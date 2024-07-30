Я то, что я ем. Как аминокислоты напрямую действуют на наше самочувствие

Для здоровья нашего организма, необходима работа аминокислот. Это работа наших тканей, функционирование работы наших внутренних органов, красота кожи.
Но мы, к сожалению, не всегда и не каждый день можем питаться правильно, что-то забываем и, соответственно, клетки и организм не получают должного питания. Тут-то и срабатывает дисбаланс в организме, нехватка питания.
А чем это чревато, и чем восстанавливать ту или иную аминокислоту, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказала генеральный директор медицинской лицензированной клиники ООО "СК Инессы Красовской" Инесса Красовская.
"Есть такое высказывание: "Я то, что я ем!". Тусклый цвет лица, впалость глаз и тёмные круги под глазами, истончение или выпадение волос в большом количестве, усталость, сонливость и многое другое — всё зависит от питания! Как всё это взаимосвязано? Давайте разберемся!
Аминокислоты бывают заменимые, и незаменимые. Заменимые это те, которые организм может синтезировать самостоятельно или получить с продуктами питания. К ним относятся: аргинин, аспарагин, глутамин, глутаминовая кислота, глицин, карнитин, орнитин, таурин, пролин и серин. В незаменимые аминокислоты входят: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, триптофан, лизин и фенилаланин.
Их основным поставщиков в организм человека являются животные белки: те, что содержатся в продуктах животного происхождения. Это рыба, мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты. И если мы замечаем вышеуказанные изменения нашего организма, значит происходит дефицит аминокислот. Конечно же, мы должны заботиться о нём, так как это дом, в котором не должно быть никаких дефектов, иначе он начнет рушиться! И здесь главное не навредить.
Давайте разберем нехватку каждой аминокислоты и его последствия. Итак, дефицит аргинина приводит к нарушению роста, эректильной дисфункции. От дефицита аргинина страдает мышечная ткань, перестает синтезироваться оксид азота, вследствие чего могут развиться заболевания сердца. Дефицит глицина — нарушение сна, тревога, повышенная возбудимость. Глютамина — потеря мышечной массы, окислительный стресс (нехватка в рационе морской рыбы, зелени, говядины, яиц, фасоли). Нехватка пролина — нарушение синтеза коллагена и соединительной ткани (кости, суставы).
Дефицит таурина — сбои в работе ЖКТ, патологии развития мозга у детей, нарушения функционирования миокарда.
Нехватка тирозина — проблемы с пигментацией кожи; триптофана — анемия, бесплодие, выпадение волос, тревожность, раздражительность, сильное похудение, выпадению зубов, облысению, дерматитам, невритам, психическим расстройствам, нарушению сна
цистеина — дефицит приводит к проблемам со здоровьем ногтей и волос; валина — это неврологические заболевания, атрофии мышц, артрит, нарушение сна, ослабление иммунитета. Организм эту аминокислоту не производит, поэтому необходимо получать её с пищей восполнить можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов.
Нехватка гистидина чревата снижением уровня гемоглобина. Недостаток его может привести к ослаблению слуха и нарушению многих обменных процессов; лейцина — недостаток данной аминокислоты приводит к головным болям, головокружению, снижению иммунитета. Он способствует регулированию уровня сахара в крови, рост и восстановление мышечной и костной ткани. Дефицит лизина — это физическое недомогание, слабость, головокружение и тошнота; метионин — эта аминокислота необходима для поддержания роста и азотистого равновесия организма, функции надпочечников, липидного обмена.
Нехватка треонина ведёт к недостатку всех аминокислот, для синтеза которых он необходим. Он участвует в синтезе коллагена и эластина, в белковом и жировом обмене, стимулирует иммунитет и помогает работе печени, препятствуя отложению в ней жиров.
Дефицит триптофана — это депрессия, плохой сон, беспокойство, импульсивность.
И если вы принимаете БАДы, то имейте в виду, что помогают только те, в котором указано 100% вещество и производитель. Состав изучайте обязательно! Например, если у нас в составе 100% состав хрящи ската, то он необходим нашему организму для костей суставов, людям в особенности после 30 лет, а более старшему поколению особенно!".
|
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Октябрьской
Ленинский пр-т, д. 2а
|
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Октябрьской
Ленинский пр-т, д. 2а
|
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Беговой
Хорошевское ш., д. 12, корп. 1
|
20 отзывов
|
Левицкий Глеб Николаевич
медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
|
97 отзывов
|
Штыков Вадим Валентинович
медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
|
1313 отзывов
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.