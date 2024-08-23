Ангина, кашель, чувство "тряпочки в аду": новый заразный вирус идёт по РФ

По стране ходит очень заразный вирус: "заболел один — следом слегли все друзья и коллеги", сообщают заболевшие и врачи.
У большинства заразившихся — коронавирус штамма FLiRT, это разновидность, которая характеризуется наличием дополнительных мутаций, ускользанием от иммунного ответа.
Медики по всей России отмечают: очередная волна коронавируса уже накрыла регионы, везде зафиксирован резкий скачок заболеваемости на 30%.
Под ударом вируса — Центральная Россия, ПФО, юг нашей страны.
Именно поэтому, отмечают врачи, FLiRT очень опасен, несмотря на то, что у него обычные симптомы — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость.
"Большинство заразившихся переносят болезнь в легкой форме, но из-за того, что иммунный ответ организма на этот вирус слабый, то состояние заразившихся, даже людей молодых и с крепким здоровьем, может внезапно ухудшиться вплоть до угрозы жизни", — цитирует врачей "РЕН ТВ".
Тест на коронавирус у большинства заболевших отрицательный, так что врачи ставят разные диагнозы: ОРВИ, ларингит и так далее. Пациенты отмечают, что болезнь подкралась к ним незаметно: всё начиналось с небольшой боли в горле, которая резко усиливается.
У нового заразного вируса следующие симптомы и течение болезни:
Симптомы нового штамма ОРЗ-ковида схожи с симптомами других заболеваний, поэтому его легко перепутать с простудой, подчеркнул эксперт лабораторной диагностики и сотрудник центра здравоохранения Александр Соловьев.
"Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель, бывают диарея, рвота, боль в животе. При этом пневмонии встречаются редко.
"Вначале болит горло, сам слабый как тряпочка, потом начинается кашель, и ты как в аду" — пишут заболевшие.
Медики также предупредили — при появлении симптоматики (особенно в тяжелой форме) нужно ограничить контакты (чтобы не стать распространителем вируса) и обращаться ко врачам.
Такие симптомы, как сильный кашель (потенциальная пневмония), нарушение координации или зрения, высокую температуру игнорировать нельзя.
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.
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