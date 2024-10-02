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Полина Рываева

Травматолог Шохирев о причинах изменения походки у пожилых людей

2:29
Здоровье

С возрастом походка человека претерпевает изменения по сравнению с молодостью, что связано с уменьшением прочности костей, снижением эластичности связок и потерей мышечной массы. Об этом поделился в интервью Газете.Ru травматолог-ортопед Роман Шохирев

Травматолог Шохирев о причинах изменения походки у пожилых людей
Фото: pxhere

"С возрастом меняется состояние опорно-двигательной системы из-за старения всего организма, - сказал врач. - В организме нарушаются гормональный фон, баланс кальция, калия, натрия, ухудшается кровоснабжение, что приводит к уменьшению жидкости в хряще".

Изменения в организме приводят к снижению прочности костей, в то время как связки становятся более жесткими. Это делает пожилых людей менее активными физически, что усугубляет проблему. Уменьшенная прочность костей увеличивает вероятность переломов, которые также заживают гораздо медленнее.

К тому же с возрастом происходит снижение мышечной массы. Врач отметил, что после 25-30 лет мы теряем в среднем от 0,5% до 1% мышечной массы каждый год, если не занимаемся регулярной физической активностью. Поэтому важны тренировки. Он также добавил, что у пожилых людей мышцы становятся меньше, в частности из-за увеличения уровня ферментов, разрушающих клетки мышечной ткани, и апоптозных белков, способствующих этому процессу.

Походка является значимым показателем, позволяющим выявить ряд заболеваний у человека. С возрастом она может стать менее уверенной, с характерными шаркающими движениями и замедленной скоростью. Подобные изменения часто указывают на нарушения в функционировании организма.

Одним из ключевых заболеваний опорно-двигательной системы является остеопороз. Это состояние характеризуется снижением минеральной плотности костной ткани по различным причинам. В нашем организме имеются клетки, играющие роль в процессе разрушения и восстановления костей. С возрастом их взаимодействие нарушается, что приводит к снижению способности к постоянному восстановлению костей в ответ на мелкие повреждения. В результате кости начинают рассасываться быстрее, чем восстанавливаться, что делает их пористыми, словно растворяющийся сахар.

 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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