Я то, что я ем. Как аминокислоты напрямую действуют на наше самочувствие

Аминокислоты для здоровья. Незаменимые помощники здоровья челоека

Для здоровья нашего организма, необходима работа аминокислот. Это работа наших тканей, функционирование работы наших внутренних органов, красота кожи.

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Но мы, к сожалению, не всегда и не каждый день можем питаться правильно, что-то забываем и, соответственно, клетки и организм не получают должного питания. Тут-то и срабатывает дисбаланс в организме, нехватка питания.

А чем это чревато, и чем восстанавливать ту или иную аминокислоту, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала генеральный директор медицинской лицензированной клиники ООО "СК Инессы Красовской" Инесса Красовская.

"Есть такое высказывание: "Я то, что я ем!". Тусклый цвет лица, впалость глаз и тёмные круги под глазами, истончение или выпадение волос в большом количестве, усталость, сонливость и многое другое — всё зависит от питания! Как всё это взаимосвязано? Давайте разберемся! Аминокислоты бывают заменимые, и незаменимые. Заменимые это те, которые организм может синтезировать самостоятельно или получить с продуктами питания. К ним относятся: аргинин, аспарагин, глутамин, глутаминовая кислота, глицин, карнитин, орнитин, таурин, пролин и серин. В незаменимые аминокислоты входят: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, триптофан, лизин и фенилаланин. Их основным поставщиков в организм человека являются животные белки: те, что содержатся в продуктах животного происхождения. Это рыба, мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты. И если мы замечаем вышеуказанные изменения нашего организма, значит происходит дефицит аминокислот. Конечно же, мы должны заботиться о нём, так как это дом, в котором не должно быть никаких дефектов, иначе он начнет рушиться! И здесь главное не навредить. Давайте разберем нехватку каждой аминокислоты и его последствия. Итак, дефицит аргинина приводит к нарушению роста, эректильной дисфункции. От дефицита аргинина страдает мышечная ткань, перестает синтезироваться оксид азота, вследствие чего могут развиться заболевания сердца. Дефицит глицина — нарушение сна, тревога, повышенная возбудимость. Глютамина — потеря мышечной массы, окислительный стресс (нехватка в рационе морской рыбы, зелени, говядины, яиц, фасоли). Нехватка пролина — нарушение синтеза коллагена и соединительной ткани (кости, суставы).

Дефицит таурина — сбои в работе ЖКТ, патологии развития мозга у детей, нарушения функционирования миокарда. Нехватка тирозина — проблемы с пигментацией кожи; триптофана — анемия, бесплодие, выпадение волос, тревожность, раздражительность, сильное похудение, выпадению зубов, облысению, дерматитам, невритам, психическим расстройствам, нарушению сна

цистеина — дефицит приводит к проблемам со здоровьем ногтей и волос; валина — это неврологические заболевания, атрофии мышц, артрит, нарушение сна, ослабление иммунитета. Организм эту аминокислоту не производит, поэтому необходимо получать её с пищей восполнить можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов. Нехватка гистидина чревата снижением уровня гемоглобина. Недостаток его может привести к ослаблению слуха и нарушению многих обменных процессов; лейцина — недостаток данной аминокислоты приводит к головным болям, головокружению, снижению иммунитета. Он способствует регулированию уровня сахара в крови, рост и восстановление мышечной и костной ткани. Дефицит лизина — это физическое недомогание, слабость, головокружение и тошнота; метионин — эта аминокислота необходима для поддержания роста и азотистого равновесия организма, функции надпочечников, липидного обмена. Нехватка треонина ведёт к недостатку всех аминокислот, для синтеза которых он необходим. Он участвует в синтезе коллагена и эластина, в белковом и жировом обмене, стимулирует иммунитет и помогает работе печени, препятствуя отложению в ней жиров.

Дефицит триптофана — это депрессия, плохой сон, беспокойство, импульсивность. И если вы принимаете БАДы, то имейте в виду, что помогают только те, в котором указано 100% вещество и производитель. Состав изучайте обязательно! Например, если у нас в составе 100% состав хрящи ската, то он необходим нашему организму для костей суставов, людям в особенности после 30 лет, а более старшему поколению особенно!".

Что такое аминокислоты

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