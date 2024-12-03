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Игорь Буккер

Новый препарат вместо смертельного для астматиков кортизона

Здоровье » Здравоохранение

Препарат с антителами может облегчить острые приступы астмы и хронического обструктивного заболевания лёгких (ХОБЛ) в будущем и предотвратить их повторение — более эффективный, чем обычные препараты кортизона.

дыхательные пути
Фото: Wikimedia Commons by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
дыхательные пути

Даже один укол с активным антителом бенрализумабом (Benralizumab) может остановить острые приступы и отсрочить их дальнейшее развитие. Антитела снижают риск летального исхода без побочных эффектов, как в случае с кортизоном. Это может улучшить шансы на выживание и качество жизни миллионов людей, страдающих астмой и ХОБЛ.

Типичными для этих неизлечимых заболеваний являются воспалительные изменения лёгких и бронхов, сопровождающиеся хроническими затруднениями дыхания и повторяющимися приступами острой одышки. В крайних случаях такой приступ может даже закончиться летальным исходом.

Для лечения острых обострений воспаления и снижения частоты приступов больным до сих пор назначают добавки кортизона, такие как преднизолон. Они подавляют неправильный иммунный ответ и уменьшают воспаление в лёгких и бронхах, но часто имеют серьёзные побочные эффекты, такие как диабет и остеопороз. Примерно у трети пациентов эти препараты также не действуют.

Теперь это может измениться — с помощью препарата бенрализумаб, содержащего антитела. Это антитело, полученное в лаборатории, которое целенаправленно прикрепляется к рецептору эозинофилов и ингибирует их активность. Препарат уже одобрен для лечения тяжёлых астматиков с целью предотвращения приступов, но в настоящее время его назначают лишь нескольким пациентам. Однако его эффективность против острых приступов при астме и ХОБЛ до сих пор была неясна, как и его лучшая лекарственная форма.

Участниками исследования были 158 человек, приобретённых в больницах Великобритании с диагностированным заболеванием и по крайней мере одним острым приступом, вызванным высоким уровнем эозинофилов, за последние двенадцать месяцев.

Для своего исследования команда случайным образом разделила испытуемых на три группы. Первая группа получала инъекцию бенрализумаба и таблетки плацебо, вторая группа получала инъекцию плацебо и таблетки кортизона, а третья группа получала инъекцию бенрализумаба и таблетки кортизона. Дозировка кортизонового препарата преднизолона соответствовала ранее распространенному способу лечения острых респираторных приступов. Ни медики, ни пациенты не знали, в какой группе они находились.

"Однократная доза 100 миллиграммов подкожного бенрализумаба снизила риск неудачи терапии в четыре раза за 90-дневный период, — сообщают исследователи из Королевского колледжа Лондона. — Три четверти пациентов, получавших только кортизон, нуждались в повторном лечении в течение этого периода".

Это подтверждает зачастую низкую эффективность обычной терапии препаратами кортизона для пациентов с эозинофильным воспалением и показывает, что антитела обеспечивают лучшую долгосрочную защиту.

Антитела также эффективно действовали против острых приступов: введение бенрализумаба во время острого приступа астмы или ХОБЛ быстро снижало количество активных эозинофилов и тем самым облегчало острый дискомфорт и воспалительные изменения лучше, чем обычная терапия кортизоном. Побочных эффектов от приёма бенрализумаба не было, поэтому медицинские работники считают препарат безопасным.

Препарат бенрализумаб с антителами не только эффективен в отдельных редких отдельных случаях, но и подходит для лечения астмы и ХОБЛ с эозинофильными воспалительными процессами — в качестве профилактического средства и в качестве средства экстренной помощи при острых приступах.

Исследователи пишут в The Lancet Respiratory Medicine, что антитела могут даже помочь устранить необходимость в лечении кортизоном с высоким содержанием побочных эффектов в будущем.

Уточнения

Хроническая обструкти́вная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание с характерным, частично необратимым, ограничением прохождения воздушного потока в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогрессирующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными частицами и газами.

Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников.

Эозинофи́лы — разновидность лейкоцитов, основная функция которых заключается в борьбе с многоклеточными паразитами. 

Плаце́бо (от лат. placebo, дословно — «буду угоден, понравлюсь»). Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют «пустышкой».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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