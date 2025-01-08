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Петр Дерябин

Грецкие орехи: мощное средство для снижения холестерина и поддержания здоровья сердца

4:21
Здоровье

Когда речь идет об управлении уровнем холестерина, продукты, которые мы едим, играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Среди них выделяются грецкие орехи, которые по праву можно назвать суперфудом для снижения холестерина.

Juglans regia 2009 G2
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Juglans regia 2009 G2

Исследования показывают, что ежедневное употребление 28–56 граммов грецких орехов в течение двух лет снижает общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП (так называемого «плохого холестерина») примерно на 4%. Но почему это так важно?

«Высокий уровень холестерина ЛПНП может привести к образованию бляшек в артериях, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта,» объясняет Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения и сертифицированный диетолог. В то же время, холестерин ЛПВП (так называемый «хороший холестерин») помогает выводить лишний холестерин из организма, играя роль «мусоровоза».

Чтобы понять, что делает грецкие орехи столь эффективными, мы обратились к экспертам, которые объяснили, почему этот богатый питательными веществами продукт является незаменимым помощником для здоровья сердца.

Как грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина?

Грецкие орехи десятилетиями остаются объектом научных исследований, подтверждающих их полезное влияние на уровень холестерина. В 1993 году эпохальное исследование Университета Лома Линда подчеркнуло питательную ценность орехов, особенно грецких. С тех пор сотни исследований подтвердили их многочисленные полезные свойства.

Грецкие орехи содержат не только одно или два питательных вещества, но и уникальный комплекс компонентов, которые работают в синергии. Вот как они помогают:

1. Отличный источник клетчатки

Обычно орехи не ассоциируются с клетчаткой, однако в 28 граммах грецких орехов содержится 2 грамма клетчатки.

Клетчатка способствует снижению уровня холестерина, связывая его в пищеварительной системе и выводя из организма. «Клетчатка в грецких орехах помогает снизить уровень холестерина, предотвращая его всасывание в кровоток,» объясняет Саманта ДеВито, сертифицированный диетолог.

2. Богатый источник полезных жиров

Грецкие орехи содержат два типа полезных жиров:

  • Альфа-линолевая кислота (ALA): Этот растительный омега-3 способствует выведению частиц ЛПНП (плохого холестерина) из кровотока.
  • Полиненасыщенные жиры: Они помогают регулировать уровень триглицеридов и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

3. Высокое содержание антиоксидантов

Грецкие орехи богаты полифенолами — растительными соединениями с антиоксидантными свойствами. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, уменьшая окислительный стресс, который может повреждать клетки и ткани.

Полифенолы также снижают воспаление, которое играет ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что они повышают уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП), особенно у людей с метаболическим синдромом.

4. Поддержка здоровья кишечника

Грецкие орехи способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что положительно сказывается на общем состоянии организма. Клетчатка и полифенолы в орехах создают благоприятную среду для развития этих микроорганизмов.

Как показывают исследования, здоровый микробиом связан с более низким уровнем холестерина, что делает грецкие орехи еще более ценным продуктом для сердца.

Как включить грецкие орехи в рацион?

Грецкие орехи легко интегрировать в повседневный рацион:

  • Добавляйте их в салаты, каши или йогурты.
  • Употребляйте как полезный перекус.
  • Используйте в выпечке или в качестве начинки для основных блюд.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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