.Ru:

  • Врач рекомендует: пять продуктов для улучшения работы кишечника
    В статье рассказывается о пяти продуктах, которые способствуют улучшению пищеварения, помогают работе кишечника и предотвращают дискомфорт.

  • Полезные продукты для здоровья кишечника: йогурт, овсянка, квашеная капуста
    Автор подробно рассматривает влияние популярных продуктов на микрофлору кишечника, а также объясняет, как они способствуют нормализации пищеварения.

  • Улучшение работы ЖКТ: топ-5 продуктов для поддержания здоровья и иммунитета
    Материал посвящён полезным привычкам питания, которые помогают улучшить состояние желудочно-кишечного тракта и укрепить иммунитет.

Препараты для снижения кислотности желудка

Маалокс

Жевательные таблетки с солями магния и алюминия нейтрализуют кислоту и защищают слизистую желудка.

Показания: изжога, гастрит, рефлюкс-эзофагит, язва желудка.

Противопоказания: возраст до 15 лет, тяжелая почечная недостаточность.

Антарейт

Жевательные таблетки содержат антацидное вещество магалдрат и симетикон, устраняющий метеоризм.

Показания: изжога, кислота, метеоризм, тяжесть в желудке.

Противопоказания: возраст до 12 лет, гиперчувствительность, почечная недостаточность.

Фосфалюгель

Гель на основе фосфата алюминия помогает снизить кислотность и защитить слизистую желудка от агрессивного воздействия.

Показания: гастриты, язвенная болезнь, рефлюкс-эзофагит.

Противопоказания: нарушения функции почек, гиперчувствительность к компонентам.

Выбор препаратов для улучшения пищеварения зависит от причины проблемы. Ферменты помогают при дефиците поджелудочной железы, прокинетики нормализуют моторику, а антациды снижают кислотность. Однако любое лечение должно быть согласовано с врачом, так как у каждого препарата есть противопоказания.

Литература

  1. Иванов П.В., Петрова А.Н. «Современные методы лечения заболеваний ЖКТ». Медицинский журнал, 2021.

  2. Сидоров В.М. «Ферментные препараты в гастроэнтерологии». Клиническая фармакология, 2020.

  3. Кузнецов О.Б. «Проблемы кислотозависимых заболеваний». Российский журнал гастроэнтерологии, 2019.

  4. Белова Е.Ю. «Функциональные расстройства ЖКТ и их лечение». Вестник медицины, 2022.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Новости Все >
Ходьба по лестнице: эффективный способ сбросить вес и укрепить мышцы
Как узнать, что турбина умирает? Простые способы проверки
Секрет красоты айдолов: какие пластические операции делают звезды K-pop
Как кошка извиняется перед человеком? Все секреты поведения питомцев
Готовим вкуснейший борщ. Ваша семья обязательно попросит добавки
Как хозяева сами воспитывают пищевую агрессию у собак?
Секрет крепких ногтей: двухминутная процедура для ежедневного ухода
Гизу с высоты аттракционов: что скрывает парк развлечений в Египте
Диетолог Гинзбург объясняет, почему укроп особенно важен для пожилых людей
Ручные топоры возрастом 1,5 миллиона лет: артефакты из Ирака раскрывают тайны
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Еда и рецепты
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать
Последние материалы
Ручные топоры возрастом 1,5 миллиона лет: артефакты из Ирака раскрывают тайны
Картофельные грядки дадут рекордный урожай: вот как подготовить почву — метод работает безотказно
Забудьте о боли: этот продукт помогает при менструации
Ошибки, которые стоят дорого: что нельзя делать с подвеской
Как остановить приступ кашля: 10 эффективных способов
Кремы от морщин: правда и мифы о составе антивозрастной косметики
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Эти напитки лучше не пить в дни магнитных бурь — может стать хуже
9 лучших таблеток от метеоризма и газов
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.