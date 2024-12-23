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Дмитрий Плотников

Школьное питание. Как вкусно и безопасно накормить детей в России

4:21
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Школьное питание — тема весьма щекотливая, ведь оно должно быть основой правильного развития и высокой работоспособности детей и, разумеется, безопасным.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

За последние годы бывали случаи, что в российских столовых выявились санитарные нарушения.

А кто разрабатывает рационы школьного питания? Откуда берутся случаи отравления в школьных столовых? Какие вообще есть сложности в обеспечении школьного питания в России?

На эти и другие вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил глава оператора социального питания ООО "Виво Маркет" Роман Ковалёв.

"Рационы школьного питания разрабатываются специалистами, включая технологов общепита и санитарных врачей. Основными ориентирами являются методические рекомендации Роспотребнадзора, нормы СанПиН, а также рекомендации Минздрава, которые содержат информацию о сбалансированности блюд, нормах калорийности и состава макро- и микронутриентов для каждой возрастной группы.

Также при формировании рациона учитывается энергетическая ценность каждого блюда, которая также рассчитывается на основании специальной методики по химическому составу российских продуктов питания".

Нередки случаи отравления в школьных столовых. Что это — удешевление затрат? Недобросовестность людей?

"Отравления в школьных столовых — это исключительные случаи, и чаще всего они связаны с нарушением санитарных норм, неправильной логистикой и человеческим фактором. Проблемы могут возникнуть из-за:

  • Несоблюдения технологии хранения скоропортящихся продуктов. Например, задержка при погрузке/разгрузке молочных продуктов;
  • Недостаточного контроля персонала на этапе приготовления блюд (повар без шапки или с не пройденным медосмотром);
  • Проблем с гигиеной.

Современные технологии способны минимизировать многие риски: системы управления складом следят за сроком годности продуктов и отвечают за их своевременную реализацию. Ещё используются "умные" холодильные камеры, которые поддерживают нужные условия хранения, температуру, влажность и так далее.

На комбинатах питания используется так называемая интеллектуальная аналитика, то есть видеокамеры следят за соблюдением санитарных требований, таких как наличие спецодежды у сотрудников. Так же работает единая холодовая цепочка с полной диспетчеризацией по всему пути следования продукта — от комбината до столовой".

Зачастую дети весьма капризны: то не ем, это не люблю. Учитывается ли это в подборе школьного питания, и как это можно обойти?

"Это действительно распространенная проблема. Чтобы стимулировать детей питаться в школьных столовых, используются ведение разнообразного меню с учетом предпочтений детей. Например, блюда могут быть адаптированы по вкусу, не выходя за рамки норм.

Также проводится организация дегустации новых блюд с участием школьников, родителей и педагогов. Это помогает адаптировать меню и увеличить его привлекательность.

Ну и аппетитная подача плюс работа с родителями. Использование яркой упаковки делает блюда более интересными для детей. Конечно, информирование пап-мам о том, что основа пищевых привычек всегда закладывается в семьях. И если мы хотим, чтобы ребёнок ел в школьной столовой сбалансированную, безопасную еду, то и в домашнем рационе нужно использовать именно такие блюда.

Сегодня на производствах питания используют системы бизнес аналитики, которые помогают учитывать популярность блюд. Например, на основании данных о потреблении можно корректировать меню, добавляя более востребованные позиции".

Как учитываются диетические особенности (веганство, например) или аллергии школьников?

"Учёт особенностей питания, включая аллергии или медицинские ограничения (за исключением веганства), регламентируется на законодательном уровне. Родители подают заявления с медицинскими справками, на основании которых для ребёнка может разрабатываться индивидуальное меню".

Уточнения

Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила (СП), нормы (СН), правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН) — государственные подзаконные нормативные правовые акты с описаниями и требованиями безопасных и безвредных для человека, популяции людей и потомков факторов среды обитания и их оптимальных и безопасных количественных параметров с целью сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы школа
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