Врач объяснила, почему стоит отказаться от творога в рационе

Аллергия на молочные белки и заболевания почек могут стать серьезными основаниями для исключения творога из рациона питания.

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Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области подчеркнула, что людям с непереносимостью лактозы стоит ограничить потребление творога, особенно если после его употребления возникает дискомфорт.

Кроме того, врач отметила, что при наличии проблем с почками важно придерживаться общего правила о снижении потребления белка, включая белок, содержащийся в твороге. Даже для здоровых людей имеет значение контроль над размерами порций.

"Даже самые полезные продукты следует есть умеренно", — подчеркнула Людмила Сухорукова в беседе с РИА Новости, обратив внимание и на гликемический индекс творога.

Индекс следует принимать во внимание тем, кто страдает сахарным диабетом. В то же время здоровым людям не стоит беспокоиться об этом показателе.

Умеренное потребление жирного творога может способствовать улучшению качества сна и даже помогать в процессе похудения. Гастроэнтеролог отметила, что это связано с наличием аминокислоты триптофана в данном продукте.

Дискуссии о преимуществах и недостатках молочных продуктов продолжаются среди профессионалов в области нутрициологии и медицины. Некоторые эксперты уверены, что животное молоко является ключевым источником необходимых для жизни веществ. В то же время другие специалисты утверждают, что отказ от молочных изделий может привести к улучшению самочувствия и положительным изменениям в организме.

Согласно исследованиям Национальной медицинской библиотеки США, около 65% населения планеты имеют ограниченные возможности по расщеплению углевода лактозы, известного также как молочный сахар. У многих людей наблюдается полная непереносимость этого вещества. Также белок казеин был классифицирован как продукт, не подходящий для человеческого организма. В связи с этим потребление молока может вызывать у вас дискомфорт в животе, вздутие и иные неприятные симптомы. Тем не менее, их проявление варьируется от человека к человеку.