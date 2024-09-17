Почему за рулём не надо крутить головой и зачем щипать себя за веко — советы офтальмолога

Профессор Ермолаев советует промывать глаза календулой и косить траву только в очках

О том, зачем человеку два глаза, как вытащить соринку, не повредив роговицу, и сколько съесть моркови и черники, чтобы лучше видеть, в авторской передаче Андрея Туманова "Удачная Правда" на Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

— Алексей Павлович, вы сегодня нам расскажете о глазах и зрении много такого, чего мы не знаем, а также опровергнете разные глупости. Зачем человеку вообще два глаза? Вот нос один, рот один. А глаза два.

— Два глаза нужны для того, чтобы у человека был глазомер, бинокулярное зрение. Благодаря тому, что два глаза смотрят как бы немножко с разных позиций, получается эффект определения дистанции у человека.

— Вы без очков, я в очках. А у меня до сорока с лишним лет было хорошее зрение. Вы знаете какое-то волшебное средство?

— У людей с возрастом происходят нормальные возрастные изменения, которые называются "пресбиопия", или, как говорят в народе, возрастная дальнозоркость. И постепенно человек при чтении начинает всё дальше и дальше от себя отодвигать текст. Постепенно фокусное расстояние отодвигается. И здесь на помощь приходят очки, которые помогают читать и работать на близком расстоянии.

— А без очков никак?

— Существуют различные операции для того, чтобы устранять это, но я сторонник очков. Я считаю, что без необходимости какие-либо хирургические вмешательства лучше не совершать.

Аллергия на цветение

— Я знаю, что вы старинный дачник, с детства занимаетесь садом, огородом. Почему у большинства садоводов весной, когда начинается цветение, глаза становятся красными, чешутся, слезятся? Виновато цветение?

— Людей, которые реагируют на цветение, достаточно много. Это заболевание называется "весенний конъюнктивит" — аллергическая реакция на пыльцу, на цветение. Людям, у которых есть такие проблемы, на это время лучше избегать мест цветения, уезжать куда-нибудь.

— Как этого избежать? А кто же копать по весне будет?

— Сейчас существует много различных лекарств: капли, таблетки для того, чтобы уменьшать аллергическую реакцию. Надо действовать по ситуации.

— В городе мужские экземпляры клёна ясенелистного дают пыльцу — очень сильный аллерген. А у нас все города заросли клёном ясенелистным.

— В городе это как-то размывается, но в городе люди тоже страдают от аллергии. А когда приезжаешь на дачу, когда вокруг всё цветет, хочется подойти, а тут как раз такая незадача — аллергия.

— Приходим к простому выводу: если вы страдаете аллергическими реакциями, лучше страдать на даче.

— Совершенно верно. На самом деле, если человек страдает аллергическими реакциями, совсем необязательно, что у него будет весенний конъюнктивит. Это специфическое заболевание, люди, которые ему подвержены, знают об этом и заранее готовятся. Они покупают соответствующие препараты, капли.

— Очень часто в интернете выскакивает реклама чудо-капель для глаз. Существует такое волшебное средство для глаз?

— Я думаю, что это жулики, потому что средств, которые всё лечат, не бывает. Очень часто берут что-то известное, то, что не навредит, какой-то стандартный витаминный раствор, который тут же в аптеке стоит четыре копейки, а его продают по баснословным ценам.

Народные методы: как улучшить зрение

— В интернете множество советов, как улучшить зрение народными способами: съесть ведро моркови, черники. Как вы к этому относитесь?

— Морковь и черника — это две разных вещи. Давайте мы их по отдельности рассмотрим.

Морковь

В моркови содержатся крайне полезные бета-каротины, это предшественник витамина А, который очень важен для зрения, потому что именно он участвует в образовании родопсина, или, как его ещё называют, зрительного пурпура. Это вещество, благодаря которому зрительный сигнал переходит в нервный, происходит трансформация. Если у человека в организме не хватает витамина А, он начинает хуже видеть, могут возникнуть проблемы, которые в народе называют "куриная слепота". Морковь является одним из основных источников витамина А в организме.

Но надо помнить одну важную вещь: бета-каротин — жирорастворимое вещество. Поэтому морковь надо есть со сметаной или с маслом, тогда она гораздо лучше усваивается в желудке. Переедать морковь не надо.

Черника

В чернике содержатся биофлавоноиды и различные другие вещества: лютеин, кверцетин, — которые крайне важны для работы центральной зоны сетчатки. Это то место, где у нас самое точное зрение для того, чтобы разглядывать самые мелкие предметы. Если в этой зоне возникают проблемы, то появляется так называемая центральная дистрофия сетчатки.

Как видит человек с центральной дистрофией сетчатки? Представьте, что в картине, которую он видит, в серединке сделали чёрную дыру, точнее, чёрное пятно. Это не позволяет человеку читать, разглядывать предметы, он начинает хуже видеть, хуже различать цвета. Людям с генетической предрасположенностью к этому заболеванию желательно есть чернику.

Мой совет: купить ведро черники, разложить ягоды по маленьким пакетикам, чтобы в каждом было примерно две столовых ложки, и заморозить. Как раз получится разовая порция.

— Чёрной смородиной можно заменить?

— Нет, это не совсем то.

Облепиха

— Что бы нам ещё на даче полезного вырастить, чтобы видеть лучше?

— Считается, что зелёные овощи содержат определённые биофлавоноиды, которые полезны и для организма в целом, и для зрения в частности. Также полезны овощи жёлто-оранжевого цвета, например, тыква, облепиха.

Облепиха не только вкусная ягода, в ней присутствуют практически те же витамины и провитамин А, что и в моркови. Облепиха способствует заживлению ран. На основе облепихового масла, которое добывают из её косточек, делают специальную мазь для лечения рецидивирующей эрозии на роговице.

Шиповник

Очень полезен шиповник, потому что он является источником витамина С, очень важного антиоксиданта, который крайне важен не только для глаз, но для организма в целом. В организме накапливаются свободные радикалы, а шиповник — это как раз то вещество, которое позволяет уменьшить их количество. Ну и, конечно, при простуде желательно пить кислые напитки, в том числе заваривать шиповник, он помогает организму бороться с инфекцией.

Календула (ноготки)

Ещё одно очень важное растение, которое есть на огородах, — это календула, или ноготки. Отваром из лепестков этого растения (заваривать календулу из расчёта одна столовая ложка на стакан кипятка, потом остудить) очень хорошо промывать глаза. Это и мягкий антисептик, и успокаивающий глаза раствор. Календула вообще очень хороша для глаз.

Впрочем в некоторых случаях можно промывать чаем: и зелёным, и чёрным.

Соринка в глазу

— Если в глаз попала соринка и некому помочь, что вы посоветуете делать?

— Существует очень простой способ, который позволяет в половине случаев эту соринку достать самостоятельно.

Основу верхнего века составляет специальный хрящ, который придаёт ему форму и благодаря которому верхнее веко плотно прилегает к глазу. Соринка, как правило, попадает между верхним веком и роговицей и начинает царапать, особенно при движении глаза. Это очень больно, начитается обильное слезотечение. При этом мышцы сжимаются сильнее, возникает то, что называется контрактура — верхнее веко прижимает эту соринку ещё сильнее, и её очень тяжело достать. Есть очень простой способ.

Нужно закрыть глаза. Потом двумя пальцами, большим и указательным, аккуратно как бы ущипнуть за верхние веко и чуть-чуть оттянуть его от лица. Когда вы его оттянули, появляется щёлочка и слеза, которой к тому моменту накопилась уже очень-очень большое количество, и она эту соринку смывает вниз. Подержите веко три-четыре секунды и отпустите. При необходимости повторите действие.

После этого хорошо бы промыть глаз отваром календулы. Можно воспользоваться каплями с антисептиком, например, альбуцидом, фурацилином. Когда мы достаём соринку, на поверхности роговицы может остаться царапинка, которая становится входными воротами для инфекции.

Поэтому крайне важно после того, как вы достали соринку, промыть глаз.

Хотя бы чаем, в нём содержатся дубильные вещества, которые оказываются в этом случае полезными.

За рулём

— Вы, насколько я понимаю, автомобилист. Как вести себя за рулём, чтобы не уставали глаза?

— Когда вы едете в машине, очень важно смотреть вдаль перед собой, не стараться сфокусировать взгляд на номере идущей впереди машины. Дело в том, что у человека есть центральное зрение и периферическое. Это два совершенно разных механизма, которые позволяют человеку видеть. Это палочки и колбочки — нервные зрительные клетки. За рулём важно, чтобы мы использовали периферическое зрение: оно даёт большую широту обзора и позволяет гораздо быстрее реагировать на изменения дорожной ситуации.

— А головой крутить можно?

— На самом деле периферическое зрение позволяет нам замечать то, что происходит по бокам без того, чтобы крутить головой.

За исключением тех случаев, когда у людей есть какие-то серьёзные проблемы, например, глаукома. Таким людям надо быть очень-очень аккуратными за рулём. Вообще им надо на дачу ездить тоже очень аккуратно, избегать длительного пребывания в вынужденной позе на грядке, потому что при этом происходит ухудшение кровообращения. Поэтому я бы порекомендовал человеку, который любит ездить на дачу и делать что-то на грядках, не делать это слишком фанатично. Почаще вставать, разминаться, делать круговые движения головой.

Косим в очках

— Стоит ли при работе на даче надевать защитные средства, особенно если вы косите траву?

— Если вы косите, работаете с железом, режете болгаркой, обязательно надевайте очки. Зависит от того, какой работой вы занимаетесь.

Если опрыскиваете, лучше надеть защитные очки, потому что в глаза может попасть жидкость.

Если при опрыскивании вам что-то попало в глаз, надо обязательно промыть обильным количеством воды, но обязательно кипячёной или питьевой, а не из бочки.

В большинстве случаев всё проходит, но бывают ситуации серьёзных воспалений глаз после того, как человек промыл глаза водой из бочки.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. У человека через глаз поступает около 90 % информации из окружающего мира.

Глаз позвоночных животных представляет собой периферическую часть зрительного анализатора, в котором фоторецепторную функцию выполняют нейросенсорные (фоторецепторные) клетки сетчатки.





Кароти́н (от лат. carota «морковь») — жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.

Эмпирическая формула С 40 H 56 . Нерастворим в воде, но растворяется в органических растворителях. Содержится в листьях всех растений, а также в корнеплоде моркови, ягодах шиповника и др. Является провитамином витамина А. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е160a.



Изомеры

Различают два изомера каротина: α-каротин и β-каротин. β-каротин встречается в жёлтых, оранжевых и зелёных листьях фруктов и овощей. Например, в шпинате, салате, томатах, батате и других продуктах растительного происхождения.

Вакци́ниум (лат. Vaccínium) или Ягодник — род вечнозелёных и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков (изредка деревьев, лиан) семейства Вересковые (Ericaceae). Большинство видов — из Северного полушария, но некоторые виды встречаются и в Южном. В русскоязычной литературе используются различные русские названия для этого рода, в том числе «черника» и «ягодник».



