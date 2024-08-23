Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Ангина, кашель, чувство "тряпочки в аду": новый заразный вирус идёт по РФ

Россиян "косит" заразный вирус, начинающийся с ангины и кашля
2:57
Здоровье

По стране ходит очень заразный вирус: "заболел один — следом слегли все друзья и коллеги", сообщают заболевшие и врачи.

Россиян "косит" заразный вирус, начинающийся с ангины и кашля
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

У большинства заразившихся — коронавирус штамма FLiRT, это разновидность, которая характеризуется наличием дополнительных мутаций, ускользанием от иммунного ответа.

Медики по всей России отмечают: очередная волна коронавируса уже накрыла регионы, везде зафиксирован резкий скачок заболеваемости на 30%.

Под ударом вируса — Центральная Россия, ПФО, юг нашей страны.

Именно поэтому, отмечают врачи, FLiRT очень опасен, несмотря на то, что у него обычные симптомы — лихорадка, кашель, боль в горле, слабость.

"Большинство заразившихся переносят болезнь в легкой форме, но из-за того, что иммунный ответ организма на этот вирус слабый, то состояние заразившихся, даже людей молодых и с крепким здоровьем, может внезапно ухудшиться вплоть до угрозы жизни", — цитирует врачей "РЕН ТВ".

Тест на коронавирус у большинства заболевших отрицательный, так что врачи ставят разные диагнозы: ОРВИ, ларингит и так далее. Пациенты отмечают, что болезнь подкралась к ним незаметно: всё начиналось с небольшой боли в горле, которая резко усиливается.

У нового заразного вируса следующие симптомы и течение болезни:

  • боль в горле разной степени силы,
  • общее тяжелое недомогание,
  • слабость, ломота тела,
  • высокой температуры может не быть, или она может ощущаться "изнутри", а на градуснике будет 36.6 или 37,1.
  • у некоторых температура поднимается до 38 и даже 40 градусов,
  • Больных на 2-3 день начинает мучать сильнейший кашель,
  • отмечается заложенность носа и ринит, "сопливость",
  • появляется рвота и диарея, живот крутит "как после вокзальных беляшей".

Симптомы нового штамма ОРЗ-ковида схожи с симптомами других заболеваний, поэтому его легко перепутать с простудой, подчеркнул эксперт лабораторной диагностики и сотрудник центра здравоохранения Александр Соловьев.

"Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель, бывают диарея, рвота, боль в животе. При этом пневмонии встречаются редко.

"Вначале болит горло, сам слабый как тряпочка, потом начинается кашель, и ты как в аду" — пишут заболевшие.

Медики также предупредили — при появлении симптоматики (особенно в тяжелой форме) нужно ограничить контакты (чтобы не стать распространителем вируса) и обращаться ко врачам.

Такие симптомы, как сильный кашель (потенциальная пневмония), нарушение координации или зрения, высокую температуру игнорировать нельзя.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

Новый штамм коронавируса-2023
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Темы covid-19
Обсудить
Новости Все >
Кардиолог назвал сахар причиной повышенного давления у гипертоников
На Украине уничтожают братскую могилу. Там были захоронены солдаты, павшие при освобождении страны от нацистов
Обновлённый Geely Monjaro 2025: основные изменения и особенности
К установке виниров почти нет противопоказаний, сообщила стоматолог Першина
Туристку из Челябинска нашли мёртвой на острове Маврикий
Frank RG: в июле средний ипотечный кредит достиг рекордных 4,6 млн рублей
Восхитительный рейтинг: эти собаки покорят ваше сердце своей красотой
РКК "Энергия" показала ключи от космического корабля "Союз МС-26"
Паралимпийцы Краснодарского края поборются за победу в Париже
Как один человек спас тысячи жизней: история, лёгшая в основу фильма "Список Шиндлера"
Популярное
Финляндия продолжает наглеть: VR Group украла поезда у России

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки, что привело к убыткам на сумму 552 миллиона рублей.

Финляндия незаконно конфисковала поезда Allegro
Готовим смородину к зиме: обязательная процедура, которую многие пропускают
Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме
Рубленые куриные котлетки: очень вкусны и в горячем виде, и в холодном — на сэндвичах
Какие тренировки подходят после 50 лет: 4 лучших варианта
США разрешили ВСУ использовать американское оружие в Курской области Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин В отношении стран НАТО Россия будет наращивать гибридную войну Любовь Степушова
Заливной пирог с вишней: с его приготовлением справятся даже небольшие специалисты по выпечке
В Сочи хотят уничтожить туристический бизнес
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ
Последние материалы
К установке виниров почти нет противопоказаний, сообщила стоматолог Першина
Туристку из Челябинска нашли мёртвой на острове Маврикий
Frank RG: в июле средний ипотечный кредит достиг рекордных 4,6 млн рублей
Россиян "косит" заразный вирус, начинающийся с ангины и кашля
Восхитительный рейтинг: эти собаки покорят ваше сердце своей красотой
РКК "Энергия" показала ключи от космического корабля "Союз МС-26"
Паралимпийцы Краснодарского края поборются за победу в Париже
Как один человек спас тысячи жизней: история, лёгшая в основу фильма "Список Шиндлера"
В Калачёвском районе потушены пожары после атаки беспилотников
Неувядающая слава "Форреста Гампа": почему этот фильм стал классикой кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.