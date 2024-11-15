Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность

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Когда-то наши предки говорили, что к трём бичам человечества относятся "венерические болезни, туберкулез и пьянство". Что сегодня актуально, сложно сказать, кроме третьей ипостаси. Постойте у кассы сетевых магазинов — и убедитесь.

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Но к трём болезням нового времени отнесли также и обжорство. Или неумеренность в пище. Утверждали, что последнее чревоугодие уносит из жизни такое же количество населения, как и первые три.

Большой живот — не только некрасиво, но и опасно для вашей жизни

Обжорство (пардон, неумеренность в пище) — порок, древний, как мир. Здесь стоит вспомнить поэмы Гомера, знаменитые пиры римлян, которые, обожравшись, все извергали рядом на пол при помощи птичьих перьев, и снова возлежали за пиршественным столом. Да и наши родные русские князья любили плотно поесть, вокруг которых "яко море ядения и езеро пития разливашеся". Но тогда времена были непростые, и через пару дней реальность могла их отправить на диету. Но когда все спокойно и стабильно в стране…

Тогда эта тема, конечно, больше затрагивает тех, кто имеет возможность не умереть от недоедания. А таких в мире десятки миллионов. Так что к обильной пище одни приучаются с детства (родители?), в силу глупого предрассудка, будто обильная пища дает здоровье. И как алкоголики, так привыкают с большим порциям пищи, что становятся ненасытными, что начинают "есть запоем".

Сошлёмся на старые наблюдения француза, доктора Лаббе, который описывал историю ожирения с некоей молодой барышней. Вот она, наоборот, боялась стать худой. И придерживалась другого режима: обильные завтрак, обед и ужин. Специально для неё готовили бифштекс. А сидя в ресторане с отцом, она уже чувствовала голод и приказывала подать себе поджаренный хлеб. А между делом жевала шоколад. Она не стала худой, но стала полной.

В общем-то это не удивительно. В своё время у многих народов, как когда-то и у нас, эстетика ожирения была модной. Красота и толщина — синонимы. Культ еды, особенно в стародавние голодные времена, был в тренде. Есть байка, что какой-то король взвешивал своих гостей до и после принятия пищи. И очень огорчался, если они не прибавляли в весе. Видно, королевство было весьма сытным, когда у некоторых подданные умирали с голоду.

Но, как отмечали врачи прошлого, даже среди неимущих было много смертности от "пищи". Они потребляли много еды, дешёвой и невкусной, которую даже собаки есть не будут.

От чрезмерного потребления пищи в первую очередь страдает наш желудок. Вы плотно поели, надо расстегнуть пуговки на брюках или рубашке. Конечно, незаметно. У кого всё в норме, те кемарят на кресле, как удав боа, переваривающий целиком съеденного быка. О каком труде может идти речь?

Желудок и кишечник не могут справиться быстро с таким обилием пищи, отзываясь на все это гастритами и язвами. На почках и печени обильное чревоугодие также весьма отзывается болезненно. Да и рак, бич столетий, как и диабет, уже давно приписывают не только нашей нервотрепке, но и питанию.

Диабетики обычно весьма полные люди. Любопытно, что врачи давно приписывают тот же артрит нашему невоздержанию. Особенно когда речь идёт о неумеренном потреблении мяса.

Дрессировать свой аппетит надо уметь

Выход в одном — аппетит это не панацея вашего здоровья, им надо уметь управлять. Конечно, это сложно, когда, как вам, кажется, это вкусно. Дело только в одном — в количестве принимаемой пищи. И, конечно, надо соразмерять объём потребляемой пищи, с родов ваших занятий и телосложением. Куском масла грузчик никогда сыт не будет. А депутат или программист, которые если на что и жмут, то только на клавиши компьютера — да.

Доктор Лаббе советовал есть по-английски. Утром горячий сытный завтрак. В полдень холодная (зимой — горячая) закуска, которая не обременяет желудок и не мешает работать. К вечеру обед. Всё, конечно, в меру, чтобы пуговку на штанах не расстегнуть. А на ночь ничего не есть и спать ложиться пораньше. Иначе проголодаешься.

Выработать для себя свою "кормовую" норму весьма сложно. Главное, чтобы при минимуме потребления пищи вы чувствовали себя хорошо. Хотя советов от диетологов за последние сотни лет море. Общее же правило для всех — чувство меры в вопросах питания.

Даже Мухаммед назвал это чувство талантом и "милостью Аллаха". Кстати, Коран сурово осуждает чревоугодие и содержит много мудрых изречений, которые верны и для христиан. В последнее время среди мусульманских иммигрантов всё больше ожиревших. Видно, Коран они не читают. Или уже стали московскими баями. А ведь в Коране говорится, что обжорство — мать всех болезней, а воздержание — мать всех лекарств. Очень верно, а сегодня очень актуально.

Конечно, не надо, как сегодня, идти на поводу западных гуру диеты. В дореволюционной России были свои специалисты. Например, "женщина-врач" М. Волкова, которая объединила свои исследования в книге "Как избавиться от полноты и ожирения". Уже в то время среди обеспеченных дам эта тема была весьма актуальна. Причём, как утверждала прабабушка нынешних диетологов, всё было испытано на себе и больных.

Аналогичная книга "Желудочные заболевания" предлагала нам мнения русских выдающихся врачей. Ведь ожирение "подтачивает человеческий организм". А это и нервы, и сердце, и кровообращение. А также запоры и язвы. Так что обилие пищи, а сегодня в ГМО-оболочке — достаток, да, но не признак здоровья.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) — организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии.

