Как остановить приступ кашля: 10 эффективных способов

Сильный кашель может доставлять массу неудобств, вызывать боли в груди, усталость и даже мигрень. Разберёмся, из-за чего возникает приступ кашля и как можно его остановить в домашних условиях.
Кашель — это защитный рефлекс организма, помогающий удалить мокроту, раздражители или инородные тела из дыхательных путей. Выделяют два вида кашля:
Сухой (непродуктивный) - без выделения мокроты, чаще всего возникает при ларингите, трахеите, бронхите или астме.
Влажный (продуктивный) - сопровождается отхождением мокроты, характерен для бронхитов, пневмонии и других заболеваний дыхательной системы.
Тёплое питьё
Пейте воду, чай, компот или тёплое молоко небольшими глотками. Жидкость помогает разжижать мокроту и облегчает её выведение.
Принять вертикальное положение
В положении лёжа слизь стекает в горло, усиливая кашель. Сидячее положение помогает снизить раздражение.
Свежий воздух
Проветрите комнату или выйдите на прогулку перед сном — это поможет уменьшить кашель и улучшить общее состояние.
Увлажнение воздуха
Сухой воздух раздражает слизистые и может спровоцировать приступ кашля. Используйте увлажнитель воздуха или поставьте ёмкость с водой рядом с батареей.
Снижение температуры в комнате
Оптимальная температура для сна — 18-23°C. Жара может усилить кашель.
Восстановление носового дыхания
При заложенности носа человек начинает дышать ртом, из-за чего пересыхает слизистая горла, провоцируя кашель. Промойте нос солевым раствором.
Ингаляции
Паровые ингаляции с ромашкой, шалфеем или эфирными маслами облегчают воспаление и успокаивают дыхательные пути.
Использование небулайзера
Ингаляции с минеральной водой или специальными растворами помогают увлажнить слизистую и облегчить дыхание.
Мятные пастилки
Пастилки с ментолом создают эффект ингаляции, смягчают слизистую и уменьшают позывы к кашлю.
Приём лекарственных препаратов
Противокашлевые или муколитические средства назначает только врач после установления причины кашля.
Если кашель сопровождается кровохарканьем, высокой температурой или длится более двух недель, необходимо обратиться к специалисту.
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Как отмечает врач-терапевт Тамара Хриплова, главная ошибка при появлении кашля — не обращаться вовремя к врачу. Кашель не удастся вылечить, не зная его причины.
Вторая по частоте ошибка — пить противокашлевые препараты без назначения. При бронхите и наличии густой мокроты в легких это приведет к остановке её вывода и, как следствие, к ухудшению состояния и осложнениям вплоть до сепсиса.
Также, по словам эксперта, нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Такие препараты не лечат кашель, простуду, ОРВИ, их целесообразно применять только при бактериальной инфекции.
— Однажды к моей коллеге, которую мучил сухой приступообразный кашель, пришел участковый терапевт и на вопрос, что делать с приступами кашля, посоветовал просто сдерживать кашлевые позывы. Она, конечно, посмеялась, но такому совету следовать явно не стоит. Сдерживание кашля приводит к нарастанию давления в грудной клетке, а таким образом можно и лёгкие, и плевру повредить, и аритмию вызвать, — добавляет Тамара Хриплова.
На вопросы, как справиться с приступами кашля, чем опасен затяжной приступ, отвечает врач-терапевт Тамара Хриплова.
— Если приступ кашля застал вас в общественном месте, то пока окружающие в панике не вызвали инфекционную скорую, стоит сделать несколько глотков воды. Если есть такая возможность — горячего чая.
Можно разжевать жвачку или рассосать леденец. Необходимо стараться дышать ровно и глубоко. Также стоит обратить внимание на уровень влажности в помещении. Если это осенне-зимний период, и помещение щедро отапливается, то сухой воздух неминуемо вызывает приступ кашля, поэтому необходимо выйти на свежий воздух.
— Приступы сухого кашля ночью и в горизонтальном положении — характерный симптом острого трахеита. В таких ситуациях рекомендуется провести ингаляцию перед сном и ложиться полусидя, чтобы облегчить состояние.
Еще одной частой проблемой, приводящей к появлению ночного кашля в течение длительного периода времени, является гастроэзофагальный рефлюкс. Это заброс кислого содержимого желудка в пищевод до самой гортани и, как следствие, раздражение кашлевых рецепторов. Людям с данной проблемой рекомендуется не ложиться в течение часа после приема пищи и есть небольшими порциями.
— При затяжном приступе кашля могут возникнуть разные осложнения:
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Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.
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