Сахарный диабет у ребёнка. Что делать родителям, как жить дальше с таким диагнозом?

Сахарный диабет не является "приговором" для ребёнка

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здравоохранение

Сахарный диабет очень сильно "помолодел". Сегодня этим заболеванием страдают даже пятилетние дети.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.vperemen.com, CC BY-SA 4.0

Но "приговор" ли сахарный диабет для ребёнка? Что нужно делать родителям, если у малыша обнаружили такой диагноз? Были ли в современной медицине случаи, когда дети полностью избавлялись от сахарного диабета?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила известный врач-эндокринолог Инна Мисникова.

"Для ребёнка сахарный диабет — приговор, или всё-таки нет?"

"Вообще нельзя говорить, что диабет — это приговор. В любом возрасте, в принципе, сейчас он успешно контролируется. Просто пока излечиться от него нельзя, хотя очень такие серьёзные исследования в этом плане, конечно, тоже ведутся. Да и диабет просто бывает разный — 1-го типа и 2-го типа. И сахарный диабет 1-го типа, в основном, возникает у детей или подростков, словом, в юном возрасте. А вот 2-й тип, всегда считалось, что это болезнь взрослых людей, то есть после 40 в основном, после 40-50-60 лет. Но из-за того, что сейчас больше, к сожалению, детей с ожирением, и, в общем-то, вот это неправильное питание, достаточно агрессивная внешняя среда, экология — всё это, действительно приводит к тому, что больше стало детей, у которых диагностируется и сахарный диабет 2-го типа. Хотя это сейчас всё равно, надо сказать, единичные случаи, в нашей стране, но всё равно их всё больше и больше. И, конечно, это такой тревожный фактор. Поэтому, разумеется, родителям нужно обращать внимание и на свое питание, и на питание детей, чтобы они не передали, не ели вредную еду, больше ели овощей, фруктов, цельного зерна, то есть, продуктов, которые как раз профилактируют развитие сахарного диабета второго типа".

Если у малыша обнаружен диагноз, родителям только за питанием нужно следить или что-то ещё нужно делать, чтобы помочь ребенку?

"Нет, вам надо обязательно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, потому что, как я уже сказала выше, диабет — очень разный. То есть, есть 1-й тип — там обязательно лечат только инсулином, там нет никаких других вариантов, и там любые эксперименты просто опасны для жизни ребенка. Есть 2-й там — там уже врач решает, какое решение, можно ли только диетой обойтись или всё-таки нужно какие-то препараты добавлять. То есть, всё должен решать врач-эндокринолог".

А были ли в современной медицине случаи, когда детки полностью избавлялись от сахарного диабета или это невозможно?

"От 1-го типа — нет. 1-й тип — это заболевание, которое сопутствует всю жизнь человека. И поэтому, в общем-то, таких случаев не может быть, это только пересадка поджелудочной железы, но это тоже никому не нужно. Потому что сейчас очень хорошие есть способы введения инсулина, сейчас очень хорошо можно контролировать диабет и, в принципе, прожить совершенно полноценную нормальную жизнь. А вот в случае 2-го типа — может наступить ремиссия, мы не говорим "излечение", мы говорим "ремиссия", то есть это временно заболевание может как бы уйти, это у взрослых наблюдается иногда. У маленьких детей просто действительно сейчас не так много таких случаев 2-го типа, но, к сожалению, они могут быть".

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Кроме человека данному заболеванию подвержены также некоторые животные, например кошки и собаки.

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей. Различают специализацию эндокринологов: детская эндокринология (педиатр-эндокринолог, детский эндокринолог) — проблемы патологии роста и полового развития детей и подростков, сахарный диабет 1-го типа, несахарный диабет, пубертатноюношеский диспитуитаризм, другие нарушения синтеза, секреции и действия гормонов, а также аутоиммунные и онкозаболевания эндокринной системы у детей.

Профилактика сахарного диабета у детей