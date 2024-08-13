"Если в древнем Китае император заболевал, врача казнили". Врач-рефлексотерапевт Орлов о задачах китайской медицины

Рефлексотерапевт: "Задача традиционной китайской медицины — профилактика болезни"

Многие люди, не очень доверяя традиционной медицине, с неменьшим скепсисом относятся и к представителям нетрадиционных медицинских практик. Как лечат хилеры и гомеопаты, что такое настоящая китайская медицина и спасут ли наше здоровье БАДы? На вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой отвечает невролог, врач-рефлексотерапевт, специалист в китайской медицине Игорь Орлов.

Больше хорошей и разной медицины

— История китайской медицины насчитывает около десяти тысяч лет. К нетрадиционной медицине: к травникам, хилерам, гомеопатам, — многие относятся если не высокомерно, то с некоторой долей недоверия. Как вы считаете, насколько ваши методы эффективны и как они встроены в современную жизнь, в современный менталитет?

— Существует искусственное разделение медицины на традиционную и нетрадиционную. Во Всемирной организации здравоохранения принят термин "традиционная" медицина, к ней относится то, что досталось нам по традиции:

мануальная терапия,

игло-,

фитотерапия,

традиционная китайская медицина,

аюрведа,

гомеопатия.

А наша обычная медицина называется аллопатической. Но это разделение достаточно условное, так же как химия имеет разные разделы: физколлоидная, органическая, биоорганическая, неорганическая, — но всё равно остаётся единой наукой.

Медицина — это наука, которая призвана защищать здоровье. Единственное отличие современной медицины от традиционной заключается в том, что современная медицина направлена на постановку диагноза и лечение больного, а традиционная медицина направлена на профилактику.

Это направление в современной медицине заявлено как лечебно-профилактическое, но профилактической составляющей практически нет.

Мы читаем в древних текстах: у древних императоров были придворные врачи, получавшие высокое вознаграждение за то, чтобы император не заболевал. Если же это случалось, врача казнили.

Направление традиционной медицины направлено на распознавание еще не начавшейся болезни, на её профилактику. Главная задача — не допустить развития болезни. И в этом направлении сегодня происходят очень интересные вещи.

Одеяло на себя перетянули так называемые специалисты по превентивной медицине — сейчас это направление широко развивается. Стоимость лечения, диагностики — совершенно безумная, на десятки порядков выше, чем стоимость услуг обычного врача или врача традиционной медицины. Это элита врачей, они имеют обычное медицинское образование и дополнительную специализацию в области превентивной медицины, включающей анализы, БАДы, травы. Их цель — профилактика заболеваний.

Китайские врачи отвечают за достоверность информации головой

— Существует много исследований, доказывающих, что БАДы не являются лекарством и польза от них скорее надумана. Наверное, есть такие, которые помогают, но предложений на рынке слишком много, поэтому трудно понять, какие из них выбрать. БАДы должен назначать врач?

— Я изучал традиционную китайскую медицину достаточно глубоко, много читал и в оригинале, и переводные издания. В современных учебниках по традиционной китайской медицине и фитотерапии даётся подробнейшее описание каждого лекарственного средства: когда оно было изобретено, кем, что входит в состав, какие оно прошло испытания, какова выборка.

Китай — огромная страна с огромным человеческим потенциалом и с огромными возможностями. Если в китайских научных или медицинских источниках даётся информация, то человек, предоставивший её, отвечает за её достоверность головой, там не может быть никакого подлога, все сведения достоверные.

Американские диетологи в течение 20 лет проводили совместно с китайским правительством большое исследование по изучению влияния продуктов и рациона питания на продолжительность жизни.

Есть огромное количество докторских, кандидатских диссертаций по использованию гомеопатии, свидетельствующих о том, как во времена войн гомеопатией успешно лечили такие заболевания, как туберкулез, инфекционный гепатит. Эти случаи подтверждены клиническими исследованиями.

Есть такое относительно новое направление — доказательная медицина, одной из её задач является использование клинических исследований, анализ данных по использованию тех или иных препаратов: если данный препарат не прошёл серию испытаний именно в этой клинике, именно на людях с такими симптомами и диагнозами, то его эффективность не считается доказанной.

Что касается китайских препаратов: предоставляется огромное количество материалов с клиническими показателями, с клиническими исследованиями всех без исключения препаратов. Очень широко используются методы иглорефлексотерапии — изучают, как действует иглотерапия на современного человека, на современные заболевания, проводится огромное количество клинических испытаний.

Я постоянно участвую в международных семинарах, где крупнейшие китайские, корейские институты делятся своими знаниями, достижениями в этой области. Нам показывают, какие точки эффективны для лечения, скажем, последствий острого нарушения мозгового кровообращения, например, для восстановления речи после инсультов.

Китайская медицина сегодня очень серьёзно развивается. Конечно, надо понимать политический контекст. До 1953 года она у нас вообще была запрещена. В 1953 году, после смерти Иосифа Сталина, отношения с Китаем стали налаживаться.

В 1954 году группа советских врачей была направлена в Китай для изучения традиционной китайской медицины, и после этого в Москве открылась кафедра традиционной китайской медицины, открылся Институт рефлексотерапии на Петровском бульваре.

Здоровье и еда

— Превентивная медицина — это очень интересно. Ещё Авиценна писал, как организовать пространство вокруг себя, учитывая природные элементы, символизирующие здоровье. Но у нас многоэтажки, наверное, проблематично весь дом повернуть к солнцу. А что касается питания — что мы едим? В современном мире масса вредных продуктов. Мы же не можем варить только рис и есть его рисовыми палочками, хотя это, кстати, очень полезно.

— Я практически всю сознательную жизнь либо работаю и учусь в Китае и в Индии, либо изучаю китайцев. Я постоянно нахожусь в контакте с восточным миром и знаю, как они живут, знаю специалистов, которые являются корифеями традиционной китайской медицины, я работаю в клинике китайской медицины с китайцами. Они готовят специалистов и по традиционной китайской медицине, и по обычной аллопатической.

Китайцы, которые работают у нас, покупают в наших магазинах мясные и рыбные консервы и посылают в Китай, потому что, как они говорят, в Китае есть еду вообще нельзя. То, из чего её там выращивают, — отрава. А у нас продукты питания хорошие, бояться того, что мы отравимся, не нужно.

— Молодёжь и даже люди постарше, 30-40 лет, не хотят готовить сами, всё более популярной становится готовая еда, а это не только блины с большим количеством добавок, но и фастфуд, к которому люди привыкают и уже жить без него не могут. Это только к Москве относится?

— Я думаю, это касается любых крупных городов. Если мы отъедем куда-нибудь подальше, там фастфуд особо не распространён. Это продукт, характерный именно для крупных городов, где у людей действительно нет времени на приготовление пищи. Но надо сказать, что в Москве огромное количество альтернативных вариантов и фастфуд далеко не на первом месте: можно заказать продукты, можно оформить доставку из ресторанов, тех же индийских или китайских. Я думаю, что фастфуд, не такой…

— Не такой ужасный, как в Америке?

— В Америке огромное количество различных направлений, та же индийская, китайская еда, разного качества, на разный кошелек.

Люди, которые могут себе позволить, выбирают более высокий ценовой сегмент, кто победнее — более низкий. От этого, собственно говоря, зависит и здоровье, и всё остальное.

Куда пойти лечиться?

— Мы живём в современном мире, человеку не свойственно, мне кажется, думать о профилактике, пока что-то не случается. Как выбрать, куда пойти лечиться: в районную, в частную поликлинику, к хилерам, в китайскую клинику, к гомеопату? Кто должен человеку в этом помочь?

— Самостоятельно выбрать, конечно, сложно. Здесь на помощь приходит обычное общение. Можно найти информацию в интернете: есть множество информационных ресурсов, где есть описания клиник и методик, можно почитать отзывы, посоветоваться со знакомыми. У нас всё есть в свободном доступе, и дальше каждый выбирает для себя.

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