У вас дома мало бактерий и клещей? Включите вентилятор или на худой конец кондиционер

Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер

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Между прочим, нынешние претензии к вентиляторам это эпигонство. О вреде этих безобидных на вид предметов быта писали ещё полтора века назад. И, как оказалось, весьма правильно.

Фото: Freepik by master1305, PDM

Пылеразносчик и прохлада для тела в одном флаконе

Как отмечали в те ещё стародавние времена, "вентиляторы вошли во всеобщее употребление не только в промышленных, но и в торговых заведениях, но также во многих частных домах". Но репутация рекламы, по мнению медиков, не соответствовала действительности. Для решения вопроса о полезности вентилятора тогда обратилась американская компания "Sartory & Filapsier". Опыт был простой. Считали количество бактерий в единице объёма воздуха сначала до пуска вентилятора, потом после пуска. Результаты оказались удручающими.

Один из опытов был проделан в винном погребке, вместимость в 100 куб м., утром. До работы вентилятора в 1 куб м. было 18 тысяч бактерий. После часа работы уже 42 тысячи, через 2 часа — 65 тысяч.

Пойдём дальше — в кафе. Объем 125 куб метра. Результат практически такой же. До работы вентилятора нас спокойно окружали 22 тысячи бактерий. Как начали крутиться пропеллеры, во все щели полезли 42 тысячи всяких гадостей.

Несмотря на то, что полтора века назад вентиляторы были разных типов, эксперты отмечали, что вентиляторы скорее, вредны, чем полезны. В воздухе вашего помещения они образуют настоящий вихрь (Гулливер-лилипут это сразу бы понял), поднимая с пола и из всех щелей всю пыль. А ведь это пристанище сотен тысяч бактерий, которые могут быть очень опасны в новой России. Десятки тысяч нам приносят мигранты-курьеры. А то, что вы таперича толерантны, расскажете потом с большим опозданием.

Не менее опасны в плане здоровья и кондиционеры. Ими облеплены все городские дома по России за последние лет двадцать. Хотя сегодня большая часть бездействует. У большинства граждан РФ на их обслуживание нет денег. Вот и хорошо. Здоровее будете, так как любой кондиционер без обслуживания — сборище болезнетворных микробов, которых надо оттуда выгонять.

Когда-то я проходил военные сборы. Один этап был на московском крытом стадионе ЦСКА, построенном ещё к московской Олимпиаде. Погода была жаркая, и будущие "офицеры" ныли, не включить ли кондиционеры. Они были, и весьма огромного размера, под самую крышу.

Инструктор, а говорил он со слов людей, знающих работы Мечникова и других бактериологов, заявил так:

"Как-то пытались включить… через двадцать лет. Взяли пробу воздуха — всё в клещах и микробах. Так что бегайте и потейте, это полезно для организма".

Вот так все бегали, но зато остались живыми. Без потуг на туберкулез и вшивость.

Не ленитесь чистить "прохладительные" бытовые приборы

Продолжая тему вентиляторов, также стоит напомнить, что в определённых условиях работающий вентилятор может превратить пребывание в душной комнате в адское испытание. ВОЗ уже давно твердит, что при температуре воздуха свыше 35 градусов вентиляторы только увеличивают нагрузку на организм человека, направляя на него горячий воздух. Оказалось, что при использовании вентилятора следует обращать внимание и на уровень влажности.

Исследователи из Сиднейского университета провели эксперимент, в ходе которого попросили 12 здоровых мужчин надеть шорты и просидеть по два часа в жарких комнатах с влажным и сухим воздухом. Сначала в комнатах работал вентилятор, но во второй половине эксперимента его выключили. Чтобы сравнить состояние людей до и после эксперимента, в самом начале у мужчин измерили температуру тела, частоту сердцебиения, артериальное давление и скорость потоотделения.

При работающем вентиляторе температура воздуха в комнатах с влажным воздухом составляла 39,9 градусов, но после отключения она поднялась до 40,3 градусов. Как правило, человеческий организм ощущает температуру по-другому — "индекс тепловой нагрузки" и оценивается по ректальной температуре. Измерения показали, что по ощущениям мужчин в комнатах стояла 50-градусная жара.

Так что вентилятор не стоит включать в помещениях с сухим воздухом. Если же влажность в комнате превышает 50%, вентилятор можно смело включать. Во влажной комнате, кстати, важно пить больше воды. Охлаждения от вентилятора нет. Он просто перемещает массы воздуха, которые имеют свою температуру. Человеку же кажется, что ему становится прохладнее от того, что рядом с ним всегда находится не стоячий воздух, который постепенно нагревается от его тела, а движущийся.

От вентилятора можно и простудиться. Даже если он дует воздухом комнатной температуры. В жару самое плохое это перепад температур. Например, человеку хочется зайти с улицы и встать под кондиционер. Это приятно, но опасно. Вентилятор чуть менее опасен, но тоже может продуть. Особенно рискованно, когда температура воздуха сильно отличается от температуры тела.

Важно это в жару, если человек встаёт под вентилятор, изрядно пропотев. Человек после бани разгоряченный кратковременно ныряет в снег или в прорубь безнаказанно для здоровья. Но с электроникой всё не так просто.

И, как я говорил уже выше, всякие электронные "холодильники" ведут к риску появления аллергии и астматических приступов из-за пыли. Если на лопастях собирается пыль, следует понимать, что она разлетается по воздуху при каждом включении. Включенный ночью вентилятор опасен для кожи и слизистых. Они могут пересыхать из-за воздействия сильного воздушного потока. Чаще прочищайте свой бытовой "холодильник".

А ещё лучше установить устройство возле распахнутого окна и направить таким образом, чтобы оно выдувало воздух из дома. В остальных комнатах тоже нужно распахнуть окна. Если позволят близкие.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

В простейшей форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Наиболее широко кондиционеры используются для снижения температуры воздуха внутри помещений в жаркое время года и круглогодично в помещениях, где образуется избыточное тепло.



Клещи́ дома́шней пы́ли, или пылевы́е клещи́ (лат. Dermatophagoides) — синантропные клещи из класса паукообразных. Обитают в жилищах людей и к настоящему времени в домашней пыли найдено около 150 видов клещей. Их также называют дерматофагоидными или пироглифидными клещами (пироглифами). Пылевые клещи способны вызывать аллергическую реакцию у людей — клещевую сенсибилизацию. Также они являются одной из самых частых причин астмы.



Как работает кондиционер