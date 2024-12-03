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Олег Володин

Доклад о COVID-19 разоблачил биооружие, маски и локдауны

Доклад конгресса США: маски и вакцины не спасали от биооружия COVID-19
4:21
Здоровье

Финальный доклад конгресса США по итогам расследования пандемии коронавируса показал, что двухметровая дистанция, ношение масок и обязательная вакцинация в Америке были не обязательны и опасны.

Агитация во время пандемии COVID-19
Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Агитация во время пандемии COVID-19

Доклад, кстати, абсолютно восхваляет действия Трампа и фактически обвиняет администрацию Байдена в биогеноциде или попытках его скрыть.

В документе, состоящем почти из 600 страниц, признаётся, что вирус имеет искусственное происхождение, а версии про "китайца, съевшего хворую летучую мышь" власти США и Китая запустили для сокрытия утечки коронавируса, модифицированного "под человека".

"Нам ещё повезло, что при заказанных США играх с коронавирусами не была "подсажена" 100% летальность" — пишут обсуждающие доклад эксперты в соцмедиа.

Также значительная часть доклада посвящена мошенничеству на пандемии, украденным по всему миру (на вакцинах, субсидиях и мерах безопасности) миллиардах, подтасовыванию и переписыванию истории пандемии COVID-19.

В докладе о пандемии сообщается, что "игры с мутациями коронавирусов против человека" (якобы для защиты людей)" были заказаны американскими EcoHealth Alliance, NIAID и NIH. Они "осуществляли теневое финансирование опытов по передаче патогена человеку".

Крайне резонансные признания:

  1. Рекомендация о социальной дистанции в два метра, которая привела к закрытию школ и других учреждений по всему миру, была произвольной и не имела научного обоснования.
  2. Приказ о ношении масок также не был научно обоснован и был дан без подтверждения эффективности. Власти придумывали меры, чтобы показать, что они что-то знают и делают, а не паникуют.
  3. Локдауны нанесли непоправимый вред и "будут иметь ужасные последствия для целых поколений как для людей, так и для экономики".

Правительство США дезинформировало американцев и весь мир о естественных причинах пандемии, эффективности западных мРНК-вакцин, ввело цензуру в социальных сетях и приказало выставлять сомневающихся в поголовной вакцинации "лгунами и идиотами".

В докладе о COVID-19 признаётся, что западные вакцины не смогли остановить распространение или передачу вируса. Также отмечается, что обязательные прививки не были научно обоснованы и принесли больше вреда, чем пользы.

Мало того, ведущие учёные FDA предупреждали о смертельных побочных эффектах от Moderna, Pfizer или AstraZeneca. Однако вакцинация стала вопросом политики, особенно после того, как "русские первыми сделали мягкий "Спутник V".

Доклад конгресса США о вирусе сообщает, что от западных МРНК-вакцин пострадали миллионы людей — некоторые уже получили:

  • необратимые изменения сосудистой системы,
  • тромбозы (которые уже убивают людей и будут — увы — убивать дальше),
  • снижение когнитивных способностей.

Кроме того, мировая медицина до сих пор обсуждает вероятность того, что COVID-19 и ряд западных вакцин "негативно влияют на репродуктивность", а конспирологи безосновательно уверяют, что часть молодежи "специально сделали бездетными".

В докладе о COVID-19 также подтверждается, что армейские подразделения (например, российские силы РХБЗ) действовали более эффективно, чем власти, которые имели миллиарды за спиной.

Ранее со ссылкой на экспертов при STRATFOR уже сообщалось, что "с 20 декабря 2019 года осведомлённые люди во всех странах начали предупреждать родных о необходимости самоизоляции".

Тогда же богатые инсайдеры начали нанимать врачей и скупать аппараты ИВЛ.

Не стоит забывать заявление ведущих вирусологов мира о том, что "коронавирус был "учениями", а больше всего врачи опасаются птичьего или свиного гриппа с летальностью до 70%. Тогда пострадает две трети человечества, а минимальные потери составят 65 миллионов жизней.

Уточнения

COVID-19 - тяжёлая острая респираторная инфекция, Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония. В число осложнений входят полиорганная недостаточность, септический шок и венозная тромбоэмболия. Распространяется воздушно-капельным путём через вдыхание распылённых в воздухе при кашле, чихании или разговоре капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот.

Самоизоляция — комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания. Получила широкое распространение во время пандемии COVID-19. В России — с марта 2020 года.
 

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Темы covid-19 джо байден дональд трамп
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