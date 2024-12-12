Эксперт Евсеев: правильная диагностика может стать ключом к решению проблем с бесплодием

В последние годы наблюдается рост числа женщин, испытывающих проблемы с зачатием.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беременная женщина спит

К сожалению, многие из них сталкиваются с неэффективными обследованиями и назначениями врачей.

А о необходимости будущим мамочкам вовремя сдавать анализы и тесты в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказал эксперт по спортивной эндокринологии, фитнес-подготовке и спортивной медицине Александр Евсеев.

В последние годы наблюдается рост числа женщин, испытывающих проблемы с зачатием. К сожалению, многие из них сталкиваются с неэффективными обследованиями и назначениями врачей. Одной из наиболее распространённых проблем является необходимость сдачи определённых анализов, которые не всегда соответствуют индивидуальным потребностям пациенток.

Например, некоторые специалисты требуют сдачи анализов на гормоны и инфекционные болезни, не учитывая важность исследования щитовидной железы и выявления железодефицитной анемии. По мнению некоторых известных в стране врачей и специалистов, нельзя распространять деструктивные мнения в обществе и взращивать их в умах молодых людей. Нужно воспитывать внимательность и усидчивость врачей на начальных этапах обследований пациенток.

Анализы при лечении бесплодия

У нас нет необъяснимого бесплодия, иными словами — это "идиопатическое" бесплодие. Есть значения анализов, при которых практически ни одна женщина не сможет спокойно и без последствий забеременеть. Нужно понимать формальные вещи, что: на фоне дефицита железа — не беременеют. На фоне дефицита тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы) не беременеют. На фоне, извините, дефицита белка — тоже не беременеют. А дальше уже просто остались дополнительные примитивные витамины для того, чтобы женщина нормально функционировала и вынашивала плод: витамин А, Е, Д, С и так далее.

То есть, по сути, это минимальные базовые анализы, которые обычно сдают все, у кого есть проблемы с зачатием. Но их надо расширять и добавлять в существующие протоколы лечащих врачей. И никогда не обращаться в таких вопросах к "экспертам" и просто специалистам, здесь должны работать исключительно врачи с опытом и большим пулом успешной практики за спиной.

Недостаток анализов щитовидной железы и уровня железа в организме может значительно влиять на важные аспекты репродуктивного здоровья, ведь гипотиреоз и низкий уровень железа могут существенно влиять на способность к зачатию. Недостаток белка — это тоже важный аспект при планировании беременности. Некоторые специалисты даже считают, что гемоглобин меньше 120 — это норма! Когда при таком уровне многие могут в обмороки падать.

В этой ситуации полезной альтернативой для женщин становится, например, "Федерация Здоровья" — организация, активно занимающаяся мониторингом анализов человека. Она предлагает выгодные условия для сдачи анализов на щитовидную железу и выявление железодефицитной анемии, что позволяет женщинам получить более полное представление о своём организме.

Сдавая анализы и обращаясь за помощью, это огромная возможность получить точные и верные рекомендации от специалистов, не услышать страшных для женского населения страны диагнозов о бесплодии и назначить правильное лечение при нарушениях репродуктивных функций, выявлении заболеваний и недостатка витаминов и минералов в организме при планировании ребенка.

Таким образом, правильная диагностика, чекапы уровня гормонов, витаминов, минералов и макро-элементов, в сочетании с современными методами обследования может стать ключом к решению проблем с бесплодием и улучшению качества жизни женщин, стремящихся стать мамами.

Это огромнейшая проблема для обсуждения в современной медицине и, особенно, в гинекологии; репродукция касается каждой совершеннолетней девушки без исключений. Многие даже не подозревают о наличие дефицита важных дли жизни ребёнка и будущей матери витаминов, о пониженных гормонах и т. д. В этот момент все ваши читательницы должны задаться вопросом: а правильно ли лечили до этого меня и какие анализы мне назначал мой врач? Какие показатели были в результатах и какие из них не являются нормой относительно моего организма?

Однозначно, нужно повторно идти и сдавать анализы, проходить дополнительные исследования организма и проверять каждую позицию в списке, ведь население нашей страны требует повышения рождаемости и улучшения качества жизни.