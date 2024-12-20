Беременные выбирают индивидуальное сопровождение по ОМС

6:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Будущим мамам часто требуется помощь в получении бесплатной медицинской помощи по ОМС. Это может быть содействие, связанное как с ведением беременности, так и другими медицинскими вопросами. Поэтому страховые медицинские организации, работающие в сфере ОМС, создают и развивают сервисы, в рамках которых каждая женщина может получить необходимую поддержку. И реакция будущих мам показывает, что такие услуги страховых компаний действительно важны и нужны.

Фото: Пресс-служба АльфаСтрахование-ОМС Беременная женщина перед ноутбуком с документами в руках

Сервис индивидуального сопровождения по полису ОМС для беременных от страховой компании "АльфаСтрахование — ОМС" становится все более востребованным у будущих мам. За последние полгода им воспользовались 11,2 тыс. женщин — это на 34% больше, чем за предыдущее полугодие.

"9 из 10 наших клиенток, ожидающих рождения ребенка, рекомендуют своим знакомым наш заботливый сервис. Это те женщины, кто уже оценил преимущества индивидуального сопровождения от страховой медицинской организации. Об этом говорят цифры: за последние 6 месяцев сервисом воспользовались почти на 3 тыс. клиенток больше, чем за предшествующий период. А всего с момента запуска сервиса наши страховые представители сопроводили более 36,2 тыс. будущих мам", — рассказала Ирина Захарова, руководитель дирекции клиентского сервиса ООО "АльфаСтрахование-ОМС".

В рамках бесплатного сопровождения по полису ОМС сотрудники страховой компании:

связываются с будущей мамой сразу же после ее постановки на учет в женской консультации и объясняют, каких врачей и с какой периодичностью нужно посетить, записывают к специалистам, на диагностику, напоминая через смс о запланированном визите в клинику;

на 36-й неделе беременности рассказывают, каким образом получить цифровой полис ОМС для новорожденного, направляют информацию по смс;

информируют маму о важных в первый год жизни малыша медицинских осмотрах, прививках, а также содействуют в записи на прием ребенка к врачам-специалистам и на необходимые обследования;

контролируют качество оказываемых медуслуг и назначение необходимого лечения на всех этапах, если у будущей мамы возникают сомнения.

Среди застрахованных в компании беременных женщин, которым требовалась помощь страховых представителей, 71% получили содействие в оказании медицинской помощи по ведению беременности, а 29% — по медицинской помощи, не связанной с беременностью. Это наблюдение при хронических заболеваниях, обследования у специалистов, дополнительные диагностические и лабораторные исследования.

В частности, будущим мамам чаще всего нужна была помощь в получении следующих медицинских услуг по ОМС:

консультация офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, сосудистого хирурга, пульмонолога, аллерголога (по беременности);

консультация гематолога, кардиолога, невролога, дерматолога, отоларинголога, стоматолога, ортопеда (по поводам, не связанным с беременностью);

УЗИ щитовидной железы и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, холтеровское мониторирование сердечного ритма и ЭКГ, УЗИ почек, суточное мониторирование артериального давления.

Но и после родов молодые мамы обращаются к своему страховому представителю. Например, если им нужна помощь с записью к гинекологу для послеродового обследования и к другим специалистам, или если ребенок у женщины первый и она не знает, каким врачам необходимо показать малыша в первый год жизни. В этих случаях сотрудники страховой компании помогают и маме, и ребенку своевременно попасть на прием и на необходимое обследование, а также берут на контроль недоношенных детей и их наблюдение у врачей, в первую очередь у невролога.

Женщины, которые уже получили помощь, охотно делятся отзывами и впечатлениями о сервисе.

Мария, г. Тюмень:

— Я состою на онкоучете с лимфомой. Несмотря на серьезный диагноз, я забеременела. Беременность незапланированная, и мне срочно потребовалась консультация гематолога, чтобы решить, что делать: прерывать беременность из-за болезни или попытаться выносить ребенка, не допустив ухудшения моего состояния. В поликлинике по месту жительства получить направление к гематологу не удалось. Тогда я обратилась за помощью в свою страховую компанию по полису ОМС. Специалисты компании оперативно подключились, за что я им очень признательна: в моей ситуации терять время было бы опасно. Они связались с руководством больницы, и в итоге я быстро смогла попасть на консультацию к нужному врачу. Сейчас продолжаю наблюдаться.

Ольга г. Омск:

— Во время беременности я лежала в стационаре, при выписке мне назначили обязательно проводить допплерометрию — это мониторинг состояния кровотока в сосудах, обеспечивающих питание ребенка. Я продолжила наблюдаться у своего акушера-гинеколога, при этом срок был уже большой — 30 недель. Однако в моей женской консультации не было необходимого оборудования с датчиками, чтобы проводить процедуру мониторинга еженедельно. Тогда я решила обратиться в свою страховую компанию по ОМС за помощью. Специалисты компании совместно с женской консультацией стали искать решение и в конце концов добились, чтобы мне могли проводить мониторинг кровотока на базе стационара в роддоме по месту жительства. Так что последние недели беременности проходили под наблюдением специалистов. Не знаю, как бы я решила этот вопрос самостоятельно. Огромная благодарность страховым представителям компании за помощь!

Для того чтобы будущая мама могла воспользоваться сервисом индивидуального сопровождения "АльфаСтрахование — ОМС", необходимо своевременно сообщить страховой медицинской организации свои контактные данные: мобильный телефон и электронную почту. Сделать это можно быстро и просто, без посещения офиса, на сайте компании.

Реклама, ООО "АльфаСтрахование-ОМС", erid: 2SDnjev8PFy