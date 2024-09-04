Важно лечить не "ковид", а постковидный синдром, считает профессор Воробьёв

Профессор Воробьёв: "Маски во время "ковида" неэффективны"

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После начала мировой пандемии прошло четыре с половиной года. "Ковид" перешёл в разряд сезонных ОРВИ. Что нас ждёт осенью 2024 года? Чем опасен "ковид" и как с ним бороться, Pravda.Ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв.

Симптомы "ковида"

— Расскажите, пожалуйста, в чём особенность нового штамма "ковида" и какова его заразность?

— Я не думаю, что есть какие-то особенности в штаммах этого вируса. Это явно не более зловредный вариант, чем тот, который был в 2020–2021 годах. Никаких особенностей у него нет. Каждый год приходят ковидные эпидемии, просто Ковид-19 отличался немножко большей зловредностью, не более того.

— Все подзабыли симптомы этого заболевания. Как понять, что ты заразился "ковидом", а не, допустим, гриппом или ОРВИ?

— При "ковиде" обычно нет насморка. Но "ковид" — это инфекция, и проявляется она индивидуально. У кого-то насморка нет, а у кого-то он может возникнуть, но не очень выраженно: из носа не льёт, и глаза сильно не слезятся.

Характерная черта "ковида" — это очень высокий уровень слабости. Когда человек жалуется на такую сильную слабость, что не может встать и доползти до туалета, — это, скорее всего, "ковид".

Очень характерный признак — это туман в голове. Его никогда не описывали и не выносили отдельно, хотя я уверен, что этот признак проявлялся и раньше.

Могут быть боли в мышцах, в конечностях, в суставах, может болеть кожа.

Для "ковида" характерна довольно высокая температура — 38-38,5, иногда с сильным ознобом.

— Какой при "ковиде" стул — регулярный, нерегулярный, может быть, диарея? Или таких симптомов нет?

— Вы глубоко копнули. Вы правы, для "ковида" характерна диарея.

"Ковид" — это поражение нервной системы всего нашего организма, и всё, что регулируется нервной системой, может давать сбой.

Действительно, для "ковида" характерны:

внезапная диарея или трудности с мочеиспусканием; ощущение одышки, хотя самой одышки нет, дышать трудно; может меняться сердцебиение; скакать давление; при "ковиде", особенно при постковидном синдроме, иногда наблюдается падение температуры до 35 градусов.

— Скажите, пожалуйста, как долго протекает болезнь?

— Это сложный вопрос. Дело в том, что есть острый период, который мы все знаем как собственно "ковид", и он протекает обычно неделю-две в зависимости от того, насколько эффективно мы лечим.

Я предлагаю и отстаиваю лечение антикоагулянтами, препаратами, разжижающими кровь, препятствующими тромбообразованию, потому что в основе "ковида" лежит внутрисосудистое тромбообразование.

Острый период при терапии антикоагулянтами продолжается примерно полторы-две недели. Потом ситуация может стабилизироваться.

Но, к сожалению, как и после других инфекций, после "ковида" иногда возникает так называемое постковидное состояние, а оно может продолжаться годами. Его провоцирует уже не инфекция, запускаются аутоиммунные процессы — воспаление против собственного организма. Оно сопровождается микротромбообразованием, в первую очередь поражением нервной системы. Это состояние действительно мучительно, иногда оно даже инвалидизирует.

Но на ранних этапах оно тоже довольно неплохо лечится. Как, собственно, и "ковид". "Ковид" прекрасно лечится.

"Ковид" и "постковид": кто в зоне риска

— Мы уже научились лечить "ковид"?

— Мы с самого начала говорили, как он лечится. Мы в нашей дистанционной практике вылечили примерно 6000 человек, процент летальности — 0,3. Это не больше, чем при любом другом гриппе или инфекции.

— Какие хронические заболевания усугубляют протекание болезни?

— На фоне любой инфекции может обостриться любая хроническая болезнь.

Могут выйти из-под контроля такие болезни, как:

сахарный диабет; гипертония; эмболические синдромы, которые приводят к инсульту или к инфаркту; почечная недостаточность; нарушение проходимости артерий нижних конечностей.

Вся хроническая патология на фоне инфекции естественным образом обостряется. А поскольку пожилые люди обычно имеют букет таких хронических болезней, то естественно, что любую инфекцию, и "ковид" в том числе, они переносят хуже, чем более молодые.

— Люди, которым за шестьдесят, находятся в зоне риска?

— В зоне риска по декомпенсации существующих заболеваний. А если мы говорим о постковидном синдроме, то, к сожалению, он встречается у молодых людей чаще, чем у пожилых.

— Получается, если у человека нет хронических заболеваний и он заболел "ковидом" — в первую очередь у него начинают страдать нервная система и кровеносная система?

— Скорее кровеносная система, которая почему-то цепляет за собой нервную. Другие инфекции обычно так не бьют по нервной системе. А при "ковиде" появляются:

мозговой туман и слабость; нарушения зрения, слуха; головокружение; тяжелейшая депрессия.

У меня был больной, который жаловался: "Я не могу понять: я плачу всё время, я никогда в жизни не плакал". Он настоящий джигит, а из него слёзы льются. Это, конечно, удивительная тема.

Профилактика "ковида"

— В чём заключается профилактика заболевания? Нам опять надо надевать маски?

— Нет-нет, никаких масок. Эта вся глупость (уже совершенно точно доказано) неэффективна. Профилактика, как при любой вирусной респираторной инфекции, — это мытьё рук, причём не антисептиками. Это чисто маркетинговый ход.

Надо часто мыть руки, с мылом или даже без мыла.

Не тереть глаза, потому что вирусы легко проникают через слизистую оболочку глаза.

Не находиться в скученных помещениях.

Собственно говоря, это всё. Конечно, последней рекомендации довольно трудно придерживаться, особенно тем, кто пользуется метрополитеном. Но тем не менее...

— А какая зона безопасности, если вы находитесь с кашляющим, больным человеком в одном помещении?

— Никакой. Вы помните все эти истории локдауна? Об этом говорили, выступали по телевидению: призывали избегать общественных мест, переводили школы на дистанционное обучение.

Я всё время говорил об этом. Товарищи, скажите: на шашлыки вышли люди — сколько из них заболело? Тишина. Помните очереди в метро, которые возникали? Сколько людей заболело? Тишина. Потом выясняется, что заболевали люди, которые вообще не выходили из дома.

Инфекция проникает через вентиляционные решётки, через воду.

Нет никакой закономерности между тем, что человек контактировал с инфицированным и заболел. Очень много примеров, когда в семье был "ковид", а человек не заболевал.

Бессимптомный "ковид" и его последствия

— "Ковид" может протекать бессимптомно, как это было в 2020 году?

— По-видимому, может, как и любая другая инфекция. У нас была пациентка, молодая женщина 37 лет, у которой болела бабушка. Наша пациентка себя чувствовала более или менее прилично. А потом начались тяжелейшие поражения нервной системы: она перестала ходить, падала. Мы её вылечили, буквально за две недели она встала на ноги. Это был тяжелейший случай синдрома Гийена-Барре. Подобное поражение лечится довольно легко, если заметить его вовремя. Если опоздать с диагностикой и лечением, человек может стать инвалидом.

— Получается, человек не чувствует, что он заболел респираторным заболеванием, а потом у него резко начинаются осложнения. И здесь надо бить тревогу и немедленно обращаться к врачу?

— Да, надо обращаться вовремя. К сожалению, наши врачи, как и везде в мире, плохо знают, что такое "постковид", очень многие в него не верят. Люди обращаются к неврологам, потому что проявляется неврологическая симптоматика. А неврологи говорят: "Это всё глупости, у вас психосоматика, вам к психиатру надо". Они ходят к психиатру, а потом становятся инвалидами.

Это моя большая боль: приходят пациенты, годами посещавшие разных врачей, которые им говорили: "Нет, это вы выдумываете". Что они выдумывают? Молодые люди ходить не могут.

Терапевты ещё как-то задумываются про "постковид", а неврологи в большинстве случаев категорически против, они считают, что такой болезни нет.

Вакцинация от "ковида": панацея или зло

— Во время первой мощной волны эпидемии были разработаны вакцины. Может ли вакцинация сейчас оградить человека от новой волны этого заболевания?

— Моя позиция в отношении вакцин против "ковида" не поменялась.

Вакцины не имеют доказательств эффективности.

Как не было этих доказательств, так и нет. Более того, мы видим, что во всём мире идут скандалы, судебные иски против производителей вакцин в связи с огромным количеством осложнений, таких же как при "ковиде". Мы называем это поствакцинальным ковидоподобным синдромом, он включает поражение сосудов с развитием самых различных заболеваний.

Новая эпидемия "ковида": всем в больницу?

— Ждать ли нам осенью резкий рост заболеваний? И если да, готовы ли наши больницы к приёму больных: завезены ли оборудование, лекарства?

— Во-первых, роста заболеваемости не будет, потому что "ковид" — это инфекция, которая уже вошла в обычный режим сезонных заболеваний наравне с другими. Статистический рост будет. Приводят цифру — 20% за неделю, но она ни о чём не говорит. От какого числа эти 20% — от пяти больных или от ста? Так же, как ничего не будет говорить количество умерших.

К смерти приводит не "ковид", а осложнения или обострение других заболеваний. Поэтому резкой вспышки ожидать не приходится.

Что касается госпитализации: мы в принципе категорически против госпитализации больных с "ковидом". Госпитализировать надо только в случаях развития действительно тяжёлых осложнений.

При обычном течении болезни надо лечиться дома, амбулаторно, незачем загружать медицинские организации. Класть больных с "ковидом" в больницы было глобальной, всемирной ошибкой.

Летальность в больницах гораздо выше, чем дома в силу совершенно объективных причин: там присоединяются внутрибольничные инфекции, которые не поддаются лечению антибиотиками.

Они злые, выращенные в больничных условиях, и убивают всех подряд. Поэтому больница — это не панацея. Госпитализация необходима в тех ситуациях, когда дома лечить действительно нельзя. Во время "ковида" мы убедились, что существуют домашние концентраторы кислорода, просто баллоны, все знают, что такое пульсоксиметр — прибор для контроля уровня кислорода.

Не нужно паники, не нужно очередей "скорой помощи". Я надеюсь, что организаторы здравоохранения это сегодня уже понимают и такой истерии не будет. Потому что все уже обожглись на этом.

— Если я правильно понимаю, "ковид" ослабил своё пагубное влияние и превратился в аналог ОРВИ или же гриппа?

— Да, но со своими специфическими своими проявлениями, с постковидным синдром.

Уточнения

Синдро́м Гийе́на — Барре́ (СГБ острый полирадикулоневрит) — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

Описание синдрома было опубликовано в 1916 году французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре, и названо в их честь.

В западных странах заболеваемость составляет порядка 0,89—1,89 случаев в год на 100 тысяч жителей. Риск заболевания возрастает примерно на 20 % с каждым десятилетием жизни: оно более вероятно у взрослых и пожилых. У мужчин встречается в 1,78 раз чаще, чем у женщин.





Пульсокси́метр (англ. pulse oximeter) — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии).

Существует множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (гипоксией). В данном случае показатель сатурации кислорода крови требует постоянного наблюдения.



