Небрежный почерк врачей убивает тысячи пациентов

Пожалуй, каждому приходилось бывать на приеме у врача. Если врач считает, что его пациент болен, он обычно прописывает ему то или иное лекарство. Однако обращали ли вы внимание, каким почерком написаны рецепты? Если вы попытаетесь разобрать текст на рецептурном бланке, написанный рукой бывалого врача, вам это вряд ли удастся. Недаром принято считать, что у работников этой профессии самый непонятный почерк.

Врач за компьютером

Исследование: результаты шокируют

Существует множество различных шуток, связанных с почерком медработников, однако результаты проведенного исследования Институтом медицины при Национальной академии наук США вряд ли вызовут у кого-нибудь улыбку:

из-за небрежного почерка врачей ежегодно умирает 7000 американцев, а у более чем полутора миллионов возникают серьезные проблемы со здоровьем. В ходе исследования было установлено, что ежегодно в США выписывается около 3,2 миллиарда рецептов, в которых содержатся те или иные неточности в написании аббревиатур и дозировок, сообщает Time.

Рецепты в электронном виде и стимулы для врачей

Для решения этой серьезной проблемы американские компании, связанные со сферой здравоохранения, приняли решение запустить программу, которая позволила бы врачам выписывать рецепты в электронном виде. Программа получила название "Национальная инициатива по распространению электронных рецептов для безопасности пациентов" (NEPSI — National e-prescribing Patient Safety Initiative). Она предоставит всем врачам возможность пользоваться Интернет-ресурсом eRex Now, с помощью которого они смогут не только выписывать рецепты в электронном виде, но и получать более точную информацию о противопоказаниях и совместимости различных лекарственных средств.

Стоимость проекта составляет 100 миллионов долларов. В нем готовы принять участие такие крупные компании, как Google, Dell и Аеtna. Google разработает поисковую базу, необходимую для работы программы, а такие страховые компании, как Aetna, сделают так, чтобы у врачей появились стимулы пользоваться этой программой.

На сегодняшний день более чем у 90% медицинских работников в США есть доступ в Интернет, однако лишь 10% готовы тратить свое время и деньги на заполнение рецептов в электронном виде. Организаторы проекта утверждают, что уже после 15 минут, потраченных на освоение программы, медработники смогут избежать серьезных ошибок и описок, связанных с заполнением рецептурных бланков от руки.

В России таких случаев не было, и пациенты не лечатся "до конца"...

По словам заместителя главврача Городской поликлиники N 202 Комитета здравоохранения Москвы Александры Осиповой, врачам приходится очень много писать, это и становится причиной специфического медицинского почерка. Трагические случаи, как в США, в российской действительности вряд ли имеют место быть. Сама она с такими фактами не сталкивалась.

Причин, по мнению Осиповой, несколько. Сказывается менталитет русского человека: как только больному становиться легче, он тут же бросает пить таблетки и выбрасывает все склянки. Этого не скажешь, например, об обязательных немцах или американцах, которые добросовестно выпивают всё, что приписано.

К тому же наши больные очень любознательные и обычно внимательно изучают сопроводительную информацию медицинских препаратов. Играют роль и уровень квалификации работников аптек. Выдавая лекарства, фармацевты проговаривают покупателю дозировку и правила приема. Если это препарат сильного действия, его можно получить по специальному рецепту, на котором подробно указываются правила приема и акцентируется его сильнодействующий характер.

И если в Соединенных Штатах будет запущена программа, позволяющая выписывать рецепты в электронном виде, в нашей стране, считает Александра Осипова, это будет возможно в лучшем случае лет через 10-15:

"Обычно на всю больницу приходится 2-3 компьютера. Поэтому врачи вынуждены заполнять кипы бумаг, меньше времени уделяя на беседы с больным, так как не заполненная карточка — это подсудное дело. И с каждым годом такого бумаготворчества становится все больше и больше".

Поэтому больным не нужно разгадывать ребусы выписанного рецепта, а стараться расспрашивать лечащего врача о состоянии собственного здоровья.

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