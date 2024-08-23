Ангина, кашель, чувство "тряпочки в аду": новый заразный вирус идёт по РФ

Россиян "косит" заразный вирус, начинающийся с ангины и кашля

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По стране ходит очень заразный вирус: "заболел один — следом слегли все друзья и коллеги", сообщают заболевшие и врачи.

Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

У большинства заразившихся — коронавирус штамма FLiRT, это разновидность, которая характеризуется наличием дополнительных мутаций, ускользанием от иммунного ответа.

Медики по всей России отмечают: очередная волна коронавируса уже накрыла регионы, везде зафиксирован резкий скачок заболеваемости на 30%.

Под ударом вируса — Центральная Россия, ПФО, юг нашей страны.

Именно поэтому, отмечают врачи, FLiRT очень опасен, несмотря на то, что у него обычные симптомы — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость.

"Большинство заразившихся переносят болезнь в легкой форме, но из-за того, что иммунный ответ организма на этот вирус слабый, то состояние заразившихся, даже людей молодых и с крепким здоровьем, может внезапно ухудшиться вплоть до угрозы жизни", — цитирует врачей "РЕН ТВ".

Тест на коронавирус у большинства заболевших отрицательный, так что врачи ставят разные диагнозы: ОРВИ, ларингит и так далее. Пациенты отмечают, что болезнь подкралась к ним незаметно: всё начиналось с небольшой боли в горле, которая резко усиливается.

У нового заразного вируса следующие симптомы и течение болезни:

боль в горле разной степени силы,

общее тяжелое недомогание,

слабость, ломота тела,

высокой температуры может не быть, или она может ощущаться "изнутри", а на градуснике будет 36.6 или 37,1.

у некоторых температура поднимается до 38 и даже 40 градусов,

Больных на 2-3 день начинает мучать сильнейший кашель,

отмечается заложенность носа и ринит, "сопливость",

появляется рвота и диарея, живот крутит "как после вокзальных беляшей".

Симптомы нового штамма ОРЗ-ковида схожи с симптомами других заболеваний, поэтому его легко перепутать с простудой, подчеркнул эксперт лабораторной диагностики и сотрудник центра здравоохранения Александр Соловьев.

"Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель, бывают диарея, рвота, боль в животе. При этом пневмонии встречаются редко.

"Вначале болит горло, сам слабый как тряпочка, потом начинается кашель, и ты как в аду" — пишут заболевшие.

Медики также предупредили — при появлении симптоматики (особенно в тяжелой форме) нужно ограничить контакты (чтобы не стать распространителем вируса) и обращаться ко врачам.

Такие симптомы, как сильный кашель (потенциальная пневмония), нарушение координации или зрения, высокую температуру игнорировать нельзя.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.