Ученые выделили три продукта снижающие сахар в крови утром

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здорового уровня сахара в крови и уменьшения вероятности развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты советуют начинать утро с полноценного завтрака, содержащего белки, полезные жиры и сложные углеводы.

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"Содержащиеся в авокадо жиры дольше сохраняют чувство сытости, тем самым уменьшая желание перекусить", — также уточнили исследователи.

Второй полезный ингредиент для утреннего рациона — овсянка. Содержащийся в ней бета-глюкан замедляет процесс переваривания и усвоения питательных веществ. Наилучший выбор — овес с минимальной степенью обработки, так как он наиболее эффективно влияет на уровень сахара в крови. Исследования показали, что добавление черники в кашу также помогает контролировать уровень глюкозы.

"Начинайте утро с тарелки овсянки. Дополнительные полезные элементы могут обеспечить фрукты или ягоды", — подчеркнули эксперты.

Третьим полезным продуктом является какао.

"Научно доказано, что несладкий какао-порошок положительно влияет на уровень сахара в крови. Флавоноиды, содержащиеся в нем, способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают регулировать уровень глюкозы", — отметили специалисты.

Повышенный уровень сахара в крови возникает из-за нехватки инсулина, который вырабатывается поджелудочной железой, либо в случае инсулинорезистентности, когда ткани организма не реагируют на этот гормон. Это состояние приводит к сбоям в различных обменных процессах, с особым акцентом на углеводный обмен. Поэтому следует сократить потребление простых углеводов и животных жиров. Уменьшить калорийность питания, если есть избыточный вес.

Рекомендуется также питаться дробно, то есть 5-6 раз в день. Необходимо выбирать продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) — менее 55, которые повышают уровень сахара в крови не сильнее, чем пшеничный хлеб при 50 г углеводов. Диета с низким ГИ включает много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Если сахар не получается исключить из рациона, то можно можно рафинированный сахар заменить низкокалорийными подсластителями, такими как аспартам, цикломат и сахарин. Однако использование некоторых заменителей сахара, таких как ксилит, сорбит и фруктоза, следует ограничить при наличии избыточного веса, так как они обладают большей калорийностью.