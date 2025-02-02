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Марина Лебедева

Как остановить приступ кашля: 10 эффективных способов

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Сильный кашель может доставлять массу неудобств, вызывать боли в груди, усталость и даже мигрень. Разберёмся, из-за чего возникает приступ кашля и как можно его остановить в домашних условиях.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Причины приступа кашля

Кашель — это защитный рефлекс организма, помогающий удалить мокроту, раздражители или инородные тела из дыхательных путей. Выделяют два вида кашля:

  • Сухой (непродуктивный) - без выделения мокроты, чаще всего возникает при ларингите, трахеите, бронхите или астме.

  • Влажный (продуктивный) - сопровождается отхождением мокроты, характерен для бронхитов, пневмонии и других заболеваний дыхательной системы.

10 способов остановить приступ кашля

Тёплое питьё

Пейте воду, чай, компот или тёплое молоко небольшими глотками. Жидкость помогает разжижать мокроту и облегчает её выведение.

Принять вертикальное положение

В положении лёжа слизь стекает в горло, усиливая кашель. Сидячее положение помогает снизить раздражение.

Свежий воздух

Проветрите комнату или выйдите на прогулку перед сном — это поможет уменьшить кашель и улучшить общее состояние.

Увлажнение воздуха

Сухой воздух раздражает слизистые и может спровоцировать приступ кашля. Используйте увлажнитель воздуха или поставьте ёмкость с водой рядом с батареей.

Снижение температуры в комнате

Оптимальная температура для сна — 18-23°C. Жара может усилить кашель.

Восстановление носового дыхания

При заложенности носа человек начинает дышать ртом, из-за чего пересыхает слизистая горла, провоцируя кашель. Промойте нос солевым раствором.

Ингаляции

Паровые ингаляции с ромашкой, шалфеем или эфирными маслами облегчают воспаление и успокаивают дыхательные пути.

Использование небулайзера

Ингаляции с минеральной водой или специальными растворами помогают увлажнить слизистую и облегчить дыхание.

Мятные пастилки

Пастилки с ментолом создают эффект ингаляции, смягчают слизистую и уменьшают позывы к кашлю.

Приём лекарственных препаратов

Противокашлевые или муколитические средства назначает только врач после установления причины кашля.

Когда обращаться к врачу?

Если кашель сопровождается кровохарканьем, высокой температурой или длится более двух недель, необходимо обратиться к специалисту.

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Отзывы врачей о способах борьбы с приступами кашля

Как отмечает врач-терапевт Тамара Хриплова, главная ошибка при появлении кашля — не обращаться вовремя к врачу. Кашель не удастся вылечить, не зная его причины.

Вторая по частоте ошибка — пить противокашлевые препараты без назначения. При бронхите и наличии густой мокроты в легких это приведет к остановке её вывода и, как следствие, к ухудшению состояния и осложнениям вплоть до сепсиса.

Также, по словам эксперта, нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики. Такие препараты не лечат кашель, простуду, ОРВИ, их целесообразно применять только при бактериальной инфекции.

— Однажды к моей коллеге, которую мучил сухой приступообразный кашель, пришел участковый терапевт и на вопрос, что делать с приступами кашля, посоветовал просто сдерживать кашлевые позывы. Она, конечно, посмеялась, но такому совету следовать явно не стоит. Сдерживание кашля приводит к нарастанию давления в грудной клетке, а таким образом можно и лёгкие, и плевру повредить, и аритмию вызвать, — добавляет Тамара Хриплова.

Популярные вопросы и ответы

На вопросы, как справиться с приступами кашля, чем опасен затяжной приступ, отвечает врач-терапевт Тамара Хриплова.

Что делать, если приступ кашля застал в общественном месте?

— Если приступ кашля застал вас в общественном месте, то пока окружающие в панике не вызвали инфекционную скорую, стоит сделать несколько глотков воды. Если есть такая возможность — горячего чая.

Можно разжевать жвачку или рассосать леденец. Необходимо стараться дышать ровно и глубоко. Также стоит обратить внимание на уровень влажности в помещении. Если это осенне-зимний период, и помещение щедро отапливается, то сухой воздух неминуемо вызывает приступ кашля, поэтому необходимо выйти на свежий воздух.

Почему приступы кашля случаются ночью?

— Приступы сухого кашля ночью и в горизонтальном положении — характерный симптом острого трахеита. В таких ситуациях рекомендуется провести ингаляцию перед сном и ложиться полусидя, чтобы облегчить состояние.

Еще одной частой проблемой, приводящей к появлению ночного кашля в течение длительного периода времени, является гастроэзофагальный рефлюкс. Это заброс кислого содержимого желудка в пищевод до самой гортани и, как следствие, раздражение кашлевых рецепторов. Людям с данной проблемой рекомендуется не ложиться в течение часа после приема пищи и есть небольшими порциями.

Чем опасен затяжной приступ?

— При затяжном приступе кашля могут возникнуть разные осложнения:

  • рвота и аспирация дыхательных путей рвотными массами;
  • перерастяжение межреберных мышц, повреждение диафрагмы;
  • повышение внутричерепного давления, которое может привести к разрыву сосудов, инсульту.
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Уточнения

Ка́шель — врождённый защитный безусловный рефлекс, действующий как часть иммунной системы организма.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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