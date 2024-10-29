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Сергей Лебедев

Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет

Здоровье » Здоровье и профилактика

За последние полтора века немало было написано о лысинах и зубах человека. Также столетиями у нас прописались рекламные объявления об эликсирах, которые помогут избежать облысения или спасут ваши зубы от выпадения. А сегодня они мелькают в ТВ-рекламе и объявлениях. Причем, судя по немалым ценам, они весьма ценятся человечеством и пользуются спросом. Ведь плешивость не всегда красит человека.

Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет
Фото: Wikipedia by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Хотя это не повод вешать нос. К тому же наши жизненные успехи не всегда кроются в волосах. Хотя парик весьма популярен даже у сильного пола. Но вот зубная боль…

Волосяные фолликулы смогут переварить паразитов, но вот зубную боль вряд ли

Врачи уже давно спорят, что приводит к выпадению волос. В начале прошлого века весьма популярным был ответ — всё зло в микроскопическом грибке microsporum purpur. Они относятся к клану Microsporum, паразиты, вызывающие болезни из группы дерматомикозов. В общем-то не такая уж и редкая вещь, лечится. Но волосы выпадают.

Здесь также стоит отметить, что дерматомикозы встречаются во всём мире. Их частота, локализация и преобладание возбудителей зависят от экологических факторов, образа жизни и обычаев. Да и генетическая наследственность у теряющих волосы и зубы уже в ранней молодости имеет место.

И, конечно, расстройство местной нервной ткани, так называемый трофоневроз. Он также приводит к облысению, выпадению волосяных сосочков и атрофии кожи. Причина трофоневроза кроется в болячках всего организма: кишечник, желудок, почки, лёгкие и даже, как когда-то утверждали дерматологи и стоматологи, зубы. Именно зубы посчитали причиной наших горьких разочарований на голове человека.

К такому неожиданному результату когда-то пришёл французский врач Руссо-Дюселль, подробно изучавший этот вопрос и сделавший доклад в Парижском медицинском обществе стоматологии. По его наблюдениям, лысина у человека в большинстве случаев появляется после жестокой зубной боли. Причем именно на той стороне, где больше всего болит зуб. Очевидно, считал он, существует какая-то связь, и связь двойная — хронологическая и топографическая — между зубами человека и его волосяным покровом. Правда, эта связь до сегодняшнего дня полностью не выяснена. Хотя дуэт "волосы — зубы" нет-нет, но всплывает в исследованиях медиков.

Также стоит напомнить, что, по словам Руссо-Дюселля, к счастью для людей, не все они, страдающие зубной болью, лысеют. Зато идёт утверждение, что главную роль в выпадении волос играет не столько сила боли, сколько её длительность, даже если она и не резко выражена. Не все же при зубной боли бегают по потолку.

Вывод здесь один — не ждите, когда боль утихнет, а сразу вперёд к стоматологу. Хотя бы в бесплатную районную больницу. От нынешних цен на стоматологию у вас либо не будут болеть зубы, либо они просто вылетят вместе с волосами.

Также посчитали, что на волосяной покров оказывает влияние и болезненное состояние, которое сопровождается у многих при прорезывании зубов мудрости или ноющей боли незапломбированного зуба.

Поищите свою "алопецию" в зубных пломбах

Характерно ещё и то, что каждому зубу как бы соответствует определённый участок кожи на голове. Как участкам нашего мозга определённые органы человека и наоборот. Выяснилось, что боль зуба мудрости на нижней челюсти вызывает выпадение волос на затылке. Боль нижних клыков и резцов у мужчин ведёт к выпадению волос на подбородке. Отмечу, последнее весьма было прискорбно полтора века назад, когда в мужской моде доминировали бородки. И таких примеров немало.

Может быть, поэтому доктор Руссо-Дюселль считал, что достаточно удалить больной зуб или вовремя поставить пломбу, чтобы плешь, не поддававшаяся лечению, исчезла.

Проблема дуэта "волосы — зубы" до сих пор актуальна. Хотя стоматологи и полагают, что это научно не доказано, но возможно. Если думать логически. Идёт воспаление десен, зубного нерва, и выпадение волос может быть реакцией на воспалительный процесс. К тому же челюсти и "скальп" это "жители" одной квартиры — черепа. Наш иммунитет против воспаления всегда начеку и может атаковать не только проблемные зоны "внизу", но и "наверху" — в зоне волосяных фолликулов. Да и стресс от боли всегда не проходит бесследно. Волосы седеют не только в старости.

Другая сторона проблемы — аллергические реакции. Сейчас нам пломбируют зубы с разными ингредиентами, состав которых может быть попросту неизвестен, а подчас и создаёт угрозу пациенту. Уже не раз писали о смертельных случаях при походе к стоматологу. Так что и аллергическая угроза может проредить нашу шевелюру. А среди ингредиентов, входящих в состав зубных пломб, есть немало вредящих нашему здоровью. Например, ртуть, серебро, олово и другие элементы таблицы Менделеева. Язву не заработаете, но как их примут наши волосы — вопрос…

Сегодня используют также различные инновационные материалы в области стоматологии. Полимеры и им подобные материалы, где широко используется клей. Для апробации их нужно время. Но они используются, и нельзя с уверенностью утверждать, что они не входят в противодействие с волосяными фолликулами.

Понравилась фраза, созвучная нашей теме: "пародонтит может являться фактором риска для развития очаговой алопеции — выпадения волос".

Поэтому чтобы "алопеции" не было — лечите вовремя зубы. Или брейтесь налысо — в последние десятилетия это модно.

Уточнения

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Шевелюра (от фр   lang="fr">chevelure — «волосы») — волосы на голове человека, осмысляемые или воспринимаемые зрительно как единый объект в противоположность волосяному покрову тела.

Топ-10 вопросов стоматологу о здоровье зубов
Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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