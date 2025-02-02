ТОП-9 эффективных препаратов для ЖКТ: от ферментов до антацидов

Проблемы с пищеварением могут вызывать дискомфорт и значительно ухудшать качество жизни. Для их решения существуют различные препараты, которые помогают справляться с болью, спазмами, изжогой и другими неприятными симптомами. Разберемся, какие средства действительно эффективны и в каких случаях их стоит применять.
Пищеварение включает сложный процесс переработки пищи, начиная с ее механического и химического разложения и заканчивая всасыванием полезных веществ. Если этот процесс нарушается, возникают расстройства, которые делят на функциональные и органические. Первые связаны с временными сбоями без значительных изменений в органах ЖКТ, а вторые могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.
Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта применяют препараты различных групп:
Ферменты – способствуют перевариванию пищи;
Прокинетики – улучшают моторику ЖКТ;
Антациды – снижают кислотность желудочного сока;
Спазмолитики – устраняют боль и спазмы;
Кишечные антисептики – борются с инфекциями.
Этот фермент помогает расщеплять сложные углеводы, снижая риск вздутия и дискомфорта. Он подходит для людей, чей рацион богат клетчаткой, в том числе бобовыми и цельнозерновыми продуктами.
Показания: улучшение переваривания клетчатки, снижение газообразования.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Препарат восполняет недостаток ферментов поджелудочной железы (амилазы, липазы и протеазы), облегчая переваривание пищи.
Показания: хронические заболевания ЖКТ, ферментная недостаточность, погрешности в питании.
Противопоказания: острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, детский возраст до 3 лет.
Препарат способствует перевариванию пищи, устраняет нестабильный стул и метеоризм. В его составе – свиной панкреатин, содержащий комплекс ферментов поджелудочной железы.
Показания: хронический панкреатит, муковисцидоз, обструкция желчных протоков.
Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам.
Популярный препарат, применяемый при хроническом панкреатите, воспалительных заболеваниях ЖКТ и несоблюдении диеты.
Показания: недостаток ферментов, нарушения питания, кишечные инфекции.
Противопоказания: гиперчувствительность, дефицит лактазы, острый панкреатит.
Препарат устраняет спазмы и боль при синдроме раздраженного кишечника, при этом не влияя на нормальную перистальтику.
Показания: боли и спазмы в животе, вздутие, нарушения стула.
Противопоказания: беременность, лактация, детский возраст до 18 лет.
Этот спазмолитик на основе дротаверина помогает при болях в желудке, вызванных гастритом, язвой или колитом.
Показания: спазмы ЖКТ, почечная и желчная колика, гастрит.
Противопоказания: тяжелая сердечная, печеночная и почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость.
Препарат, содержащий тримебутин, регулирует перистальтику кишечника и устраняет боль, изжогу, диспепсию.
Показания: нарушения моторики ЖКТ, боль в животе, расстройства стула.
Противопоказания: гиперчувствительность, беременность, лактация, детский возраст.
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Выбор препаратов для улучшения пищеварения зависит от причины проблемы. Ферменты помогают при дефиците поджелудочной железы, прокинетики нормализуют моторику, а антациды снижают кислотность. Однако любое лечение должно быть согласовано с врачом, так как у каждого препарата есть противопоказания.
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Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Является частью пищеварительной системы человека.
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