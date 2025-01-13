Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии

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Депрессивные расстройства являются основной причиной инвалидности и влияют на множество аспектов качества жизни человека, включая его эмоциональное благополучие, социальные взаимоотношения, функциональные способности и физическое здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба по лестнице

На риск развития депрессии влияет целый ряд взаимосвязанных генетических, биологических, психологических, экологических, социальных и поведенческих факторов. Среди них элементы нездорового образа жизни, такие как недостаточная регулярная физическая активность, могут играть ключевую роль в ухудшении психического здоровья.

Физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни, но в глобальном масштабе 81% подростков и 31% взрослых не соблюдают рекомендуемые нормы.

В то же время в двух третях регионов мира уровень физической активности становится всё более недостаточным. В 2019 году это привело к 830 000 смертей и потере 16 миллионов лет жизни с поправкой на инвалидность во всём мире. С 1990 года эти показатели выросли примерно на 84%.

Активный образ жизни может помочь предотвратить депрессию как с помощью биологических механизмов (таких как нейрогенез и снижение воспаления), так и с помощью психосоциальных (таких как самооценка и социальная поддержка). Однако любые потенциальные преимущества сводятся на нет общим ростом недостаточного уровня физической активности за последние десятилетия.

Этот сдвиг в образе жизни приводит не только к увеличению случаев ожирения, неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. Он также способствует ухудшению состояния окружающей среды и ложится тяжёлым бременем на экономику из-за затрат на здравоохранение и снижения производительности. В этом виноваты несколько факторов, в том числе быстрая урбанизация, сидячий образ жизни и современные транспортные системы.

Прогресс в достижении цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по снижению недостаточного уровня физической активности на 15% к 2030 году был медленным. Если нынешние тенденции сохранятся, мы не достигнем предложенной цели.

Согласно докладу ВОЗ о состоянии физической активности в мире в 2022 году, в котором были собраны данные из 166 стран, менее чем в трети национальных правительств были разработаны рекомендации для всех возрастных групп, и только в 40% стран были стандарты проектирования дорог с учётом пешеходов. Популяризация физической активности среди населения в целом остаётся сложной задачей.

Ежедневный подсчёт шагов — это простой, интуитивно понятный и объективный способ сделать людей активными. Исследования показали, что подсчёт шагов может помочь людям соблюдать рекомендуемые уровни физической активности. К счастью, отслеживать это становится все проще благодаря таким носимым устройствам, как фитнес-трекеры и умные часы.

Чтобы определить связь между количеством шагов и депрессией, были обобщены результаты 33 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 96 173 взрослых всех возрастов.

Более пяти тысяч шагов в день связано с меньшим количеством симптомов депрессии, а распространённость депрессии на 42% ниже у взрослых, которые делали 7 500 шагов и более в день. В лонгитюдных исследованиях продолжительностью 2-7 лет, в которых участвовали люди, не страдавшие депрессией на момент начала исследования, ежедневное увеличение количества шагов на тысячу снижало риск развития депрессии на 9%. У тех, кто проходил 7 тысяч шагов и более в день, риск был на 31% ниже.

Эти результаты подтверждают результаты предыдущих исследований; даже умеренный уровень физической активности может защитить от депрессии.

Например, одно недавнее исследование показало, что другие формы физической активности, такие как ходьба и йога, не менее эффективны.

Другие характеристики физической активности, такие как интенсивность, а также дополнительные факторы, такие как окружающая среда, возраст и индивидуальный риск развития психических расстройств, также могут влиять на симптомы депрессии.

Уточнения

Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. ὑπό — «под» и δύνᾰμις — «сила») — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.

