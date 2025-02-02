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Марина Лебедева

9 лучших таблеток от метеоризма и газов

2:27
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Метеоризм может доставить массу неудобств, особенно если он возникает в неподходящий момент. К счастью, существуют таблетки, которые помогают справиться с избыточным газообразованием.

Девушка с болью в животе
Фото: https://www.freepik.com by 8photo
Девушка с болью в животе

Почему возникает метеоризм

В небольшом количестве газы в кишечнике выполняют полезную функцию: они стимулируют перистальтику и предотвращают запоры. Однако при их чрезмерном скоплении возникают неприятные симптомы — вздутие, распирание в животе, усиленное отхождение газов. Чаще всего метеоризм сопровождает заболевания ЖКТ или становится следствием неправильного питания.

Точную причину проблемы может установить только врач. Однако если метеоризм возник внезапно, облегчить состояние помогут специальные медикаменты.

Важно! Любые лекарственные препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. Перед их применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Топ-9 таблеток от метеоризма и газов

1. Средства с симетиконом

Симетикон облегчает состояние при вздутии и отрыжке, способствуя объединению пузырьков газа в более крупные, что облегчает их выведение. Однако он не устраняет причины газообразования.

  • Мотилегаз Форте - капсулы с симетиконом, облегчают метеоризм и вздутие.

    • Противопоказания: детский возраст до 18 лет, кишечная непроходимость.

  • Эспумизан - выпускается в капсулах, каплях, эмульсии и гранулах.

    • Противопоказания: детский возраст до 6 лет, кишечная непроходимость.

  • Саб симплекс - суспензия с ванильно-фруктовым запахом, удобная для приема.

    • Противопоказания: кишечная непроходимость.

2. Спазмолитики

Эти препараты расслабляют гладкую мускулатуру органов ЖКТ, устраняя спазмы и болевые ощущения.

  • Дюспаталин - миотропный спазмолитик, применяется при болях в животе и метеоризме.

    • Противопоказания: возраст до 18 лет, беременность, лактация.

  • Необутин - устраняет боли, вздутие и дискомфорт.

    • Противопоказания: детский возраст до 3 лет, беременность.

  • Дротаверин - спазмолитик в таблетках и растворах для инъекций.

    • Противопоказания: возраст до 6 лет, тяжелая почечная и печеночная недостаточность.

3. Комбинированные препараты

Содержат несколько активных компонентов, например, симетикон и антацид.

  • Антарейт - жевательные таблетки с магалдратом и симетиконом.

    • Противопоказания: почечная недостаточность, возраст до 12 лет.

  • Метеоспазмил - капсулы с алверином и симетиконом.

    • Противопоказания: возраст до 14 лет.

  • Релцер - антацид с гидроксидами алюминия и магния, а также симетиконом.

    • Противопоказания: нарушения функции почек, беременность, возраст до 10 лет.

Когда помогут ферменты при метеоризме

Ферментные препараты иногда рекомендуют при метеоризме, если он вызван недостаточностью пищеварительных ферментов. Например, при нехватке лактазы или глютеновой непереносимости.

Исследования показывают, что панкреатин может снижать метеоризм у пациентов с панкреатитом, но его эффективность при обычном вздутии остается под вопросом.

Как выбрать таблетки от метеоризма

Перед выбором лекарства важно учитывать:

  • Причину газообразования.

  • Наличие противопоказаний.

  • Возможные побочные эффекты.

Если метеоризм беспокоит регулярно, стоит обратиться к врачу. Все представленные препараты устраняют симптом, но не решают основную проблему, поэтому важно выявить причину повышенного газообразования.

Другие тексты Pravda.Ru, посвящённые теме метеоризма и повышенного газообразования:

  • Метеоризм: основные причины и как избавиться. В этой статье терапевт Владислав Ледовский обсуждает причины избыточного газообразования, включая непереносимость лактозы и употребление продуктов с высоким содержанием FODMAP. Также приводятся рекомендации по изменению диеты и обращению к специалисту.

  • Газообразование в кишечнике: основные причины и решения. Материал описывает естественные процессы газообразования, причины повышенного метеоризма и даёт советы по уменьшению симптомов, такие как медленное питание, отказ от газированных напитков и ведение пищевого дневника.

  • Как избежать неловких ситуаций со здоровьем при беге. Статья рассматривает проблему метеоризма у бегунов, объясняя, как физическая активность может влиять на пищеварительную систему, и предлагает способы предотвращения дискомфорта, включая изменение диеты и поддержание гидратации.

Популярные вопросы и ответы о метеоризме

Наши эксперты — нутрициолог Елена Погосова и гастроэнтеролог Анастасия Грачева ответят на интересующие читателей вопросы о том, как избавиться от метеоризма без таблеток, почему газообразование возникает у женщин и другие.

Как избавиться от метеоризма и газов без таблеток?

Физическая активность, массаж брюшной стенки и увеличение потребления клетчатки помогут уменьшить вздутие живота.

Почему возникает газообразование у женщин?

Во второй фазе менструального цикла под действием прогестерона расслабляется мускулатура кишечника, что может приводить к запорам и вздутию.

Что нужно проверить при метеоризме?

  • Поджелудочная железа – ферментативная недостаточность может вызывать вздутие.

  • Желчный пузырь – проблемы с желчью приводят к брожению в кишечнике.

  • Толстый кишечник – при запорах бактерии размножаются в верхних отделах, вызывая вздутие.

Какие продукты нельзя есть при метеоризме?

Из рациона стоит исключить продукты с высоким содержанием фруктоолигосахаридов (FOODMAP):

  • Фрукты: яблоки, вишня, груши, персики, сливы.

  • Овощи: спаржа, свекла, лук, чеснок, грибы.

  • Злаки: пшеница, рожь, ячмень.

  • Молочные продукты: йогурт, мороженое, мягкие сыры.

  • Газированные напитки.

К какому врачу обращаться при метеоризме?

Гастроэнтеролог поможет выявить причины метеоризма, а нутрициолог подберёт рацион.

Источники:

Ногаллер А. Метеоризм: причины и лечение // Врач. 2016. №7. https://cyberleninka.ru/article/n/meteorizm-prichiny-i-lechenie

Американская коллегия гастроэнтерологов «Отрыжка, вздутие живота и метеоризм» https://gi.org/topics/belching-bloating-and-flatulence/

Торат В., Редди Н., Бхатия С. и др. Рандомизированное клиническое исследование: эффективность и безопасность минимикросфер панкреатина, покрытых кишечнорастворимой оболочкой (Креон 40000 MMS), у пациентов с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы вследствие хронического панкреатита — двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Алимент Фармакол Тер . 2012;36(5):426-36. doi:10.1111/j.1365-2036.2012.05202.x https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2012.05202.x

Пахомовская Н.Л., Венедиктова М.М. Метеоризм: причины и пути коррекции // Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2017. №2. https://cyberleninka.ru/article/n/meteorizm-prichiny-i-puti-korrektsii

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное («взрывное») выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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